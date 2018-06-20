Khi biết hết tác dụng 'thần kỳ' của nước hoa hồng, bạn sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ 'thần dược' dưỡng da này

Làm đẹp cùng chuyên gia 20/06/2018 17:03

Dùng đủ các phương pháp nhưng làn da vẫn không đẹp lên, bạn có thể áp dụng nước hoa hồng bằng các cách dưới đây, sau khoảng 1 tuần điều tuyệt vời sẽ đến.

Từ trước đến nay, nước hoa hồng không được xem trọng trong việc dưỡng da một cách toàn diện. Nhiều người chỉ biết đến dung dịch này với công dụng làm sạch, se khít lỗ chân lông. 

Nước hoa hồng có tác dụng gì đối với da?

Nước hoa hồng có tính sát khuẩn và chống viêm mạnh mẽ, từ đó giúp phòng chống, ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả. Ngoài ra, không chỉ tiêu diệt vi khuẩn gây mụn mà loại dung dịch này còn giúp chữa lành vết sẹo, làm sạch da. 

Không những thế, nước hoa hồng rất lành mạnh, dịu nhẹ với làn da bị mụn trứng cá, sẹo thâm, nhạy cảm. Theo kiểm nghiệm, loại nước này không gây ra bất kỳ kích thích nào cho da, ngay cả làn da nhạy cảm nhất. 

Khi biết hết tác dụng 'thần kỳ' của nước hoa hồng, bạn sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ 'thần dược' dưỡng da này - Ảnh 1
Nước hoa hồng mang đến nhiều tác dụng hơn những gì mọi người tưởng - Ảnh: Internet

Thêm vào đó, nước hoa hồng có tác dụng làm mát giúp làm dịu nốt mụn đỏ. Đồng thời, giúp làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát sản xuất dầu, giảm kích thước lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn tái phát trở lại.

Hơn thế, sử dụng nước hoa hồng có thể kích thích cải thiện sắc tố giúp làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống. Đặc biệt, bạn có thể thay thế nước tẩy trang bằng dung dịch chiết xuất từ cánh hoa này.

Cách sử dụng nước hoa hồng để dưỡng da

Sử dụng nước hoa hồng làm xịt khoáng

Đầu tiên, chuẩn bị lọ nước hoa hồng phù hợp với tính chất da. Đổ chúng vào bình xịt và luôn mang bên mình. 

Làm sạch da mặt rồi xịt nước hoa hồng lên, giữ yên khoảng 2 - 3 phút thì dùng bông lau nhẹ nhàng. Thoa lên một ít toner hoặc kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ là hoàn thành. 

Bạn nên thực hiện phương pháp này 3 - 4 lần mỗi ngày.

Khi biết hết tác dụng 'thần kỳ' của nước hoa hồng, bạn sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ 'thần dược' dưỡng da này - Ảnh 2
Nước hoa hồng cân bằng, cấp ẩm, làm dịu da và có thể thay thế xịt khoáng - Ảnh: Internet

Mặt nạ trị mụn từ nước hoa hồng

Nguyên liệu cần có: 

- 2 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 viên Vitamin C

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn viên Vitamin C đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ, đổ nước hoa hồng vào rồi trộn đều. Làm sạch da mặt thật cẩn thận, thoa đều hỗn hợp vừa làm lền, chú ý đến vùng xuất hiện nhiều mụn trứng cá, giữ yên khoảng 10 phút thì rửa sạch.

Khi biết hết tác dụng 'thần kỳ' của nước hoa hồng, bạn sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ 'thần dược' dưỡng da này - Ảnh 3
Mặt nạ từ nước hoa hồng và Vitamin C có tác dụng điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ dưỡng trắng da từ nước hoa hồng

Nguyên liệu cần có: 

- 2 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng canh đất sét

Cách thực hiện:

Cho nước hoa hồng và đất sét đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn. 

Sau khi làm sạch mặt bằng nước ấm, thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Thư giãn trong khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Khi biết hết tác dụng 'thần kỳ' của nước hoa hồng, bạn sẽ tiếc vì đã bỏ lỡ 'thần dược' dưỡng da này - Ảnh 4
Kết hợp đất sét và nước hoa hồng sẽ mang đến hỗn hợp mặt nạ có tác dụng dưỡng trắng da rất nhanh - Ảnh: Internet

Chỉ với 1 lọ nước hoa hồng, bạn có thể tận dụng để làm các hỗn hợp mặt nạ mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da. 

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