Trộn dầu dừa với thứ bột đen này thoa 3 lần/tuần, kéo căng vết rạn nứt, chảy xệ giúp da láng mịn, trắng hồng như gái 16

Ngoài mụn, thâm sạm thì các vấn đề như rạn, nứt nẻ, chảy xệ là những bệnh về da cực kỳ khó điều trị. Tuy nhiên, công thức gồm 3 thành phần tự nhiên từ Boldsky sẽ giúp bạn xóa bỏ tận gốc các vấn đề trên.

Ngoài ra, loại hạt này còn có tác dụng giữ ẩm giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, căng hồng.

Các chất dinh dưỡng trong cà phê hoạt động hiệu quả trên da. Cà phê chứa chất chống oxy hóa có khả năng làm săn chắc da. Đồng thời, cải thiện lưu thông máu bằng cách tẩy tế bào chết và loại bỏ lớp da bong tróc.

Bột cà phê giàu dưỡng chất, đặc biệt là chất chống oxy hóa giúp tái tạo tế bào mới kéo căng các vết rạn da - Ảnh: Internet

Lợi ích của dầu dừa

Dầu dừa hầu như có mặt trong mọi sản phẩm làm đẹp mà chúng ta đang sử dụng. Loại nguyên liệu tự nhiên này có khả năng giữ ẩm giúp làn da mềm mại. Ngoài ra, dầu dừa còn có đặc tính chống vi khuẩn rất mạnh mẽ.

Vitamin E và K có trong dầu dừa giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào sớm. Đặc biệt, loại tinh dầu này ngăn ngừa các vết rạn da nhờ lượng dồi dào axit amin giúp duy trì liên kết của các sợi mô tế bào.

Dầu dừa không chỉ trị rạn da mà còn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề khác như mụn, nám, thâm sạm - Ảnh: Internet

Lợi ích của nha đam

Nha đam được biết đến như "thần dược" chữa lành nhiều vấn đề liên quan đến da. Loại cây này chứa các Vitamin và khoáng chất hoạt động tốt trên da. Ngoài việc giữ ẩm, các đặc tính chống viêm của nha đam có thể chữa lành bất kỳ loại viêm hoặc kích ứng nào trên da. Loại nguyên liệu này chứa collagen cải thiện độ đàn hồi giúp làn da săn chắc.

Nha đam giàu Vitamin E, K, độ ẩm tự nhiên giúp phục hồi làn da rạn, nứt nẻ nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách làm hỗn hợp trị vết rạn, da chảy xệ

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bột cà phê

- 3 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 2 muỗng canh nước

Cách thực hiện:

Thêm bột cà phê, dầu dừa vào chiếc bát nhỏ. Nếu sử dụng dầu dừa dạng rắn, bạn phải làm nóng đến khi tan chảy hết. Cắt lá nha đam ra, rửa sạch rồi lọc lấy gel ra thêm vào hỗn hợp cà phê. Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, thêm vài giọt nước vào để làm lỏng hỗn hợp. Nếu có thể, hãy sử dụng dụng cụ gỗ để trộn tất cả các thành phần để tạo thành bột nhão mịn.

Hỗn hợp điều trị vết rạn, da chảy xệ từ cà phê, dầu dừa và nha đam - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Lấy một ít hỗn hợp dầu dừa vừa làm để thoa đều lên vùng da gặp phải vấn đề. Mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn khoảng 5 phút. Để hỗn hợp trên da khoảng 20 phút. Sau đó, rửa sạch với nước lạnh. Cuối cùng, thoa kem dưỡng ẩm sau khi da khô hẳn.

Lặp lại biện pháp này 2 - 3 lần trong một tuần để có kết quả tốt và nhanh hơn.

Vết rạn, nứt nẻ, chảy xệ sẽ bị điều trị tận gốc bằng cách dùng công thức này - Ảnh: Internet

Với cách sử dụng các nguyên liệu tự nhiên bột cà phê, nha đam, dầu dừa này, làn da đầy vết rạn, nứt nẻ hay chảy xệ sẽ phục hồi, trở nên láng mịn, trắng hồng.