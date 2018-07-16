Quên bột nghệ đi, bột quế mới là 'thần dược' có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ đốm nâu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất

Chăm sóc da 16/07/2018 15:22

Không chỉ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho sức khỏe, quế còn giúp làn da khỏe mạnh, điều trị mụn và ngăn ngừa lão hóa vượt trội.

Dưới đây là 5 cách sử dụng bột quế để làm mặt nạ điều trị, ngăn ngừa mụn và dưỡng da từ Boldsky mà mọi phụ nữ có thể thực hiện theo.

1. Giảm mụn trứng cá 

Quế chứa nhiều chất có khả năng chống viêm, diệt vi khuẩn giúp ngăn ngừa mụn lan rộng, sau đó điều trị tận gốc nhanh chóng. Loại bột này còn giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ dầu dư thừa. Mật ong giúp chống lại các vi khuẩn, giữ ẩm và dưỡng trắng da.

Nước cốt chanh giàu axit xitric giúp chống lại mụn và loại bỏ dầu dư thừa. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên pha loãng với nước trước khi sử dụng.

Quên bột nghệ đi, bột quế mới là 'thần dược' có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ đốm nâu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh 1
Bột quế là loại thảo mộc có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với làn da - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

• 1 muỗng canh bột quế 

• 2 muỗng canh mật ong 

• Nước ép nửa quả chanh 

• Nước (tùy chọn)

Cách thực hiện: 

Trộn đều các nguyên liệu vào bát đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Làm sạch da mặt trước rồi thoa hỗn hợp đã làm lên, giữ khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước ấm. 

Bạn có thể lặp lại điều này 1 - 2 lần/tuần. Sau vài lần đầu áp dụng, tình trạng mụn sẽ giảm đi đáng kể.

2. Giúp làn da khỏe mạnh

Lượng kháng khuẩn trong bột quế chính là nguồn dưỡng chất mang đến hiệu quả cao trong việc nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Chuối là nguồn cung cấp Vitamin E và các khoáng chất giúp nuôi dưỡng làn da và khóa  độ ẩm, ngăn không cho da khô, đồng thời điều chỉnh các tuyến bã nhờn. Sữa chua giàu chất kháng khuẩn, chất chống oxy hóa làm giảm nhược điểm giúp làm da mềm mịn. 

Nguyên liệu cần có:

• 2 muỗng canh sữa chua 

• Nửa quả chuối chín

• 1 muỗng cà phê bột quế

Cách thực hiện: 

Nghiền nhuyễn nửa quả chuối chín cho vào chiếc bát nhỏ, thêm các nguyên liệu vào rồi trộn đều lên. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt đã vệ sinh sạch, thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước ấm. 

3. Xóa mờ sẹo thâm, đốm nâu

Nha đam giàu Vitamin E, A, C và B12 hoạt động như chất chống oxy hóa hữu ích cho làn da. Dầu hạnh nhân nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, loại bỏ độc tố, bụi bẩn và làm giảm đáng kể các đốm đen. Sự kết hợp của 2 nguyên liệu này với bột quế mang đến hỗn hợp giúp giảm sẹo, xóa thâm mụn, đốm nâu nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

• 3 muỗng canh lô hội gel 

• Nửa muỗng canh dầu hạnh nhân  

• 1 muỗng cà phê bột quế

Cách thực hiện: 

Trộn đều tất cả các nguyên liệu đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch da sau đó thoa chúng lên, để yên khoảng 20 phút rồi rửa sạch. 

Quên bột nghệ đi, bột quế mới là 'thần dược' có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ đốm nâu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh 2
Hỗn hợp bột quế và dầu hạnh nhân có tác dụng xóa mờ sẹo thâm do mụn, đốm nâu - Ảnh: Internet

4. Giảm dấu hiệu lão hóa

Bột quế làm tăng sản xuất collagen, tăng cung cấp máu cho da bằng cách kích thích các mạch máu. Do đó, các nếp nhăn sẽ bị xóa mờ nhanh chóng, để lại làn da mềm mịn, căng mướt. Dầu ô liu phục hồi da khô, tổn thương do lão hóa hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

• 3 đến 4 giọt tinh dầu quế hoặc nửa muỗng cà phê bột quế 

• 2 muỗng canh dầu ô liu

Cách thực hiện: 

Trộn hai thành phần với nhau và trực tiếp thoa hỗn hợp lên da. Giữ khoảng 15 phút thì rửa sạch, lặp lại tương tự 1 lần mỗi tuần.

5. Xóa mờ nếp nhăn

Củ nghệ chứa chất chống oxy hóa, Vitamin C giúp xóa bỏ các khuyết điểm, đồng thời kích thích sản xuất collagen làm săn chắc da và giảm nếp nhăn. Cà chua chứa Vitamin B6 giúp tăng tốc độ sản sinh tế bào da mới.

Bột quế có khả năng loại bỏ các tế bào chết, hỗ trợ quá trình sản sinh da mới, nhờ đó xóa mờ các nếp nhăn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

• 1 muỗng canh bột nghệ 

• 3 muỗng canh nước ép cà chua

• 1 muỗng cà phê bột quế

Cách thực hiện: 

Trộn đều các thành phần đã chuẩn bị đến khi tạo thành hỗn hợp nhão mịn. Làm sạch da, sau đó thoa đều hỗn hợp lên. Để yên khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. 

Quên bột nghệ đi, bột quế mới là 'thần dược' có tác dụng dưỡng trắng, xóa mờ đốm nâu, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả nhất - Ảnh 3
Xóa mờ nếp nhăn là tác dụng vượt trội của công thức mặt nạ từ bột quế và cà chua - Ảnh: Internet

Áp dụng đều đặn các công thức mặt nạ từ bột quế và nguyên liệu tự nhiên có tác dụng nuôi dưỡng làn da tuyệt vời trên, bạn sẽ sở hữu nhan sắc hoàn hảo mà chẳng cần tốn kém.

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