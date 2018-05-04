Mặt nạ trẻ hóa làn da ban đêm, phụ nữ nhất định phải biết để 'mãi chẳng già'

Chăm sóc da 04/05/2018 16:24

Bước sang độ tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu li ti khiến nhan sắc của phụ nữ thêm phần già nua, kém xinh. Để trẻ hóa làn da, lưu giữ vẻ đẹp tươi tắn, bạn nên đắp các loại mặt nạ tự nhiên vào ban đêm.

Thói quen đắp mặt nạ vào ban đêm từ các nguyên liệu tự nhiên sẽ giúp bạn xóa bỏ các dấu hiệu của lão hóa da như nám sạm, tàn nhang, đốm nâu cực kỳ nhanh chóng. Nhờ đó, đây là cách trẻ hóa làn da siêu hiệu quả.

Mặt nạ trẻ hóa làn da từ trứng gà

Trứng gà giàu protein có khả năng tăng kết cấu cơ giúp kéo căng các nếp nhăn trong thời gian ngắn. Lượng collagen tự nhiên trong nguyên liệu này là "thần dược" xóa bỏ các góc tự do giúp làm chậm quá trình lão hóa đến mức tối đa. Không những thế, nguồn dưỡng chất trong nguyên liệu này góp phần cải thiện sắc tố giúp làn da trắng mịn, hồng hào tự nhiên. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 lòng trắng trứng

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho lòng trắng trứng, nước cốt chanh, mật ong đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

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Mặt nạ trẻ hóa làn da từ lòng trắng trứng và mật ong - Ảnh: Internet

Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên, dùng đầu ngón tay mát xa nhẹ nhàng khắp mặt theo chuyển động tròn. Nằm thư giãn đến khi khô hẳn thì dùng tay bóc lớp mặt nạ ra, rửa mặt với nước mát là hoàn thành. 

Mặt nạ trẻ hóa làn da từ chuối chín

Chuối chín chứa lượng kali dồi dào hỗ trợ tăng cường kết cấu tế bào giúp làn da săn chắc, mềm mịn và tươi trẻ. Nguồn vitamin, dưỡng chất trong loại quả này tăng sắc tố giúp da bật tông trắng mịn, xóa mờ các hắc sắc tố melanin, ngăn ngừa nám, tàn nhang và đốm nâu nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện: 

Cho nửa quả chuối chín vào bát, dùng muỗng nghiền mịn chúng. Thêm dầu ô liu vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt thì thoa đều lên da mặt, nằm thư giãn thêm khoảng 10 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Mặt nạ trẻ hóa làn da ban đêm, phụ nữ nhất định phải biết để 'mãi chẳng già' - Ảnh 2
Mặt nạ chuối chín và dầu ô liu giúp trẻ hóa làn da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Sau cùng, hãy dùng nước đá lạnh mát xa khắp da mặt đến khi tan hết thì dùng bông lau khô là xong. 

Mặt nạ trẻ hóa làn da từ bơ chín

Bơ chín chứa nguồn axit amin, chất béo thực vật cực kỳ lớn có vai trò tái tạo tế bào mới giúp làn da duy trì độ tươi trẻ, căng mịn, trắng hồng. Loại quả này còn hỗ trợ xóa mờ thân nám, kéo căng nếp nhăn cực kỳ nhanh và hiệu quả.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Nửa quả bơ chín

- 1 muỗng canh dầu hạnh nhân

Cách thực hiện:

Cho bơ chín vào chiếc bát nhỏ, thêm dầu hạnh nhân vào rồi dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành hỗn hợp sền sệt. 

Mặt nạ trẻ hóa làn da ban đêm, phụ nữ nhất định phải biết để 'mãi chẳng già' - Ảnh 3
Mặt nạ từ bơ chín, dầu hạnh nhân và sữa chua không đường - Ảnh: Internet

Dùng nước muối âm pha loãng rửa sạch da mặt, thoa hỗn hợp bơ chín và dầu hạnh nhân lên, mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút. Nằm thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành. 

Chăm chỉ đắp các loại mặt nạ tự nhiên trên vào ban đêm, hiệu quả trẻ hóa làn da sẽ đến với bạn nhanh và cao hơn. 

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