Gặp rắc rối vì da nổi mụn, kích ứng khi dùng nước tẩy trang, hãy thay thế bằng các nguyên liệu này

Chăm sóc da 01/10/2018 16:16

Dưới đây là một số nguyên liệu tự nhiên mà bạn có thể sử dụng để làm sạch khuôn mặt, tẩy trang tại nhà. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, những phương pháp này sẽ hạn chế tối đa tình trạng kích ứng, nổi mụn do cồn trong mỹ phẩm tẩy rửa.

Da thường xuyên phải tiếp xúc với không khí ô nhiễm cùng các yếu tố môi trường khác, cộng với mỹ phẩm trang điểm bắt buộc bạn phải làm sạch khuôn mặt vào cuối ngày. Bên cạnh đó, tẩy tế bào chết tối đa 2 lần mỗi tuần là điều cần thiết để bảo đảm lỗ chân lông được thông thoáng, ngăn ngừa tối đa tình trạng mụn, viêm da. 

Tuy nhiên, việc dùng nước tẩy trang mỗi ngày làm tăng nguy cơ kích ứng, gây nên mụn, mẩn ngứa, đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm. Vì trong phần lớn các loại sản phẩm tẩy rửa trên thị trường hiện nay đều chứa cồn, mà loại chất này lại không lành mạnh với da. 

Do đó, nếu bạn gặp phải tình trạng da hay nổi mụn và mẩn đỏ khi tẩy trang, hãy thay thế chúng bằng các nguyên liệu sau đây của Boldsky.

Vỏ chanh và đường

Chất tẩy rửa tự nhiên này bao gồm vỏ chanh và đường. Các tính chất tẩy của cả hai nguyên liệu này giúp loại bỏ các tế bào chết, do đó làm sáng da nhanh chóng.

Lấy một quả chanh, rửa sạch rồi cắt đôi, nhẹ nhàng vắt lấy nước cốt cho ra chiếc bát. Tiếp đó, thái nhuyễn vỏ chanh cho vào, thêm 1 muỗng canh đường rồi trộn đều tất cả lên. Sử dụng hỗn hợp này để mát xa nhẹ nhàng khắp khuôn mặt trong khoảng 2 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

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Vỏ chanh, đường là những nguyên liệu tự nhiên lành mạnh giúp tẩy sạch làn da - Ảnh: Internet

Dầu hạnh nhân

Các tính chất tẩy tế bào chết của hạnh nhân làm sạch sâu lỗ chân lông, để lại làn da sạch sẽ và khỏe mạnh. 

Lấy 2 - 3 muỗng cà phê hạnh nhân trộn đều cùng với bột đâu đỏ. Thêm 1 muỗng cà phê sữa tươi vào, trộn đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Sử dụng chúng để mát xa da mặt trong 2 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. 

Bột yến mạch

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bột yến mạch là phương pháp tốt nhất để tẩy sạch làn da sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Loại bột này giúp tẩy tế bào chết, giữ ẩm da.

Điều bạn cần là trộn bột yến mạch với nguyên liệu dạng lõng nào đó để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa chúng lên khuôn mặt, nhẹ nhàng mát xa trong 1 phút, sau đó, rửa bằng nước mát.

Gặp rắc rối vì da nổi mụn, kích ứng khi dùng nước tẩy trang, hãy thay thế bằng các nguyên liệu này - Ảnh 2
Hỗn hợp bột yến mạch và sữa tươi là hỗn hợp tẩy trang, làm sạch da nhạy cảm tuyệt vời - Ảnh: Internet

Mật ong

Mật ong được xem là chất dưỡng ẩm tự nhiên giúp nuôi dưỡng làn da sâu sắc, đồng thời làm giảm nếp nhăn do lão hóa.

Thoa trực tiếp mật ong lên da mặt đã làm sạch. Tiếp đó, nhúng khăn vào nước ấm, đặt lên khuôn mặt trong 5 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Trà xanh

Trà xanh giúp làm dịu da và giữ ẩm bằng cách duy trì, cân bằng chỉ số pH. 

Chỉ cần pha 1 tách trà xanh, thêm 2 muỗng cà phê gel nha đam tươi vào và khuấy đều. Bảo quản trong tủ lạnh. Dùng bông để thoa đều hỗn hợp lên khắp da mặt, để khoảng 1 - 2 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Gặp rắc rối vì da nổi mụn, kích ứng khi dùng nước tẩy trang, hãy thay thế bằng các nguyên liệu này - Ảnh 3
Hỗn hợp trà xanh, gel nha đam hoặc dầu dừa có thể bảo quản trong tủ lạnh để thay thế các sản phẩm tẩy trang khác - Ảnh: Internet

Thay thế nước tẩy trang, sữa rửa mặt mỗi tối, bạn sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng nổi mụn, kích ứng cho cồn, đồng thời còn nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào. 

Bông tẩy trang còn có 5 công dụng vừa giúp da đẹp vừa rất tiện mà có thể bạn chưa biết

Bông tẩy trang còn có 5 công dụng vừa giúp da đẹp vừa rất tiện mà có thể bạn chưa biết

Không chỉ dùng để tẩy trang, bạn có thể dùng bông thay cho mặt nạ nén hoặc để giữ hộp phấn không bị vỡ khi di chuyển.

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