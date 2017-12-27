Ai cũng dùng nước hoa hồng thoa trực tiếp lên mặt mà không biết cách này đang tàn phá làn da nặng nề

Chăm sóc da 27/12/2017 17:14

Trên thực tế, không phải ai cũng biết cách dùng nước hoa hồng đúng đắn, điều này là nguyên nhân khiến da ngày càng xuống cấp và kém sắc.

Dùng nước hoa hồng đúng cách mang đến nhiều hiệu quả bất ngờ đối với làn da như: Se khít lỗ chân lông, tẩy sạch vi khuẩn, ngăn ngừa mụn, cân bằng độ pH, duy trì độ ẩm... Tuy nhiên, nhiều người đã dùng sai cách và biến loại mỹ phẩm này trở thành độc dược. 

Dùng nước hoa hồng chứa lượng cồn cao

Nếu bạn sở hữu làn da khỏe, hàm lượng cồn nhẹ trong nước hoa hồng sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, làn da nhờn, dầu và nhạy cảm lại khác, cồn sẽ gây ra kích ứng, dị ứng, thậm chí là viêm đỏ vô cùng nguy hiểm.

Ai cũng dùng nước hoa hồng thoa trực tiếp lên mặt mà không biết cách này đang tàn phá làn da nặng nề - Ảnh 1
Kiểm tra thành phần, liều lượng cồn trong nước hoa hồng là cách dùng đúng đắn mang đến hiệu quả cao - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, trước khi thoa nước hoa hồng lên da, hãy xem xét kỹ thành phần có chứa cồn hay không, hoặc độ cồn có nằm trong mức an toàn hay không. Đây là cách dùng mỹ phẩm thông minh chứ không riêng gì nước hoa hồng.

Lúc nào cũng dùng bông tẩy trang

Đúng là bông làm tăng khả năng tẩy sạch da nhưng bạn không cần phải luôn dùng chúng để thoa nước hoa hồng lên mặt. Cách dùng này không chỉ tốn kém mà còn khiến nước hoa hồng không thẩm thấu triệt để vào bên trong da.

Ai cũng dùng nước hoa hồng thoa trực tiếp lên mặt mà không biết cách này đang tàn phá làn da nặng nề - Ảnh 2
Luôn dùng bông để thoa nước hoa hồng lên da không phải là cách hay - Ảnh: Internet

Hơn nữa, nếu mua phải bông tẩy trang chứa chất tẩy rửa cao, da sẽ bị nhiễm cồn và trở nên sần sùi, thậm chí là nổi đầy mụn.

Hiểu lầm công dụng của nước hoa hồng

Đừng nghĩ loại nước hoa hồng nào cũng có công dụng giống nhau vì chúng được chia ra rất nhiều nhánh nhỏ. Có loại se khít lỗ chân lông, có loại dùng để tẩy trang, có loại chuyên dụng cho từng tính chất da… Vì vậy, bạn nên hiểu rõ công dụng và đưa ra chọn loại phù hợp với mình nhất. Cách dùng nước hoa hồng này sẽ giúp bạn đạt hiệu quả tối ưu.

Ai cũng dùng nước hoa hồng thoa trực tiếp lên mặt mà không biết cách này đang tàn phá làn da nặng nề - Ảnh 3
Không phải loại nước hoa hồng nào cũng có cách dùng và hiệu quả giống nhau - Ảnh: Internet

Tin dùng nước hoa hồng handmade

Trên thực tế, ngay cả những sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ tự nhiên vẫn tìm ẩn những tác nhân gây hại da. Nước hoa hồng cũng vậy, ngay cả khi được làm tại nhà, sản phẩm đạt được vẫn chứa một vài yếu tố kích ứng da. Bởi trong hoa hồng có thể tồn đọng phấn gây dị ứng, nổi mẩn ngứa. Do đó, để bảo vệ làn da một cách triệt để, dù là nước hoa hồng tự làm bạn cũng phải kiểm tra độ kích ứng trước khi dùng. 

Ai cũng dùng nước hoa hồng thoa trực tiếp lên mặt mà không biết cách này đang tàn phá làn da nặng nề - Ảnh 4
Thử nghiệm trước trên da tay là cách kiểm tra xem nước hoa hồng có gây kích ứng hay không - Ảnh: Internet

Kiểm tra thành phần, thử nghiệm độ kích ứng, tìm hiểu rõ công dụng là cách dùng nước hoa hồng đúng đắn giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu.

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