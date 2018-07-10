Hỗn hợp mặt nạ 3 thành phần giàu collagen - 'Thần dược' níu kéo làn da căng mịn, trắng hồng giúp phụ nữ U40 luôn tươi trẻ

Chăm sóc da 10/07/2018 15:23

Công thức mặt nạ bao gồm 3 nguyên liệu giàu collagen trong bài viết sẽ giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ.

Tuổi tác kéo theo lão hóa, đây là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể trì hoãn và làm chậm quá trình này bằng một số biện pháp. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ để kéo dài tuổi xuân nhưng chi phí rất cao, không phải ai cũng có đủ điều kiện để áp dụng. Thế nhưng, đó không phải là cách duy nhất để ngăn ngừa lão hóa, điển hình như công thức mặt nạ từ nguyên liệu giàu collagen sau đây. 

Collagen có tác dụng gì?

Collagen là chất đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào mới, duy trì liên kết tế bào, giữ độ đàn hồi, săn chắc của làn da. Nếu thiếu hụt loại dưỡng chất này, lão hóa sẽ tăng nhanh kéo theo các vấn đề như chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn, thâm sạm, nám... 

Đây là loại chất có nhiều ở lớp hạ bì của làn da, do đó, chúng cùng là thành phần cấu tạo nên làn da. Nếu thiếu hụt, chất lượng tế bào sẽ không thể tốt. 

Ngoài ra, collagen bao gồm 25% lượng protein có nhiệm vụ quan trọng trong việc sản xuất tóc, móng tay. 

Đặc biệt, nếu bổ sung đủ loại chất này, không chỉ làn da trở nên khỏe đẹp mà mái tóc, hệ xương khớp cũng trở nên chắc khỏe. 

Hỗn hợp mặt nạ 3 thành phần giàu collagen - 'Thần dược' níu kéo làn da căng mịn, trắng hồng giúp phụ nữ U40 luôn tươi trẻ - Ảnh 1
Collagen không chỉ tốt cho da mà còn giúp mái tóc chắc khỏe - Ảnh: Internet

Mặt nạ collagen từ trứng, rong biển, mật ong

Trứng: Không chỉ giàu collagen, lòng trắng trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào giúp làn da săn chắc, căng mịn.

Rong biển: Dưỡng chất vượt trội nhất trong rong biển chính là chất chống oxy hóa. Loại chất này làm chậm lão hóa tế bào, ngăn ngừa các tác hại của gốc tự do giúp làn da luôn tươi trẻ, hồng hào.

Mật ong: Mật ong cũng chứa lượng đáng kể chất chống oxy hóa, collagen tự nhiên. Bên cạnh đó, loại nguyên liệu này còn chứa chất kháng khuẩn, chống viêm giúp ngăn ngừa, điều trị các loại mụn hiệu quả.

Công thức mặt nạ collagen

Nguyên liệu cần có: 

- 1 muỗng canh sữa tươi

- 1 lòng đỏ trứng

- 1 muỗng canh rong biển

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi, lòng đỏ trứng, rong biển vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Hỗn hợp mặt nạ 3 thành phần giàu collagen - 'Thần dược' níu kéo làn da căng mịn, trắng hồng giúp phụ nữ U40 luôn tươi trẻ - Ảnh 2
Mặt nạ cung cấp collagen từ lòng đỏ trứng, rong biển và mật ong - Ảnh: Internet

Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, dùng bông lau nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm 20 - 25 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành. 

Hỗn hợp mặt nạ 3 thành phần giàu collagen - 'Thần dược' níu kéo làn da căng mịn, trắng hồng giúp phụ nữ U40 luôn tươi trẻ - Ảnh 3
Đắp mặt nạ cung cấp collagen từ công thức này vào buổi tối là tốt nhất - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc chăm chỉ đắp mặt nạ theo công thức này 2 lần mỗi tuần, bạn cần duy trì theo chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để đẩy lùi lão hóa một cách tối đa. 

Chúc bạn thành công với mặt nạ ngăn ngừa lão hóa từ các nguyên liệu giàu collagen này.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức

Những bí quyết chăm sóc, công thức mặt nạ từ tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, rạng rỡ dù không trang điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   mặt nạ collagen mặt nạ ngăn ngừa lão hóa da cách duy trì làn da tươi trẻ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay