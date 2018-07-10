Đừng tốn tiền nữa, từ giờ hãy tự làm serum ban đêm bằng gel nha đam theo công thức này, da chỉ có đẹp trở lên

Chăm sóc da 10/07/2018 16:32

Boldsky vừa đăng tải công thức làm serum ban đêm giúp da trắng mịn, tươi trẻ và căng mướt từ gel nha đam mà mọi phụ nữ nên học ngay.

Nha đam được biết đến như là "thần dược" giúp chữa lành tất cả các vấn đề liên quan đến làn da. Đây cũng là nguyên liệu được phụ nữ sử dụng tại nhà để nuôi dưỡng làn da, mái tóc. 

Làn da của phụ nữ thường phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến da như không đồng màu, cháy nắng, đốm đen, sắc tố biến đổi... Và gel nha đam sẽ là "trợ thủ" giúp chị em vượt qua tất cả các vấn đề này.

Sau đây là cách làm serum dưỡng da ban đêm bằng gel nha đam rất đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Serum ban đêm bằng nha đam, chanh

Loại serum này sẽ điều trị nhược điểm, da cháy nắng. Gel nha đam có đặc tính chống viêm, chữa lành kích ứng. Trong khi đó, chanh chứa Vitamin C giúp loại bỏ các tế bào chết phục hồi làn da xỉn màu và hư tổn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 nhánh nha đam tươi

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Đừng tốn tiền nữa, từ giờ hãy tự làm serum ban đêm bằng gel nha đam theo công thức này, da chỉ có đẹp trở lên - Ảnh 1
Gel nha đam và nước cốt chanh giúp điều trị mọi vấn đề về da - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, gọt vỏ nhánh nha đam và cắt thành từng miếng nhỏ. Cho nha đam vào chiếc bát, đổ thêm ít nước lọc vào trong. Đợi khoảng 5 - 7 phút thì lọc lấy phần nước tiết ra cho vào chiếc bát nhỏ. Cho nước cốt chanh vào, dùng muỗng trộn đều và đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh có nắp hoặc bình xịt.

Đừng tốn tiền nữa, từ giờ hãy tự làm serum ban đêm bằng gel nha đam theo công thức này, da chỉ có đẹp trở lên - Ảnh 2
Serum dưỡng da ban đêm bằng gel nha đam - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Thoa đều hỗn hợp serum đã thực hiện đều lên da, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Để yên trong 15 phút, sau đó xả sạch với nước lạnh.

Lưu ý: Không giữ serum này trên làn da quá 15 phút. Ngoài ra, nếu sở hữu làn da khô, bạn có thêm một ít mật ong.

Serum gel nha đam nguyên chất

Nguyên liệu cần có:

- 1 lá aloe vera

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, gọt gai, vỏ của nhánh nha đam rồi cho vào bát nước muối pha loãng để loại bỏ nhựa vàng. Tiếp đó, vớt ra để rửa sạch rồi thái thành từng lát nhỏ, cho tất cả vào xay nhuyễn. Cuối cùng lọc lấy phần nước cho vào lọ thủy tinh có nắp để sử dụng.

Cách sử dụng:

Thoa đều gel nha đam lên da mặt, chú ý đến các vùng da xuất hiện các khuyết điểm. Bây giờ, hãy nhẹ nhàng mát xa bằng đầu ngón tay theo chuyển động tròn. 

Hãy để làn da của bạn hấp thụ dưỡng chất từ gel lô hội đến khi khô. Nếu sử dụng vào ban đêm bạn nên giữ qua đêm và rửa lại vào sáng hôm sau.

Đừng tốn tiền nữa, từ giờ hãy tự làm serum ban đêm bằng gel nha đam theo công thức này, da chỉ có đẹp trở lên - Ảnh 3
Gel nha đam có thể thay thế các loại serum dưỡng da ban đêm - Ảnh: Internet

Với 2 công thức serum ban đêm tự chế bằng nha đam trên, bạn có thể nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, trắng hống mà không hề phải tốn kém nữa.

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