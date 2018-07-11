Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết

Chăm sóc da 11/07/2018 14:15

Kết hợp aspirin cùng vài nguyên liệu tự nhiên theo công thức từ Boldsky, bạn sẽ có được những loại mặt nạ cực kỳ tuyệt vời để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, không tì vết.

Khéo léo trong việc kết hợp nguyên liệu cùng aspirin, bạn sẽ có được nhiều phương pháp khắc phục mọi vấn đề về da, dù là "cứng đầu" nhất. Tuy là một loại thuốc nhưng aspirin lại mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng làn da.

Tác dụng của aspirin

Axit acetylsalicylic trong aspirin giữ cho làn da khỏe mạnh, trắng mịn. Ngoài ra, axit beta hydroxyl giúp điều trị mẩn ngứa và vết ửng đỏ trên da.

Aspirin có khả năng điều trị các lỗ chân lông to, hạn chế tình trạng tắc nghẽn, từ đó ngăn ngừa mụn vượt trội. Bên cạnh đó, loại thuốc này còn làm giảm bọng mắt giúp bạn trông tươi tắn hơn.

Một vài dưỡng chất trong aspirin ngăn chặn sự biến đổi sắc tố giúp làn da trắng hồng đều màu, hạn chế thâm sạm hay nám hữu hiệu.

Vì vậy, sau khi biết tất cả những lợi ích từ aspirin, bạn nên áp dụng ngay các công thức mặt nạ dưới đây.

Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết - Ảnh 1
Aspirin mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

Aspirin và mật ong cho da khô

Sự kết hợp giữa aspirin và mật ong sẽ tạo ra hỗn hợp có tác dụng giữ ẩm cho làn da và ngăn ngừa mụn trứng cá. Mật ong với đặc tính chống vi khuẩn giúp bảo vệ tình trạng viêm mụn, đồng thời chữa lành làn da hư tổn.

Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết - Ảnh 2
Mặt nạ chăm sóc da khô bằng aspirin và mật ong - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 5 - 6 viên aspirin

- 1 muỗng cà phê mật ong

- Vài giọt dầu ôliu

Cách sử dụng:

Đầu tiên, cho 5 - 6 viên aspirin vào chiếc bát rồi nghiền nát chúng. Thêm mật ong, dầu ô liu vào rồi trộn thật đều. Sau khi rửa sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp này lên, để yên trong 15 phút. Sau đó, rửa sạch bằng nước ấm.

Aspirin và tinh dầu trà cho da nhờn

Công thức mặt nạ này mang đến tác dụng dường như tức thời trên da dầu. Đây là loại da dễ bị mụn trứng cá hơn so với các loại da khác. Sự kết hợp của aspirin và tinh dầu trà sẽ kiềm chế hoạt đồng của tuyến bã nhờn giúp da mịn màng, giảm nguy cơ bị mụn.

Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết - Ảnh 3
Kết hợp aspirin và tinh dầu trà sẽ mang đến hỗn hợp cực tốt cho làn da dầu nhờn - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 5 viên aspirin

- Vài giọt tinh dầu trà

Cách sử dụng:

Pha loãng aspirin với vài giọt nước. Sau đó, thêm tinh dầu trà vào, trộn đều. Thoa đều chúng lên da mặt, thư giãn trong khoảng 20 phút.  Sau 20 phút, rửa sạch bằng nước ấm.

Aspirin toner

Aspirin cũng có thể được sử dụng như một loại toner nuôi dưỡng da mặt. Ngoài việc cân bằng độ ẩm, độ pH, chúng còn giảm sự đổi sắc tố tế bào bằng cách loại bỏ các tế bào chết. 

Nguyên liệu cần có:

- 8 - 10 viên aspirin

- 4 muỗng cà phê giấm trắng

- Nước

Cách sử dụng:

Hòa tan 8 - 10 viên aspirin trong một ít nước. Thêm 4 muỗng cà phê giấm trắng vào, trộn đều là có thể sử dụng.

Dùng bông mềm thoa hỗn hợp đều lên da khi đã vệ sinh sạch sẽ. Để yên trong 10 phút và rửa sạch bằng nước ấm.

Để tiếp tục sử dụng, bạn có thể chuẩn bị và bảo quản hỗn hợp trong bình xịt, đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết - Ảnh 4
Aspirin còn có tác dụng giữ ẩm, cân bằng độ pH tương tự toner dưỡng da - Ảnh: Internet

Aspirin cho da cháy nắng

Nguyên liệu cần có:

- 5 - 6 viên aspirin

- 1 muỗng cà phê sữa chua

- Vài giọt nước cốt chanh

- Vài giọt dầu ô liu

Cách sử dụng:

Trộn 5 - 6 aspirin đã nghiền mịn với 1 muỗng cà phê sữa chua, vài giọt nước chanh tươi. Tiếp đó, thêm một vài giọt dầu ô liu và trộn đều.

Thoa hỗn hợp đã thực hiện lên vùng da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, thư giãn trong vòng 20 phút thì rửa sạch bằng nước mát và lau khô.

Nghiền mịn viên aspirin trộn theo công thức này để điều trị mọi vấn đề giúp da mặt trắng hồng, không tì vết - Ảnh 5
Hỗn hợp sữa chua, aspirin, nước cốt chanh nuôi dưỡng làn da cháy nắng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ áp dụng các công thức mặt nạ từ aspirin trên, mọi khuyết điểm sẽ bị điều trị tận gốc, từ đó giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, trắng hồng không tì vết.

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