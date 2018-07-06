Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ bạn làm điều này, muốn da láng mịn, căng mướt như gái Hàn chẳng có gì khó

Chăm sóc da 06/07/2018 15:55

Vào ban đêm, nếu bạn áp dụng phương pháp chăm sóc đúng đắn, làn da sẽ luôn khỏe đẹp mà chẳng cần đến nhiều mỹ phẩm, kem dưỡng.

Ban đêm là thời điểm làn da đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào mới, trao đổi, đào thải độc tố nhằm phục hồi hoặc duy trì làn da mềm mịn, trắng hồng. Ngoài ra, khi bạn ngủ sâu, làn da sẽ tăng cường hấp thụ dưỡng chất hơn. Đây là những lý do mà việc chăm sóc da vào ban đêm nên được đẩy mạnh tối đa. 

Dưới đây là các bước chăm sóc da trước khi đi ngủ bạn không nên bỏ qua nếu muốn làn da luôn đẹp.

Tẩy tế bào chết, làm sạch da

Tế bào chết, bã nhờn, mồ hôi, bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông sau suốt một ngày dài mệt mỏi chính là những tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Nếu bạn không tẩy sạch chúng trước khi đi ngủ, làn da sẽ nhanh chóng tích đầy vi khuẩn, độc tố, sau đó hình thành mụn, mẩn ngứa, viêm nang lông, làm tăng kích thước lỗ chân lông. 

Để ngăn ngừa tối đa những vấn đề nguy hiểm này, bạn cần làm sạch làn da một cách triệt để trước khi đi ngủ.

Đầu tiên, đối với công đoạn tẩy tế bào chết, bạn có thể chọn các sản phẩm trên thị trường hoặc sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như đường, muối biển, dầu ô liu, dầu dừa...

Sau khi hoàn thành, bạn cần dùng loại sữa rửa sạch có nồng độ cồn thấp, độ pH thấp, dạng gel dịu nhẹ để làm sạch da mặt một lần nữa. 

Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ bạn làm điều này, muốn da láng mịn, căng mướt như gái Hàn chẳng có gì khó - Ảnh 1
Nếu chưa làm sạch da mặt kỹ càng, bạn tuyệt đối không được đi ngủ - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ ban đêm

Tất nhiên, nếu bạn muốn sở hữu làn da đẹp, khỏe thì việc đắp mặt nạ là điều không thể thiếu mỗi ngày.

Như đã nói ở trên, ban đêm chính là lúc da tái tạo mạnh mẽ cũng như hấp thụ nhiều dưỡng chất nhất. Do đó, đây cũng chính là thời điểm tuyệt vời nhất mà bạn nên đắp mặt nạ. 

Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ bạn làm điều này, muốn da láng mịn, căng mướt như gái Hàn chẳng có gì khó - Ảnh 2
Ban đêm chính là thời điểm tuyệt vời nhất để bạn đắp mặt nạ - Ảnh: Internet

Trên thị trường hiện nay có vô vàn loại mặt nạ rất đa dạng từ thành phần đến dạng. Do đó, bạn chỉ cần chọn lựa dòng phù hợp để sử dụng mỗi tối là được.

Bên cạnh đó, phương pháp đắp mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên tại nhà cũng là lựa chọn không tồi. Các nguyên liệu bạn có thể áp dụng như bột yến mạch, bột gạo, bột nghệ, sữa chua, sữa tươi, tinh dầu.... 

Tuy nhiên, nên nhớ rằng chỉ đắp mặt nạ khi làn da đã được vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận. 

Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ bạn làm điều này, muốn da láng mịn, căng mướt như gái Hàn chẳng có gì khó - Ảnh 3
Để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên vệ sinh da mặt trước khi thực hiện bước đắp mặt nạ - Ảnh: Internet

Thoa dung dịch cân bằng ẩm

Sau khi đã đắp mặt nạ cung cấp dưỡng chất cho làn da, điều bạn cần làm tiếp theo trước khi đi ngủ là thoa dung dịch cân bằng hoặc kem dưỡng ẩm. 

Vì sau khi đắp mặt nạ, nước rửa mặt sẽ làm mất đi độ ẩm tự nhiên trên bề mặt da. Do đó, bạn nên cấp thêm ẩm và cân bằng các chỉ số trên làn da một cách tức thì. Các sản phẩn như essence, toner, nước hoa hồng, kem dưỡng ẩm... sẽ mang đến hiệu quả tuyệt vời trong bước chăm sóc này. 

Chỉ cần 15 phút trước khi ngủ bạn làm điều này, muốn da láng mịn, căng mướt như gái Hàn chẳng có gì khó - Ảnh 4
Cấp ẩm cho da chính là bước chăm sóc vào buổi tối cuối cùng - Ảnh: Internet

Kiên trì, chăm chỉ dành ra 15 - 20 phút trước khi ngủ để làm 3 bước chăm sóc trên mỗi buổi tối, chắc chắn, việc sở hữu làn da căng mướt, mềm mịn sẽ dễ dàng vô cùng. 

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