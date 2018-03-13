Cách trị tàn nhang, nám da mặt bằng nghệ tươi cực hiệu quả, là phụ nữ không nên bỏ qua

Nghệ rất giàu chất kháng khuẩn, chống viêm có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Nám, tàn nhang là vấn đề về da mặt xuất hiện bởi quá trình lão hóa và sự gia tăng đột biến của hắc sắc tố melanin. Để loại bỏ những khuyết điểm "cứng đầu" này, bạn hãy áp dụng các cách điều trị bằng nghệ tươi dưới đây.

Nguồn dưỡng chất, vitamin dồi dào trong nghệ đảm nhận vai trò cải thiện sắc tố, tăng sản sinh tế bào mới giúp xóa mờ nám, tàn nhang, từ đó, tạo dựng làn da căng mịn, trắng hồng tự nhiên. Bên cạnh đó, nghệ còn mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da cực kỳ hữu hiệu.

Hợp chất curcumin trong loại củ này có tác dụng chữa lành vết thương, ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp các vết nám, tàn nhang và đốm nâu không lan rộng trên da mặt.

Khác với tinh bột, nghệ tươi vẫn còn giữ được lượng lớn axit tự nhiên có khả năng tẩy tế bào chết, làm sạch và se khít lỗ chân lông hiệu nghiệm.

Nghệ tươi có khả năng trị nám, tàn nhang, đồng thời dưỡng trắng da mặt hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Cách trị tàn nhang, nám da mặt bằng nghệ tươi

Công thức 1: Nước ép nghệ tươi và mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ nghệ tươi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Nghệ tươi rửa sạch, thái thành từng lát mỏng rồi cho vào máy ép lấy nước cốt đổ ra chiếc bát nhỏ. Thêm mật ong đã chuẩn bị vào, dùng muỗng khuấy đều là có thể sử dụng ngay.

Đầu tiên, rửa sạch da mặt bằng nước ấm rồi dùng bông lau khô. Sau đó, thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, giữ đến khi da khô thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Ngoài xóa mờ nám, tàn nhang, nghệ tươi còn có khả năng trị mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Công thức 2: Nước ép nghệ và sữa tươi

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ nghệ tươi

- 2 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Cách thực hiện:

Ép lấy nước của củ nghệ tươi cho vào chiếc bát nhỏ, thêm sữa tươi đã chuẩn bị vào, trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất là có thể sử dụng.

Bạn có thể thoa trực tiếp lên da như công thức 1 hoặc dùng mặt nạ giấy để dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn. Cách thực hiện rất đơn giản, ngâm mặt nạ giấy vào hỗn hợp nghệ tươi và sữa, sau đó đắp lên da, nằm thư giãn khoảng 15 - 20 phút thì rửa lại với nước mát.

Mặt nạ nghệ và sữa tươi giúp trị nám, dưỡng trắng da mặt và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Lưu ý: Vì nghệ tươi chứa hàm lượng axit tự nhiên cao nên những bạn sở hữu da nhạy cảm cần tuyệt đối lưu ý khi sử dụng. Để đảm bảo an toàn, trong trường hợp này bạn nên đun sôi nước ép nghệ trước khi dùng làm mặt nạ trị nám, tàn nhang.

Hi vọng 2 cách dùng nghệ tươi trị nám, tàn nhang trên sẽ giúp bạn sở hữu làn da mặt trắng mịn, không tì vết.