Dùng lòng trắng trứng gà và mật ong theo cách này, hiệu quả gấp 100 lần uống collagen mỗi ngày

Bạn muốn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa, hãy dùng lòng trắng trứng gà và mật ong theo cách dưới đây.

Mật ong và lòng trắng trứng đều là nguyên liệu mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp, cải thiện nhan sắc phái nữ. Chính vì thế, sử dụng hỗn hợp hai thành phần này thường xuyên sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ nhanh chóng. Lòng trắng trứng gà và mật ong có tác dụng gì? Lòng trắng trứng gà rất giàu protein có khả năng đốt cháy mỡ thừa, tái tạo cơ giúp da mặt săn chắc, xóa mờ các nếp nhăn "cứng đầu" cực nhanh.

Ngoài ra, loại nguyên liệu này còn chứa nguồn collagen dồi dào có khả năng tăng cường sản sinh nội tiết tố nữ estrogen làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự căng mịn, tươi trẻ của làn da hữu hiệu. Mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp - Ảnh: Internet Trong khi đó, mật ong giàu axit amin, chất kháng khuẩn, chống viêm có khả ngăn ngừa các tác nhân gây nên mụn, đồng thời điều trị mụn, viêm da cực kỳ nhanh chóng.

Lượng lớn chất chống oxy hóa trong loại mật tự nhiên này có khả năng phá hủy các góc tự do, nguyên nhân gây nên quá trình lão hóa da hiệu nghiệm. Cách dùng lòng trắng trứng gà và mật ong Công thức 1 Nguyên liệu cần có: - 1 lòng trắng trứng gà - 1 muỗng canh mật ong - Vài giọt nước cốt chanh Cách thực hiện: Cho lòng trắng trứng, nước cốt chanh và mật ong vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn khoảng 20 phút sau rồi vệ sinh lại là hoàn thành. Mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong vừa dưỡng trắng da vừa trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet Công thức 2 Nguyên liệu cần có: - 1 lòng trắng trứng - 1 muỗng canh mật ong - 1 muỗng canh bột yến mạch Cách thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, trộn đều rồi thoa lên khắp da mặt. Nằm thư giãn đến khi da mặt khô hoàn toàn thì rửa lại với nước mát là xong. Mặt nạ dưỡng da từ lòng trắng trứng, mật ong và bột yến mạch - Ảnh: Internet Công thức 3 Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh bột nghệ - 1 muỗng canh mật ong - 1 lòng trắng trứng gà Cách thực hiện: Cho bột nghệ, mật ong và lòng trắng trứng vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau là có thể sử dụng. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng rồi thư giãn thêm 20 phút nữa, vệ sinh sạch là hoàn thành. Mặt nạ dưỡng da từ lòng trắng trứng, mật ong và bột nghệ - Ảnh: Internet Với 3 cách dùng lòng trắng trứng gà, mật ong và các nguyên liệu tự nhiên khác trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

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