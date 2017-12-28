Uống 1 ly nước ép rau diếp cá mỗi ngày có tác dụng 'vi diệu' thế này, ngại gì không thử

Không chỉ có khả năng chữa trị các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, sỏi thận, uống 1 ly nước ép rau diếp cá mỗi ngày còn mang đến hàng tá tác dụng “thần kỳ” khác.

Ngoài khả năng thanh nhiệt, giải độc, điều trị một số bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, ăn hoặc uống nước ép rau diếp cá mỗi ngày còn có vô vàn tác dụng khác đối với làn da, vóc dáng.

Đồng thời, những dưỡng chất từ loại rau này có tác dụng loại bỏ tác nhân gây mụn, lão hóa, thâm nám xuất hiện, nuôi dưỡng da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Trong diếp cá có hàm lượng lớn chất xơ, vitamin, dưỡng chất có khả năng phá hủy liên kết của chất béo, tăng cường đào thải mỡ thừa, từ đó giúp cơ thể săn chắc, thon gọn hơn.

Có thể thấy, thói quen uống 1 ly nước ép rau diếp cá mỗi ngày mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe, vẻ đẹp và vóc dáng.

Uống nước ép rau diếp cá mỗi ngày có tác dụng đánh tan mỡ thừa trong cơ thể - Ảnh: Internet

Cách làm nước ép khá đơn giản, bạn cần chuẩn bị 500 gram rau diếp cá, 1 lít nước lọc, 1 muỗng canh mật ong. Tiếp đó, cho rau diếp cá đã rửa sạch, nước lọc vào máy, xay nhuyễn rồi lọc bỏ phần bã. Lấy phần nước ép cho vào bình thủy tinh, cho mật ong vào trộn đều là có thể thưởng thức.

Mỗi ngày, uống 1 ly nước ép rau diếp cá theo công thức trên, kết quả đạt được sau 1 tuần kiên trì áp dụng sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Mặt nạ rau diếp cá có tác dụng gì?

Không chỉ uống nước ép diếp cá mới tốt, dùng loại rau này làm mặt nạ dưỡng da cũng có nhiều tác dụng tuyệt vời. Tinh dầu trong rau diếp cá là "thần dược" có tác dụng trị mụn, đặc biệt là mụn thịt nhanh chóng. Chất chống oxy hóa dồi dào trong loại rau này có công dụng xóa mờ nám, thâm sạm, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.

Công thức mặt nạ rau diếp cá

Nguyên liệu cần có:

- 10 lá diếp cá

- 1 muỗng canh mật ong

Mặt nạ rau diếp cá có tác dụng điều trị mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn lá diếp cá và mật ong thành hỗn hợp đồng nhất. Vệ sinh thật sạch da mặt rồi thoa đều mặt nạ rau diếp cá lên, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn thêm 15 phút nữa thì rửa lại với nước mát.

Áp dụng mặt nạ dưỡng da từ rau diếp cá này 2 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Bên cạnh đó, mặt nạ rau diếp cá còn có tác dụng xóa mờ nám, thâm sạm, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Với vô vàn những tác dụng mà rau diếp cá mang lại, bạn hãy uống 1 ly nước ép rau diếp cá mỗi ngày. Thói quen này có hiệu quả giảm cân, nuôi dưỡng da chẳng thua kém gì mỹ phẩm.