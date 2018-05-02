Dùng nha đam ngâm giấm theo cách này, da dẻ trắng mịn, nám sạm, tàn nhang 'bay hết' sau thời gian ngắn

Nha đam vốn đã tốt, khi ngâm với giấm gạo bằng cách sau đây, hiệu quả dưỡng da sẽ tăng lên rất nhiều lần.

Nha đam vốn là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc đối với phụ nữ. Tuy nhiên, rất ít người biết đến công thức ngâm loại thực vật này với giấm để làm tăng dược tính nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Để biết cách làm nha đam ngâm giấm như thế nào, bạn nên theo dõi thông tin bên dưới.

Tác dụng của nha đam ngâm giấm Nha đam giàu dưỡng chất, Vitamin có khả năng đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố, tế bào chết giúp da luôn tươi trẻ, thông thoáng. Bên cạnh đó, đây là nguồn độ ẩm dồi dào có khả năng cân bằng giúp da luôn mềm mịn, căng mướt, hạn chế tối đa tình trạng xuất hiện nếp nhăn. Dưỡng chất trong loại nguyên liệu này có khả năng làm lành vết thương, sát khuẩn, do đó, cực kỳ tốt đối với người đang mắc mụn nhọt, mụn trứng cá. Khi kết hợp với giấm, lượng men vi sinh cùng chất kháng khuẩn tự nhiên trong nha đam sẽ điều trị mụn nhọt cực kỳ hiệu nghiệm, sau đó, ngăn ngừa chúng quay trở lại.

Nha đam ngâm giấm mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp - Ảnh: Internet Nhờ chứa nguồn khoáng chất phong phú, gel nha đam ngăn ngừa việc hắc sắc tố hình thành bất thường giúp điều trị nám, tàn nhang, đốm nâu, đồng thời ngăn ngừa lão hóa tối ưu. Ngoài ra, gel từ loài cây này còn có khả năng điều trị một số bệnh ngoài da như mẩn ngứa, nóng rang, bỏng rát do cháy nắng cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng. Nha đam ngâm giấm được để lên men sau một thời gian nhất định, do đó, lượng men vi sinh, lợi khuẩn tự nhiên cực kỳ cao. Những dưỡng chất từ gel nha đam hỗ trợ xóa bỏ các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da đến mức tối đa. Cách làm nha đam ngâm giấm Nguyên liệu cần chuẩn bị: - 1 nhánh nha đam tươi - 200ml giấm gạo Cách thực hiện: Nha đam sau khi mua về gọt sạch vỏ, loại bỏ gai nhọn rồi thái nhỏ thành hạt lựu, mang ngâm với nước muối pha loãng để làm sạch nhựa vàng kích ứng. Sau khoảng 3 phút thì rửa lại với nước mát, vớt ra rổ cho ráo nước. Mỗi phụ nữ nên sở hữu riêng một lọ nha đam ngâm giấm tại nhà - Ảnh: Internet Đổ nha đam vào bình thủy tinh, thêm giấm gạo vào, đậy kín nắp rồi lắc đều. Nên đặt lọ nha đam ở nơi khô thoáng, tránh ánh nắng mặt trời khoảng 10 ngày thì mang vào tủ lạnh bảo quản. Cách sử dụng: Mỗi buổi tối, lấy miếng mặt nạ giấy xếp vào chiếc bát nhỏ, cho 2 muỗng canh nước nha đam ngâm giấm vào làm ướt. Vệ sinh thật sạch da mặt rồi đắp mặt nạ giấy lên, nằm thư giãn đến khi khô hẳn thì rửa lại với nước mát là hoàn thành. Sử dụng nha đam ngâm giấm vào ban đêm sẽ mang đến hiệu quả trị mụn, dưỡng trắng, xóa mờ nám cực cao - Ảnh: Internet Nên đắp mặt nạ nha đam ngâm giấm làm theo công thức trên khoảng 3 lần/tuần để loại bỏ hết các khuyết điểm và sở hữu làn da mịn màng, không tì vết một cách nhanh nhất.

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