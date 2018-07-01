Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức

Chăm sóc da 01/07/2018 08:22

Những bí quyết chăm sóc, công thức mặt nạ từ tự nhiên sau đây sẽ giúp bạn sở hữu làn da trắng mịn, rạng rỡ dù không trang điểm.

Sở hữu làn da trắng mịn, rạng rỡ luôn là ước mơ của mọi phụ nữ, đặc biệt là ngay cả khi không phải trang điểm. Để đạt được điều này, ngoài các phương pháp thẩm mỹ đắt tiền hay những dòng sản phẩm kem dưỡng trên thị thường, phái đẹp có thể áp dụng những biện pháp dưỡng trắng da tự nhiên, hiệu quả, an toàn sau đây.

Theo Stylecraze, các công thức này có thành phần hoàn toàn từ tự nhiên nên vô cùng lành mạnh với mọi làn da, dù là nhạy cảm nhất.

Mặt nạ cà chua

Thành phần:

- 1 quả cà chua

- 1 muỗng canh đường

Cách thực hiện:

Đầu tiên, cắt cà chua thành những miếng nhỏ và nghiền nhuyễn chúng trong chiếc bát nhỏ. Thêm một muỗng canh đường cát vào, trộn đều. Thoa hỗn hợp này lên da mặt và cổ, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong một vài phút. Để yên trong 10 phút, rửa sạch bằng nước lạnh.

Bạn có thể thực hiện phương pháp này mỗi ngày để nhanh chóng đạt được kết quả.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 1
Cà chua và đường không chỉ làm trắng da nhanh chóng mà còn tẩy tế bào chết hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ sữa tươi

Thành phần:

- Sữa tươi

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Làm hỗn hợp mặt nạ bằng cách trộn 4 muỗng canh sữa tươi với 3 muỗng canh nước lọc. Đặt chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp này vài phút rồi đắp trực tiếp lên mặt, để khô hoàn toàn, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Ngay sau đó, làn da sẽ tươi mới và rạng ngời hơn hẳn.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 2
Sữa tươi là nguyên liệu có khả năng làm trắng, kéo căng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mật ong và vỏ cam

Thành phần:

- 2 muỗng canh bột vỏ cam

- 1 muỗng canh yến mạch

- 2 - 3 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho bột vỏ cam, yến mạch với số lượng bằng nhau và 2 muỗng canh mật ong vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi các nguyên liệu hòa lẫn vào nhau thì thoa lên làn da sạch sẽ. Giữ hỗn hợp trên khuôn mặt trong 5 - 7 phút, sau đó rửa sạch. 

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 3
Bên cạnh tác dụng làm trắng da tự nhiên, mặt nạ từ vỏ cam có thể điều trị các loại mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Mặt nạ nước hoa hồng

Thành phần:

- 3 muỗng canh bột yến mạch

- 2 - 3 muỗng canh nước hoa hồng

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, thêm nước hoa hồng vào với lượng vừa đủ. Trộn đều tất cả đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa chúng lên da mặt và cổ. Để yên trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Áp dụng cách làm trắng da này 2 lần/tuần để có kết quả tốt nhất.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 4
Bột yến mạch kết hợp với nước hoa hồng mang đến mặt nạ làm trắng da cực nhanh - Ảnh: Internet

Mặt nạ trứng

Thành phần:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng canh bột nghệ

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Đánh tan trứng trong chiếc bát nhỏ. Thêm 1 muỗng canh bột nghệ vào trộn đều. Tiếp theo, thêm một vài giọt nước cốt chanh rồi khuấy đều một lần nữa. Thoa đều hỗn hợp này lên mặt và để yên trong khoảng 15 - 20 phút. Sau 20 phút, rửa sạch bằng nước mát.

Nếu bạn có làn da khô, sau đó có thể thêm một muỗng canh mật ong rồi sử dụng.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 5
Nghệ và trứng gà vừa làm trắng da vừa cấp collagen ngăn ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Bột gạo và sữa tươi

Thành phần:

- 3 muỗng canh bột gạo

- 2 - 3 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Thêm 3 muỗng canh bột gạo vào bát cùng 3 muỗng canh sữa. Dùng muỗng trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất rồi thoa đều lên da mặt trong vòng 20 - 30 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ tự nhiên này là 'thần dược' làm da bật 2 - 3 tông trở nên trắng hồng, căng mịn, dù để mặt mộc vẫn xinh hết mức - Ảnh 6
Mặt nạ làm trắng da từ bột gạo và sữa tươi không đường phù hợp với da nhạy cảm - Ảnh: Internet

Hy vọng những công thức mặt nạ tự nhiên dễ làm, lành mạnh trên sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào mà chẳng cần đến kem dưỡng hay thẩm mỹ.

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