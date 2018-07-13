Lấy bột sữa của bé trộn theo cách này làm mặt nạ, làn da thay đổi 'thần kỳ' trở nên trắng mịn, hồng hào sau 1 tuần

Bột sữa rất giàu Vitamin A có tác dụng phân chia tế bào, tăng cường sức đề kháng cho làn da, đồng thời chữa lành vết thương, cải thiện làn da xỉn màu hữu hiệu. Hàm lượng Vitamin C phong phú trong loại bột này có đặc tính chống lão hóa giúp làn da trẻ trung và rạng rỡ. Bên cạnh đó, bột sữa còn chứa Vitamin B6 có khả năng tăng tốc độ hình thành tế bào mới, giữ cho làn da luôn mềm mịn, khỏe mạnh.

Đừng nghĩ bột sữa chỉ là nguyên liệu pha thức uống cho trẻ nhỏ, loại bột này còn có thể sử dụng để dưỡng da mặt vô cùng tuyệt vời. Dưới đây là những công thức mặt nạ bằng bột sữa từ Boldsky, bạn có thể áp dụng tại nhà vì cực kỳ đơn giản.

Đặc biệt, sử dụng bột sữa để đắp mặt có công dụng tăng cường sản xuất collagen, hình thành da mới, ngăn ngừa lão hóa tối ưu.

Lượng axit lactic có nhiều trong loại nguyên liệu này giúp làm mịn, dưỡng trắng và làm săn chắc da. Đồng thời, có thể là chất tẩy rửa da tuyệt vời.

Hơn nữa, đây còn là "thần dược" giúp loại bỏ mụn đầu đen, mụn đầu trắng, giảm mẩn ngứa và giữ cho làn da ngậm nước suốt cả ngày.

1. Với nước cam

Cũng giống như sữa bột, nước cam giàu Vtamin C có tác dụng làm sáng da. Bột nghệ hoạt động như một chất nhẹ nhàng giúp loại bỏ tế bào chết. Vì vậy, đây là hỗn hợp mặt nạ giúp làm trắng da hiệu quả.

Thành phần

• 1 muỗng cà phê bột sữa

• 1 hoặc 2 muỗng cà phê nước cam

• 1 muỗng cà phê bột nghệ

Cách sử dụng

Trộn lẫn bột sữa, bột nghệ và nước cam tươi trong chiếc bát nhỏ. Dùng ngón tay hoặc bàn chải thoa hỗn hợp lên da mặt đã rửa sạch. Thư giãn khoảng 10 đến 15 phút thì vệ sinh lại bằng nước lạnh.

Mặt nạ làm trắng da mặt bằng bột sữa và nước ép cam - Ảnh: Internet

Sử dụng mặt nạ này hai ngày 1 lần, tối đa trong vòng 1 tháng để nhận thấy sự khác biệt của làn da.

2. Với sữa chua và nước cốt chanh

Cả sữa chua và nước chanh đều có lợi trong việc làm trắng da mặt. Mặt nạ này cũng giúp ngăn ngừa hình thành hắc sắc tố dẫn đến làn da xỉn màu, đồng thời làm nổi bật tông màu da.

Thành phần:

• 2 muỗng cà phê sữa chua

• 2 muỗng cà phê sữa bột

• Nước cốt nửa quả chanh

Cách sử dụng:

Trộn đều tất cả các thành phần đã chuẩn bị để tạo thành hỗn hợp nhão đặc. Để bắt đầu, ngâm chiếc khăn trong nước ấm, làm ướt khuôn mặt để mở lỗ chân lông. Thoa đều hỗn hợp vừa làm trong vòng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ làm trắng da bằng bột sữa, sữa chua và nước cốt chanh - Ảnh: Internet

Làm điều này mỗi ngày, sau 1 tuần, làn da sẽ trở nên trắng hồng trông thấy.

3. Với nghệ và mật ong

Mặt nạ này sử dụng sữa bột, nghệ và mật ong có đặc tính kháng khuẩn giúp chữa trị mụn trứng cá, các vết sạm đen. Trong khi đó, mật ong có công dụng giữ ẩm làn da, nghệ sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng trắng da.

Thành phần:

• 1 muỗng cà phê sữa bột

• ¼ muỗng cà phê bột nghệ

• 1 muỗng cà phê mật ong

Cách sử dụng:

Trộn tất cả các thành phần trên thật kỹ để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Thoa đều lên mặt đã rửa sạch khoảng 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ làm trắng da bằng bột sữa, bột nghệ, mật ong - Ảnh: Internet

Sử dụng phương pháp này mỗi tuần 1 lần để đạt được kết quả tốt nhất.

4. Với đất sét

Dầu nhờn có thể làm cho khuôn mặt của bạn trở nên sạm, tối. Bạn có thể sử dụng bột sữa để chăm sóc làn da này, đồng thời cải thiện tông da.

Thành phần:

- 1 muỗng canh đất sét

- 1 muỗng canh sữa bột

- 2 muỗng canh nước hoa hồng

Cách sử dụng:

Trộn tất cả các nguyên liệu trong chiếc bát nhỏ để tạo thành bột nhão mịn. Thoa đều lên da mặt, chờ 20 phút đến khi khô thì rửa sạch bằng nước ấm.

Sử dụng 1 lần mỗi tuần để ngăn ngừa da nhờn, dưỡng trắng nhanh chóng.

Cách làm trắng da mặt bằng đất sét và bột sữa, nước hoa hồng - Ảnh: Internet

Với 4 công thức mặt nạ từ bột sữa trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mặt trắng mịn, hồng hào vô cùng tự nhiên, tươi tắn.