Chỉ cần làm 7 điều đơn giản này, bạn sẽ ngăn ngừa lão hóa da ngay trong lúc ngủ say

Theo bác sĩ da liễu tại New York - Debra Jaliman, ngủ sấp thường xuyên sẽ làm da mặt xuất hiện các nếp nhăn, đường vân trên trán và má. Do đó, nếu bạn làm điều ngược lại, làn da sẽ được bảo vệ một cách tốt hơn. Có nghĩa là, áp dụng một số bí quyết trước khi đi ngủ, lão hóa sẽ được đẩy lùi. Dưới đây là 7 cách bạn có thể dùng để ngăn ngừa nếp nhăn trong khi ngủ.

Nếp nhăn xuất hiện do mất collagen và độ đàn hồi trên da. Ngoài ra, tác động với một lực đáng kể lên da lặp đi lặp lại (chẳng hạn như ngủ với tư thế úp mặt lên gối) hoặc chuyển động cơ bắp (tương tự như cười và nheo mắt) sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của nếp nhăn.

Bạn có thể khắc phục điều này bằng cách nằm ngửa để ngủ. Chia sẻ từ Tiến sĩ Jaliman, theo cách này bạn sẽ không mang áp lực lên khuôn mặt nữa. Tuy nhiên, đối với nhiều người, tư thế ngủ sẽ thay đổi trong vô thức, do đó để sửa chữa là cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu cố gắng sử dụng một số biện pháp, bạn sẽ thực hiện được.

Ngủ sấp hoặc nghiêng sang 2 bên sẽ tạo áp lực lên khuôn mặt của bạn. Theo thời gian dài, hành động này sẽ tạo ra các nếp nhăn, vân da không mong muốn.

Nằm sấp ngủ suốt đêm trong thời gian dài sẽ hình thành nếp nhăn trên da, chưa kể đến lượng vi khuẩn, bụi bẩn từ chăn, gối tiếp xúc với khuôn mặt có thể gây ra mụn, mẩn ngứa - Ảnh: Internet

Ngủ trên chiếc gối đặc biệt

Tiến sĩ Jaliman đề nghị: "Gối y tế mang đến rất nhiều lợi ích bao gồm giảm thiểu nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da sạch sẽ và hỗ trợ hydrat các tế bào giúp ngăn chặn sự hình thành của dấu hiệu lão hóa". Do đó, hãy ngủ trên chiếc gối đúng tiêu chuẩn.

Nâng cấp áo gối của bạn

Nếu không thể ngủ thoải mái với tư thế đúng, bạn vẫn có thể ngăn ngừa những nếp nhăn do gối gây ra bằng cách nâng cấp từ chất liệu bông sang lụa hoặc satin.

"Với một chiếc gối lụa, làn da của bạn trượt trên gối và không bị tổn thương" - Tiến sĩ Jaliman chia sẻ. Nói cách khác, cách này sẽ tạo ra ít lực kéo và khuôn mặt không bị tác động quá mạnh.

Thử dùng retinol

Retinol là "trợ thủ" mạnh mẽ nhất giúp bạn chống lại quá trình lão hóa da. Các dẫn xuất vitamin A kích thích sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi và kéo căng các nếp nhăn. Do đó, các bác sĩ da liễu thường khuyên phụ nữ nên sử dụng kem dưỡng chứa retinol hay vitamin A để chăm sóc da vào ban đêm.

Thoa kem dưỡng ban đêm

Kem ban đêm cung cấp nhiều độ ẩm và chúng có khả năng thẩm thấu vào lớp sâu của làn da. Điều này giúp quá trình hydrat diễn ra trơn tru hơn, đồng thời kích thích làn da tự sửa chữa các tế bào hư tổn nhanh và hiệu quả.

Nên chọn loại kem dưỡng ban đêm chứa axit hyaluronic vì loại chất này có tác dụng làm đầy và săn chắc da.

Trước khi đi ngủ, hãy dành ra khoảng 2 phút để thoa kem dưỡng ban đêm. Thói quen này sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa da hữu hiệu - Ảnh: Internet

Hỗn hợp tự nhiên

Bạn có thể chọn các phương thuốc chống lão hóa, giảm nếp nhăn bằng nguyên liệu tự nhiên, chẳng hạn như dầu dừa.

Nữ diễn viên Kate Hudson nổi tiếng tiết lộ cô thay thế tất cả các loại kem dưỡng bằng dầu dừa để chăm sóc da tại nhà.

Chuyên gia Beth Lipton chia sẻ, loại dầu tự nhiên này hoạt động tốt trên da nhạy cảm. Chúng giàu chất chống oxy hóa, axit béo lành mạnh giúp làn da săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ và nếp nhăn tối ưu.

Bạn hoàn toàn có thể thay thế các loại kem dưỡng ban đêm bằng dầu dừa nguyên chất. Đây là nguyên liệu có khả năng ngăn ngừa lão hóa da vượt trội - Ảnh: Internet

Nghỉ ngơi cả đêm

Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng việc ngủ đủ giấc vô cùng cần thiết. "Điều quan trọng là bạn phải ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm, điều này sẽ giúp trẻ hóa làn da hiệu quả" - Tiến sĩ Jaliman khuyên.

Ngủ đủ giấc là một trong những cách đơn giản để trẻ hóa làn da, duy trì nhan sắc tươi tắn - Ảnh: Internet

Chỉ với 7 mẹo đơn giản trên, bạn sẽ làm đẹp và ngăn ngừa lão hóa cho làn da một cách tối ưu ngay cả khi đang say giấc.