Hỗn hợp mặt nạ 3 thành phần giàu collagen - 'Thần dược' níu kéo làn da căng mịn, trắng hồng giúp phụ nữ U40 luôn tươi trẻ

Công thức mặt nạ bao gồm 3 nguyên liệu giàu collagen trong bài viết sẽ giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ.

Tuổi tác kéo theo lão hóa, đây là quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể trì hoãn và làm chậm quá trình này bằng một số biện pháp. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ để kéo dài tuổi xuân nhưng chi phí rất cao, không phải ai cũng có đủ điều kiện để áp dụng. Thế nhưng, đó không phải là cách duy nhất để ngăn ngừa lão hóa, điển hình như công thức mặt nạ từ nguyên liệu giàu collagen sau đây. Collagen có tác dụng gì? Collagen là chất đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào mới, duy trì liên kết tế bào, giữ độ đàn hồi, săn chắc của làn da. Nếu thiếu hụt loại dưỡng chất này, lão hóa sẽ tăng nhanh kéo theo các vấn đề như chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn, thâm sạm, nám...

Đây là loại chất có nhiều ở lớp hạ bì của làn da, do đó, chúng cùng là thành phần cấu tạo nên làn da. Nếu thiếu hụt, chất lượng tế bào sẽ không thể tốt. Ngoài ra, collagen bao gồm 25% lượng protein có nhiệm vụ quan trọng trong việc sản xuất tóc, móng tay.

Đặc biệt, nếu bổ sung đủ loại chất này, không chỉ làn da trở nên khỏe đẹp mà mái tóc, hệ xương khớp cũng trở nên chắc khỏe. Collagen không chỉ tốt cho da mà còn giúp mái tóc chắc khỏe - Ảnh: Internet Mặt nạ collagen từ trứng, rong biển, mật ong Trứng: Không chỉ giàu collagen, lòng trắng trứng là nguồn cung cấp protein dồi dào giúp làn da săn chắc, căng mịn. Rong biển: Dưỡng chất vượt trội nhất trong rong biển chính là chất chống oxy hóa. Loại chất này làm chậm lão hóa tế bào, ngăn ngừa các tác hại của gốc tự do giúp làn da luôn tươi trẻ, hồng hào. Mật ong: Mật ong cũng chứa lượng đáng kể chất chống oxy hóa, collagen tự nhiên. Bên cạnh đó, loại nguyên liệu này còn chứa chất kháng khuẩn, chống viêm giúp ngăn ngừa, điều trị các loại mụn hiệu quả. Công thức mặt nạ collagen Nguyên liệu cần có: - 1 muỗng canh sữa tươi - 1 lòng đỏ trứng - 1 muỗng canh rong biển Cách thực hiện: Cho sữa tươi, lòng đỏ trứng, rong biển vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Mặt nạ cung cấp collagen từ lòng đỏ trứng, rong biển và mật ong - Ảnh: Internet Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, dùng bông lau nhẹ nhàng. Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm 20 - 25 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành. Đắp mặt nạ cung cấp collagen từ công thức này vào buổi tối là tốt nhất - Ảnh: Internet Bên cạnh việc chăm chỉ đắp mặt nạ theo công thức này 2 lần mỗi tuần, bạn cần duy trì theo chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để đẩy lùi lão hóa một cách tối đa. Chúc bạn thành công với mặt nạ ngăn ngừa lão hóa từ các nguyên liệu giàu collagen này.

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