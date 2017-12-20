Top 3 mặt nạ rau diếp cá trị mụn 'thần tốc', hồi sinh làn da trắng mịn, khỏe đẹp sau 1 tuần

Chăm sóc da 20/12/2017 16:49

Mặt nạ rau diếp cá trị mụn vô cùng hiệu quả, vì loại lá quen thuộc này chứa rất nhiều chất kháng khuẩn, chống viêm và chữa lành vết thương nhanh chóng.

Rau diếp cá được mệnh danh là “thần dược” trong việc chăm sóc làn da phụ nữ. Dưỡng chất, vitamin từ loại rau quen thuộc này có khả năng tái tạo tế bào mới, kháng khuẩn, ngừa viêm, điều trị mụn hiệu quả. 

Dưới đây là 3 công thức mặt nạ rau diếp cá trị mụn siêu nhanh, bạn nên tham khảo ngay.

1. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn trứng cá

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Rau diếp cá sau khi rửa sạch cho vào cối xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Tiếp theo, thêm mật ong đã chuẩn bị vào khuấy đều là có thể sử dụng.

Top 3 mặt nạ rau diếp cá trị mụn 'thần tốc', hồi sinh làn da trắng mịn, khỏe đẹp sau 1 tuần - Ảnh 1
Mặt nạ rau diếp cá và mật ong giúp điều trị mụn trứng cá nhanh chóng - Ảnh: Internet

Trước tiên, bạn phải vệ sinh da mặt thật sạch bằng nước ấm. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng. Để mặt nạ rau diếp cá trị mụn này phát huy hết tác dụng, bạn hãy để dưỡng chất thẩm thấu trong vòng 10 – 15 phút.

2. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn thịt

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền nhuyễn lá diếp cá rồi ép lấy phần nước cho ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, trích 2 viên vitamin E vào bát nước ép diếp cá, dùng muỗng trộn đều đến khi trở thành hỗn hợp đồng nhất.

Top 3 mặt nạ rau diếp cá trị mụn 'thần tốc', hồi sinh làn da trắng mịn, khỏe đẹp sau 1 tuần - Ảnh 2
Sự kết hợp của rau diếp cá và vitamin E sẽ mang đến cho bạn loại mặt nạ điều trị mụn thịt "siêu" hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau đó, cho chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp vừa thực hiện khoảng 1 phút thì lấy ra, vắt ẩm rồi đắp trực tiếp lên mặt. Nằm thư giãn 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

3. Mặt nạ rau diếp cá trị mụn viêm

Nguyên liệu cần có:

- 1 nắm lá diếp cá

- 2 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho rau diếp cá và dầu dừa đã chuẩn bị vào máy xay đến khi nhuyễn mịn thì cho ra chiếc bát nhỏ. Vệ sinh da mặt thật sạch rồi thoa hỗn hợp vừa hoàn thành lên, nằm thư giãn 15 phút thì rửa lại với nước mát.

Top 3 mặt nạ rau diếp cá trị mụn 'thần tốc', hồi sinh làn da trắng mịn, khỏe đẹp sau 1 tuần - Ảnh 3
Mặt nạ rau diếp cá xay nhuyễn cùng dầu dừa sẽ khiến các nốt mụn giảm sưng tấy chỉ sau 1 đêm - Ảnh: Internet

Lưu ý:

- Mụn là vấn đề xuất phát từ bụi bẩn và vi khuẩn, do đó, bạn hãy luôn giữ da thật sạch.

- Chăm chỉ tẩy tế bào chết 2 lần mỗi tuần để dưỡng chất từ 3 loại mặt nạ rau diếp cá trị mụn trên phát huy tối đa tác dụng.

Ngoài ra, bạn có thể chọn cách uống rau diếp cá trị mụn, phương pháp này vừa mang đến hiệu quả cao vừa giúp thanh lọc cơ thể.

Cách thực hiện khá đơn giản, bạn ép lấy nước của 300 gram rau diếp cá hòa cùng 1 muỗng canh mật ong và 100ml nước lọc vào chiếc ly nhỏ. Cuối cùng, hãy thêm vài viên đá và thưởng thức.

Top 3 mặt nạ rau diếp cá trị mụn 'thần tốc', hồi sinh làn da trắng mịn, khỏe đẹp sau 1 tuần - Ảnh 4
Uống nước ép rau diếp cá cũng là phương pháp điều trị mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Chúc bạn thành công với các công thức mặt nạ trị mụn từ rau diếp cá trên.

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