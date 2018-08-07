Muốn mặt nạ tinh bột nghệ phát huy tác dụng dưỡng trắng, trị nám da tốt nhất, phải kết hợp với 3 thành phần này

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da có tác dụng loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm. Tuy nhiên, hầu hết mỹ phẩm đều chứa hóa chất, khi sử dụng lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe da mặt. Bên cạnh đó, chúng lại có giá thành khá cao.

Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với các vấn đề về da nhất định, chẳng hạn như mụn, sẹo, mụn trứng cá, thâm sạm, đốm đen... Mặc dù những điều này rất phổ biến nhưng nếu không điều trị đúng cách, kịp thời, làn da sẽ bị tàn phá nặng nề, khó phục hồi.

Theo Boldsky, kết hợp tinh bột nghệ cùng mật ong, dầu dừa và sữa chua sẽ mang đến nhiều tác dụng tuyệt vời giúp nuôi dưỡng làn da toàn diện.

Vì vậy, tốt hơn là bạn nên sử dụng các thành phần tự nhiên để thay thế vừa có hiệu quả lâu dài vừa an toàn. Trong đó, tinh bột nghệ được xem là thành phần chăm sóc làn da toàn diện nhất. Nhờ đặc tính kháng khuẩn, khử trùng, chống viêm, nghệ giúp loại bỏ đốm đen, nhược điểm, hắc sắc tố, đồng thời dưỡng trắng da một cách tự nhiên nếu sử dụng thường xuyên.

Công thức mặt nạ từ tinh bột nghệ, dầu dừa, mật ong và sữa chua mang đến vô vàn tác dụng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc làn da - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ dưỡng da từ tinh bột nghệ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ

- 1 muỗng canh sữa chua

- 1 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm mặt nạ tinh bột nghệ dưỡng da - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Thêm tinh bột nghệ, dầu dừa, sữa chua (không đường) và mật ong với liều lượng đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả các nguyên liệu hòa lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

Đầu tiên, làm sạch da mặt và cổ bằng nước ấm, dùng bông lau nhẹ nhàng. Dùng cọ hoặc bàn chải mềm thoa đều hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt và cổ. Để mặt nạ này trong 15 - 20 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh, mát xa nhẹ nhàng để loại sạch lớp nhựa vàng từ tinh bột nghệ. Cuối cùng, lau khô bằng khăn mềm và thoa một ít kem dưỡng ẩm.

Mặt nạ tinh bột nghệ, sữa chua, mật ong và dầu dừa sau khi thực hiện - Ảnh: Internet

Tác dụng của mặt nạ tinh bột nghệ

Nghệ: Đây là nguyên liệu được phụ nữ sử dụng để làm đẹp từ lâu đời. Củ nghệ có chứa chất chống oxy hóa giúp điều trị mụn trứng cá, quầng thâm và nếp nhăn cực kỳ hữu hiệu. Nhờ nguồn dưỡng chất có đặc tính kháng khuẩn, khử trùng, nghệ điều trị viêm da rất nhanh chóng.

Mật ong: Loại mật này cũng rất dồi dào các chất có đặc tính kháng viêm giúp điều trị mẩn ngứa, viêm, mụn trứng cá hiệu quả. Bên cạnh việc chữa lành các nốt mụn, mật ong còn giúp làn da mịn màng, săn chắc. Hơn nữa, đây được xem là loại kem dưỡng ẩm da tự nhiên tuyệt vời.

Sữa chua: Axit lactic trong sữa chua giúp loại bỏ tế bào chết, dưỡng da trắng mịn, loại bỏ các đốm đen và nhược điểm. Bên cạnh đó, loại sữa lên men này còn giúp cân bằng độ pH trên da.

Dầu dừa: Loại tinh dầu này giàu chất chống oxy hóa làm săn chắc da, giảm thiểu nếp nhăn giúp bạn trông trẻ trung hơn. Cùng với đó, dầu dừa còn cấp ẩm giúp làn da mềm mịn, căng mướt.

Mặt nạ từ tinh bột nghệ không chỉ xóa mờ nám, tàn nhang mà còn dưỡng trắng da, trị mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Kiên trì đắp mặt nạ từ tinh bột nghệ cùng dầu dừa, mật ong và sữa chua này 2 lần mỗi tuần, bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ các khuyết điểm, đốm đen, xỉn màu, nhờ đó sở hữu làn da đẹp hoàn hảo.