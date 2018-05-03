Tắm bằng sữa tươi theo cách này, da trắng mịn, không lo nám sạm dù nắng nóng oi bức

Nhờ giàu dinh dưỡng nên tắm bằng sữa tươi làm tăng tốc độ quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da mềm mịn, căng mướt, không xuất hiện nếp nhăn.

Nguồn dưỡng chất dồi dào và đa dạng trong sữa tươi đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sắc tố giúp da bật tông trắng mịn trong thời gian ngắn. Khoáng chất trong thức uống bổ dưỡng này tăng sức đề kháng, đồng thời tạo thành lớp bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, hạn chế việc bắt nắng, sạm đen, xỉn màu.

Lượng axit tự nhiên, chất kháng khuẩn trong dầu dừa ngăn ngừa tình trạng mẩn ngứa, kích ứng, viêm mụn hiệu quả. Kết hợp nguyên liệu này với sữa tươi để tắm, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp.

Trộn sữa tươi với một số nguyên liệu sau đây để tắm mỗi ngày, hiệu quả dưỡng trắng da không khác gì kem dưỡng đắt tiền.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 300ml sữa tươi

- 50ml dầu dừa nguyên chất

- Nước nóng

Cách thực hiện:

Pha nước ấm vào bồn tắm, sau đó thêm sữa tươi và dầu dừa đã chuẩn bị vào, khuấy đều rồi bắt đầu ngâm mình. Nằm thư giãn khoảng 15 phút thì lấy bông tắm hoặc đá biển để mát xa toàn thân, sau đó, tắm lại với nước mát là hoàn thành.

Tắm trắng bằng sữa tươi mang đến hiệu quả vô cùng cao - Ảnh: Internet

Tắm trắng bằng sữa tươi và trà xanh

Trà xanh chứa lượng chất chống oxy hóa cực kỳ dồi dào, do đó, kết hợp chúng với sữa tươi sẽ giúp bạn sở hữu làn da vừa trắng mịn vừa tươi trẻ. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể dùng bột trà xanh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100ml sữa tươi

- 5 muỗng canh bột trà xanh

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Tiếp đó, dùng bông tắm hoặc đá biển mát xa tẩy da chết toàn thân rồi thoa đều hỗn hợp đã thực hiện lên. Thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì tắm lại với nước mát là hoàn thành.

Tắm trắng bằng sữa tươi và bột trà xanh còn mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Tắm trắng bằng sữa tươi và bột mì

Kết hợp sữa tươi với bột mì, bạn sẽ nhận được hỗn hợp có khả năng dưỡng trắng, xóa mờ thâm nám trên da. Tắm trắng bằng hai nguyên liệu này còn mang đến tác dụng xóa các vết sạm, thâm do mụn cực kỳ nhanh.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 100ml sữa tươi

- 5 muỗng canh bột mì

Cách thực hiện:

Trộn đều sữa tươi và bột mì đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Sau khi vệ sinh sạch da thì thoa hỗn hợp đều lên, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Thư giãn khoảng 10 - 15 phút thì tắm lại với nước mát.

Tắm trắng bằng sữa tươi và bột mì còn giúp điều trị nám, sạm da - Ảnh: Internet

Với 3 công thức tắm trắng bằng sữa tươi cùng nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mềm mịn, trắng hồng đáng mơ ước.