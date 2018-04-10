Dùng nha đam làm đẹp mãi mà da vẫn xấu, chắc chắn bạn đã mắc phải 4 sai lầm này

Tuy là nguyên liệu tự nhiên nhưng nếu bạn không sơ chế nha đam đúng cách, làn da sẽ chịu rất nhiều tổn thương và nhanh xuống cấp.

Nha đam là nguyên liệu tự nhiên mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp , nuôi dưỡng làn da của phụ nữ. Tuy nhiên, nếu dùng loại thực vật này sai cách, nhan sắc không chỉ xấu đi mà sức khỏe còn gặp phải nhiều mối nguy hiểm khác.

Do đó, hãy chỉ dùng phần thịt trắng trong của nha đam để làm mặt nạ dưỡng da. Lưu ý, phải ngâm với nước muối, đồng thời rửa kỹ để loại bỏ triệt để phần nhựa vàng gây kích ứng.

Nha đam gồm có phần vỏ xanh, nhựa và thịt trắng. Phần nhựa vàng chính là "kẻ thù" đối với làn da, chúng có thể gây ra kích ứng, mẩn ngứa, nóng rang nếu da quá nhạy cảm.

Không sơ chế nha đam trước khi đắp mặt nạ là thói quen làm đẹp cực kỳ tai hại - Ảnh: Internet

Đắp trực tiếp lên vết thương lớn

Làn da đầy các nốt mụn đỏ và có cả vết thương đang chảy máu, bạn tuyệt đối không được dùng gel nha đam thoa trực tiếp lên. Vì chất bradykinin trong loại nguyên liệu này khi tiếp xúc vào vết thương hở có thể làm lở loét, đau rát, thậm chí là dị ứng rất nguy hiểm.

Chất bradykinin trong gel nha đam làm vết thương hở trở nên viêm đỏ, đau rát. Do đó, không được dùng nguyên liệu này thoa trực tiếp lên các nốt mụn đang sưng, chảy máu - Ảnh: Internet

Không bảo vệ da sau khi dùng nha đam

Bởi vì khả năng tẩy tế bào chết, cải thiện sắc tố vượt trội, nên làn da sau thời gian dài dùng nha đam rất mỏng và dễ bắt nắng. Do đó, việc không bảo vệ da đúng cách sau khi làm đẹp bằng nguyên liệu này sẽ gây ra "tác dụng ngược" khiến da đen sạm.

Không bảo vệ da sau khi làm đẹp bằng nha đam là thói quen hết sức sai lầm - Ảnh: Internet

Dùng nha đam sai liều lượng

Tuy nha đam rất tốt nhưng dùng quá liều sẽ không tốt cho da lẫn sức khỏe. Trong nha đam chứa nhiều chất Aloin, nếu ăn quá liều sẽ gây ra hiện tượng nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, nghiêm trọng hơn là rối loạn chức năng gan thận.

Người bình thường chỉ nên bổ sung tối đa 400mg nha đam/ngày. Ngoài ra, người mắc bệnh tiểu đường, có vết thương đang lành hay phục hồi sau phẫu thuật không đường dùng nha đam để thanh nhiệt, giải độc cơ thể.

Tuy có khả năng thanh lọc, giải độc và làm đẹp từ bên trong hiệu nghiệm nhưng ăn quá nhiều nha đam sẽ gây ra rất nhiều tác hại cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Áp dụng các phương pháp từ tự nhiên luôn được ưu tiên nhưng dùng đúng cách, hợp lý và khoa học mới là "chìa khóa" giúp bạn cải thiện nhan sắc nhanh chóng, hiệu quả. Đối với việc dùng nha đam để làm đẹp cho làn da hay vóc dáng cũng vậy.