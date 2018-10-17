Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần

Chăm sóc da 17/10/2018 10:12

Nếu biết cách làm nha đam ngâm giấm gạo tại nhà, bạn sẽ sở hữu ngay "thần dược" nuôi dưỡng làn da toàn diện.

Nha đam không còn xa lạ với những người yêu thích phương pháp làm đẹp tự nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách dùng nha đam ngâm giấm để dưỡng da tại nhà. 

Tác dụng của nha đam ngâm giấm

Nha đam nổi tiếng với tính năng cấp ẩm tự nhiên cho làn da, điều này hạn chế tối đa tình trạng khô nứt, bong tróc, đặc biệt là trong mùa đông hanh hao như hiện nay.

Loại thực vật mọng nước này còn giàu các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, nhờ đó, chúng giúp điều trị mụn, mẩn ngứa, viêm da cực kỳ hiệu quả. Điều này còn ngăn ngừa các tác nhân xấu làm hại đến làn da.

Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 1
Nha đam là thần dược đối với làn da vì chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú - Ảnh: Internet

Nha đam còn chứa lượng dồi dào vitamin E, loại dưỡng chất mang đến vô vàn tác dụng đối với làn da. Chưa kể, vitamin C, chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa hiệu nghiệm. 

Trong khi đó, các vi lợi khuẩn, kháng khuẩn trong giấm gạo vừa ngăn ngừa các bệnh về da vừa dưỡng trắng nhanh chóng. 

Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 2
Giấm gạo kết hợp với nha đam sẽ mang đến hỗn hợp nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện - Ảnh: Internet

Nếu đang tìm kiếm phương pháp ngăn ngừa xỉn màu, xóa mờ các vết nám, tàn nhang và đốm nâu, nha đam ngâm giấm là lựa chọn tuyệt vời nhất. Nguồn dưỡng chất trong hỗn hợp này ức chế sản xuất melanin - nguyên nhân gây ra các vấn đề kể trên. 

Công thức làm nha đam ngâm giấm

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1 nhánh nha đam

- 500ml giấm gạo

- 1 muỗng canh muối hạt

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, hãy gọt vỏ, cắt gai rồi ngâm nha đam với nước muối pha loãng khoảng 5 phút. Sau đó, vớt chúng ra rổ cho ráo nước. 

Khi nha đam đã ráo nước, xếp chúng vào lọ thủy tinh, rắc vài hạt muối biển ở giữa. Tiếp đó, đổ giấm gạo vào bình, đậy kín nắp, đặt nơi khô thoáng để trong khoảng 3 ngày là có thể sử dụng được. 

Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 3
Nha đam ngâm giấm cực kỳ tốt đối với làn da khô - Ảnh: Internet

Về cách sử dụng, bạn có thể xem đây là toner cấp ẩm da mỗi tối. Ngoài ra, bạn có thể ngâm mặt nạ giấy vào dung dịch nha đam giấm gạo để đắp trước khi đi ngủ, áp dụng 3 lần mỗi tuần. 

Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 4
Thấm nha đam giấm gạo vào mặt nạ giấy đắp 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng - Ảnh: Internet
Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 5
Dùng nha đam ngâm giấm gạo tương tự toner cân bằng độ ẩm cho da mặt mỗi tối - Ảnh: Internet

*Lưu ý: Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, hãy thử hỗn hợp nha đam ngâm giấm táo trên da tay khoảng 2 đến 3 ngày trước khi sử dụng trên khuôn mặt. 

Chỉ cần thực hiện ngay lọ nha đam ngâm giấm, kiên trì sử dụng chúng theo các hướng dẫn trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, tươi sáng đáng mơ ước. 

Ngâm nha đam với giấm gạo theo công thức này, mỗi tối thoa vài giọt, da dẻ căng mướt, hồng hào như em bé chỉ sau 1 tuần - Ảnh 6
Da mặt căng mịn sau thời gian ngắn sử dụng nha đam ngâm giấm - Ảnh: Internet
Da sạch mụn, hết thâm và trắng sáng trong 2 tuần nếu biết dùng nha đam đúng cách

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Làn da sẽ sạch mụn, hết thâm và trắng mịn hơn chỉ sau 2 tuần nếu bạn biết đến công thức này.

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