Rang đậu nành nấu với nước lọc để uống, tốt hơn dùng viên collagen trẻ hóa mỗi ngày

Uống nước đậu nành rang mỗi ngày là cách giúp bạn nhanh chóng sở hữu vẻ đẹp không tì vết cùng vóc dáng thon gọn, săn chắc.
- Hè này đừng uống trà sữa nữa, cứ pha nước mía với thứ này để uống, giảm nhanh 7kg, da dẻ lại đẹp lên trông thấy chỉ sau 1 tuần
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Ngoài khả năng tăng kích thước vòng 1 vượt trội, nước uống nấu từ hạt đậu nành rang mỗi ngày còn mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời.
Uống nước đậu nành rang có tác dụng gì?
Đậu nành rất giàu Vitamin nhóm A, C, E, B cùng hàng loạt các dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể con người. Nguồn dinh dưỡng dồi dào trong loại đậu này giúp cơ thể tăng cường tái tạo, chuyển hóa chất, từ đó đào thải độc tố, mỡ thừa và chất béo ra ngoài nhiều hơn bình thường.
Nguồn protein, canxi, magiê... dồi dào trong hạt đậu này hỗ trợ đốt cháy chất béo rồi đào thải ra ngoài giúp giảm cân, tạo dựng cơ thể thon gọn, săn chắc nhanh chóng.
Uống sữa đậu nành thường xuyên cực kỳ tốt cho người mắc bệnh tim mạch, béo phì vì loại hạt này có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu cực kỳ hiệu nghiệm.
Đối với làn da, lượng vitamin dồi dào trong đậu nành có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ nếp nhăn, tăng sắc tố giúp phụ nữ sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng và tươi trẻ.
Cách nấu nước uống từ đậu nành rang
Nước đậu nành rang
Nguyên liệu cần có:
- 200gr hạt đậu nành
- 3 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Đậu nành ngâm qua với nước muối loãng, rửa sạch rồi mang phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó, cho đậu nành vào chảo rang chín, đợi nguội thì cho vào lọ thủy tinh, bảo quản nơi khô thoáng để sử dụng dần.
Đun sôi khoảng 1 lít nước lọc, thêm một nắm đậu nành rang và 3 muỗng canh mật ong vào, bật lửa nhỏ ninh khoảng 3 - 5 phút thì tắt bếp. Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để uống trong 1 ngày.
Sữa đậu nành rang
Nguyên liệu cần có:
- 100gr hạt đậu nành
- Nửa muỗng cà phê muối mịn
- 1 muỗng canh mật ong
Cách thực hiện:
Cách làm đậu nành rang tương tự như công thức 1. Cho đậu nành rang, muối, mật ong cùng 300ml nước vào máy xay nhuyễn mịn. Sau đó, lọc lấy phần nước cho vào nồi, đun sôi rồi cho ra ly là có thể thưởng thức ngay.
Mỗi ngày, bạn chỉ cần uống nước đậu nành rang theo các cách trên, sau thời gian ngắn, làn da và vóc dáng sẽ trở nên hoàn hảo vô cùng.