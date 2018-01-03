Uống 1 ly nước rau má mỗi ngày, có kem dưỡng hay viên collagen tốt cỡ nào cũng không cần đến

Làm đẹp cùng chuyên gia 03/01/2018 17:23

Rau má là loại rau khá quen thuộc với người dân Việt Nam có nhiều tác dụng tích cực đến sức khỏe. Vậy uống nước rau má mỗi ngày có tốt cho làn da không?

Các chuyên gia đã chứng minh rằng, rau má chứa rất nhiều dưỡng chất, vitamin cần thiết có khả năng tăng cường sức khỏe, ức chế sản sinh cholesterol trong máu.

Từ xưa, con người đã biết ăn rau má sống hoặc ép lấy nước uống để trị một số bệnh về tiêu hóa, thanh nhiệt và giải độc cơ thể.

Ngoài những tác dụng mà ai ai cũng biết đó, uống rau má mỗi ngày còn mang đến nhiều tác dụng tốt khác mà không có loại rau nào sánh kịp.

Uống 1 ly nước rau má mỗi ngày, có kem dưỡng hay viên collagen tốt cỡ nào cũng không cần đến - Ảnh 1
Uống nước mỗi ngày có nhiều tác dụng tốt không thua kém gì "thần dược" - Ảnh: Internet

Uống nước rau má mỗi ngày có tốt không?

Trị mụn

Vì có tác dụng thanh mát, giải độc nên uống rau má mỗi ngày giúp điều trị mụn từ sâu bên trong mà không cần dùng kem hay thuốc. Những dưỡng chất trong rau má giúp các nốt mụn ngừng sưng tấy, khô và tự trồi nhân mụn lên.

Ngăn ngừa lão hóa

Với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, uống nước rau má mỗi ngày giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa đến 10 năm. Do đó, nếu muốn sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt và tươi trẻ thách thức thời gian, bạn hãy uống loại nước bổ dưỡng này mỗi ngày.

Uống 1 ly nước rau má mỗi ngày, có kem dưỡng hay viên collagen tốt cỡ nào cũng không cần đến - Ảnh 2
Một trong những lợi ích vô cùng tốt mà thói quen uống nước rau má mang đến là điều trị nám, tàn nhang, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Những chất chống oxy hóa trong rau má còn giúp xóa mờ các nếp nhăn, nám, tàn nhang rất nhanh chóng.

Trị sẹo thâm

Ngoài việc đắp mặt nạ rau má, uống nước từ loại rau này cũng mang đến tác dụng trị sẹo thâm, sẹo lồi hay sẹo lõm hữu hiệu. Uống 1 ly nước rau má mỗi ngày rất tốt, thậm chí là có tác dụng không thua kém gì thuốc trị sẹo ngoài thị trường.

Cách xay nước rau má

Nguyên liệu cần có:

- 200 gram rau má

- 1 muỗng canh mật ong

- 1,5 lít nước

Cách thực hiện:

Rau má sau khi mua về mang ngâm với nước muối pha loãng khoảng 5 phút rồi rửa sạch với nước cho đến khi loại bỏ tối đa bụi bẩn, tộc tố.

Sau khi rau má đã khô nước thì cho vào cối xay sinh tố cùng với nước lọc và mật ong đã chuẩn bị, xay đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, lọc lấy phần nước cho vào bình thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để uống trong cả ngày.

Uống 1 ly nước rau má mỗi ngày, có kem dưỡng hay viên collagen tốt cỡ nào cũng không cần đến - Ảnh 3
Uống nước rau má mỗi ngày tốt không khác gì thuốc ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Bạn có thể uống nước rau má này suốt cả ngày, bất cứ thời điểm nào cảm thấy khát. Nếu như muốn uống thay thế nước lọc, bạn nên thêm vào từ khi xay.

Có thể thấy, những tác dụng tuyệt vời trên đã đủ để trả lời cho vấn đề uống nước rau má mỗi ngày có tốt hay không. Từ giờ, để tăng cường sức khỏe, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong, bạn hãy tập cho mình thói quen uống 1 ly nước rau má mỗi ngày.

Đây chính là khắc tinh của mụn, sẹo thâm! Xay nhuyễn nắm rau ngải cứu rồi đắp lên mặt, da đẹp ngay vào sáng hôm sau

Đây chính là khắc tinh của mụn, sẹo thâm! Xay nhuyễn nắm rau ngải cứu rồi đắp lên mặt, da đẹp ngay vào sáng hôm sau

Trị dứt điểm mụn trứng cá, xóa mờ vết sẹo thâm nhờ nắm rau ngải cứu cực rẻ.

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