Nếu phạm phải 6 sai lầm này khi tẩy trang, bạn đang tự hủy hoại làn da của chính mình và đẩy nhanh lão hóa

Tuy nhiên, nếu bạn tẩy trang không đúng cách, khả năng mắc phải những vấn đề kể trên vẫn sẽ không giảm đi hoàn toàn.

Thói quen đi ngủ khi chưa trang điểm là nguyên nhân gây ra rất nhiều vấn đề về da như mụn, lỗ chân lông to, tắc nghẽn tuyến bã nhờn, gia tăng lão hóa... Hơn nữa, ban đêm là thời điểm làn da đi vào trạng thái tự sửa chữa, việc giữ lớp trang điểm có thể làm quá trình này không diễn ra. Cuối cùng, làn da không thể cải thiện được.

Rất nhiều phụ nữ thường chà mạnh da mặt vì nghĩ sẽ làm sạch tốt hơn. Tuy nhiên, làm như vậy rất có hại đối với làn da.

Theo thống kê của Boldsky, dưới đây là những lỗi tẩy trang mà đa số phụ nữ thường mắc phải nhất.

Khi loại bỏ makeup, bạn cần phải thật nhẹ nhàng. Vì nếu chà xát khuôn mặt quá mạnh, bạn có thể sẽ gây ra các vệt đỏ, thậm chí là nếp nhăn.

Hãy thật nhẹ nhàng khi tẩy trang để bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

2. Sử dụng nước tẩy trang không phù hợp

Tương tự như kem dưỡng, thuốc đặc trị hay bất cứ loại mỹ phẩm nào khác, nước tẩy trang cũng cần phù hợp với tính chất của làn da.

Nếu sở hữu làn da nhờn, bạn có thể chọn dùng nước hoặc chất tẩy trang dạng gel. Đối với da khô, hãy tránh dùng nước làm sạch chứa cồn.

Tùy thuộc vào đặc tính da mà lựa chọn nước tẩy trang phù hợp để ngăn ngừa tình trạng dị ứng, mẩn đỏ - Ảnh: Internet

3. Không sử dụng sữa rửa mặt sau tẩy trang

Nếu không sử dụng một chất tẩy rửa nào sau khi loại bỏ trang điểm, bạn sẽ không thể loại bỏ hết những tác nhân xấu có thể gây ra nhược điểm trên da.

Chúng ta không thể phủ nhận nước tẩy trang đã loại bỏ hoàn toàn dấu vết trang điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số dư lượng sót lại cần được làm sạch và sữa rửa mặt sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Để loại sạch triệt để các cặn bã còn sót lại, bạn cần sử dụng sữa rửa mặt sau khi tẩy trang - Ảnh: Internet

4. Lơ là đôi môi

Đây là thói quen tai hại mà đa số phụ nữ đều phạm phải chỉ vì quá tập trung vào việc làm sạch khuôn mặt. Nếu cứ duy trì thói quen tẩy trang môi cẩu thả, bạn sẽ mắc phải nhiều vấn đề như khô ráp, nứt nẻ, thâm xỉn... Sau đó, bạn buộc phải sử dụng son thường xuyên, cuối cùng những tình trạng này sẽ ngày một trầm trọng hơn.

Môi rất dễ thâm xỉn, khô nứt khi trang điểm thường xuyên. Do đó, hãy tẩy trang cho vùng da này thật kỹ lưỡng - Ảnh: Internet

5. Chỉ sử dụng khăn để lau

Bạn chỉ sử dụng khăn để lau mặt mỗi khi tẩy trang? Nếu đúng như vậy, bạn cần thay đổi thói quen này ngay lập tức.

Trên thực tế, khăn bông không đủ khả năng để lau sạch lớp kem nền, phấn phủ, kem che khuyết điểm... dày đặc trên bề mặc da. Bạn cần phải nhờ đến bông tẩy trang chuyên dụng để làm sạch làn da một cách triệt để.

6. Bỏ qua đôi mắt

Đừng bao giờ phạm phải sai lầm này một lần nào nữa nếu bạn không muốn mắc phải vấn đề về quầng thâm, nếp nhăn. Thậm chí, các loại mỹ phẩm trang điểm ứ đọng làm tắc nghẽn lỗ chân lông sẽ tạo thành mụn ẩn quanh mắt. Đây là vấn đề về da vô cùng khó khăn để điều trị tận gốc.

Ngoài ra, nếu bạn có thói quen trang điểm mắt đậm, khi sử dụng các dung dịch tẩy trang hãy kết hợp các động tác mát xa theo chuyển động tròn để loại bỏ hoàn toàn mỹ phẩm.

Tương tự như môi, đôi mắt cũng là vùng da mỏng manh, dễ tổn thương - Ảnh: Internet

Từ giờ, mỗi khi tẩy trang, bạn hãy tuyệt đối tránh mắc phải các sai lầm tai hại trên để làn da luôn khỏe đẹp, không tì vết.

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