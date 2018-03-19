Cách làm mặt nạ collagen hoa hồng tại nhà, hiệu quả như mỹ phẩm Hàn Quốc

Chăm sóc da 19/03/2018 17:07

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, bạn sẽ sở hữu ngay lọ mặt nạ collagen hoa hồng đúng chuẩn ngay tại nhà.

Mặt nạ collagen hoa hồng đã quá nổi tiếng trong giới làm đẹp. Thay vì tốn tiền mua mỹ phẩm ngoài thị trường, bạn hãy tự tay làm loại "thần dược" này ngay tại nhà bằng công thức cực đơn giản dưới đây.

Tác dụng của mặt nạ collagen hoa hồng

Như cái tên vốn có, loại mặt nạ từ cánh hoa hồng này cung cấp lượng lớn collagen làm tăng sản sinh nội tiết tố nữ estrogen giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, hồng hào không tì vết. 

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Mặt nạ collagen hoa hồng giúp dưỡng trắng, trị mụn, ngăn ngừa lão hóa da cực kỳ hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ collagen hoa hồng thường xuyên còn có tác dụng duy trì độ ẩm, cân bằng độ pH giúp làn da luôn trong trạng thái mịn màng, không bóng nhờn hay khô nứt.

Loại mặt nạ này còn cung cấp dưỡng chất, vitamin giúp tăng sắc tố, xóa mờ nếp nhăn, thâm nám, đồng thời dưỡng trắng da cực kỳ hiệu nghiệm. 

Cách làm mặt nạ collagen hoa hồng

Nguyên liệu cần có:

- 3 bông hồng tươi

- 50ml sữa tươi không đường

- 1 túi lọc trà

- 1 thanh gelatin (hoặc bột)

Cách sơ chế nguyên liệu:

Hoa hồng tươi sau khi tách ra từng cánh mang ngâm với nước muối pha loãng khoảng 3 phút thì vớt ra, rửa sạch. Xếp cánh hoa hồng ra mặt phẳng, phơi hơi khô, sau đó băm nhuyễn cho vào chiếc bát.

Cách làm mặt nạ collagen hoa hồng tại nhà, hiệu quả như mỹ phẩm Hàn Quốc - Ảnh 2
Cánh hoa hồng mang đến nhiều tác dụng làm đẹp tuyệt vời - Ảnh: Internet

Túi trà chần qua nước sôi một lần rồi bóc vỏ, cho bã trà bên trong ra chiếc bát nhỏ. 

Ngâm thanh gelatin đã chuẩn bị trong bát nước lạnh. 

Cách thực hiện:

Cho 100ml nước tinh khiết vào nồi mang đun sôi. Khi nước bắt đầu sôi, cho cánh hoa hồng và bã trà đã sơ chế vào, bật lửa nhỏ ninh khoảng 2 phút.

Tiếp đó, thêm hỗn hợp gelatin vào, khuấy đều và tắt bếp. Cuối cùng, đổ sữa tươi không đường vào, dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp, đặt vào ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài. 

Cách làm mặt nạ collagen hoa hồng tại nhà, hiệu quả như mỹ phẩm Hàn Quốc - Ảnh 3
Mặt nạ từ cánh hoa hồng là nguồn cung cấp collagen dồi dào cho da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Mỗi tối, trước khi đi ngủ khoảng 60 phút, bạn vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa đều mặt nạ collagen hoa hồng lên. Dùng máy hoặc ngón tay mát xa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt khoảng 2 - 4 phút. Nằm thư giãn trong vòng 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành. 

Cuối cùng, hãy thoa lên một lớp kem dưỡng mỏng để cân bằng lại độ ẩm trên da. 

Với nguyên liệu dễ tìm cùng cách thực hiện đơn giản, bạn đã sở hữu ngay lọ mặt nạ collagen hoa hồng "nhà làm" nhưng hiệu quả như mỹ phẩm đắt tiền. 

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