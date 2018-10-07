7 cách dùng nước hoa hồng để làm đẹp làn da và mái tóc, là phụ nữ tuyệt đối không nên bỏ qua

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/10/2018 07:28

Nếu biết 7 công thức sau đây từ Byrdie, bạn sẽ tận dụng tuyệt đối tác dụng của nước hoa hồng, nhờ đó sở hữu làn da và mái tóc hoàn hảo mà không cần tốn kém.

Với khả năng dưỡng ẩm và làm dịu, cũng như khử trùng tự nhiên, chống viêm, nước hoa hồng luôn là loại mỹ phẩm được phụ nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, mọi người vẫn chỉ tận dụng loại dung dịch này như nước cân bằng ẩm mà bỏ quên nhiều tác dụng khác. 

Sau đây là 7 cách dùng nước hoa hồng mang đến những công dụng làm đẹp khác nhau.

7 cách dùng nước hoa hồng để làm đẹp làn da và mái tóc, là phụ nữ tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 1
Nếu biết cách sử dụng, nước hoa hồng mang đến rất nhiều tác dụng - Ảnh: Internet

Thêm nước hoa hồng vào mặt nạ giấy

Lấy miếng bông để thoa nước hoa hồng lên da sau khi rửa mặt,  sau đó đặt mặt nạ được ngâm trong huyết thanh lên trên. Nước hoa hồng sẽ khuếch đại lợi ích dưỡng ẩm của mặt nạ đang sử dụng và đẩy các dưỡng chất nhẹ nhàng vào sâu trong làn da.

Dùng thay toner cân bằng ẩm

Thay toner bằng nước hoa hồng sẽ mang đến nhiều điều kỳ diệu trên làn da của bạn. Do đặc tính kháng khuẩn, loại nước này sẽ làm dịu da bị kích thích, dễ bị mụn trứng cá và làm ẩm da khô. 

Chỉ cần đổ một ít nước hoa hồng lên miếng bông, lau nhẹ nhàng khuôn mặt, làn da sẽ cảm thấy dịu nhẹ ngay lập tức.

7 cách dùng nước hoa hồng để làm đẹp làn da và mái tóc, là phụ nữ tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 2
Nước hoa hồng có thể mang đến tác dụng cân bằng độ ẩm, độ pH tương tự toner - Ảnh: Internet

Giúp lớp trang điểm mềm mịn

Nghệ sĩ trang điểm Kirin Bhatty nói rằng cô luôn giữ nước hoa hồng trong chai xịt nhỏ. Bhatty phun chúng lên khuôn mặt, để khô rồi bắt đầu trang điểm. Điều này đã giúp lớp nền trở nên hoàn hảo, mềm mịn và lâu trôi hơn. 

7 cách dùng nước hoa hồng để làm đẹp làn da và mái tóc, là phụ nữ tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 3
Xịt nước hoa hồng lên da, sau đó trang điểm, lớp nền sẽ mềm mịn, căng mướt và hoàn hảo hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Làm sạch mái tóc

Thêm 2 muỗng canh nước hoa hồng vào 1 ly nước. Sau đó, gội thật sạch mái tóc bằng các sản phẩm chuyên dụng, lau hơi khô. Tiếp đó, dùng hỗn hợp vừa làm lên mái tóc, da đầu, giữ khoảng 1 phút thì xả lại bằng nước mát. Sợi tóc sẽ mượt mà và thơm mát hơn.

Làm dịu làn da sau khi tẩy lông

Cơn đau, rát từ vết dao cạo hay kem waxing làm làn da đỏ ửng. Nước hoa hồng là lựa chọn tuyệt vời để làm dịu tình trạng này. Bạn chỉ cần đổ một ít nước hoa hồng lên miếng bông mềm, thoa nhẹ nhàng lên vùng da bị kích thích, da sẽ cảm thấy lạnh, mềm và mịn.

Giữ ẩm cho da toàn thân

Nếu sở hữu làn da khô bẩm sinh, nước hoa hồng sẽ cân bằng và cấp thêm độ ẩm tự nhiên. Sau khi tắm, đổ nước lên miếng bông lớn, sau đó thoa lên khắp cơ thể của bạn hoặc xịt từ bình xịt. Ngay lập tức, làn da sẽ được khóa ẩm trở nên mềm mịn, căng mướt hơn.

7 cách dùng nước hoa hồng để làm đẹp làn da và mái tóc, là phụ nữ tuyệt đối không nên bỏ qua - Ảnh 4
Để hạn chế tình trạng kích ứng sau khi tẩy lông, hãy thoa nhẹ nhàng nước hoa hồng lên da - Ảnh: Internet

Tắm cùng nước hoa hồng

Thêm nước hoa hồng vào bồn tắm không chỉ giúp cơ thể có mùi hương thơm mát, dễ chịu mà còn làm dịu tâm trí, thư giãn tinh thần hiệu quả. Chưa kể, bí quyết này sẽ để lại làn da tươi tắn, mềm mịn và thơm dịu.

Sau khi đọc bài viết này, chắc chắn bạn sẽ tận dụng được hết những tác dụng mà nước hoa hồng mang đến.

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