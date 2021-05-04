Nhiều công trình nghiên cứu đã khám phá ra được mật ong chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của nữ giới.

Mật ong có rất nhiều giá trị thực tế trong cuộc sống. Nó vừa tốt cho sức khỏe lại còn là nguyên liệu tuyệt vời để dưỡng da, giúp chị em kéo dài vẻ đẹp tuổi xuân thì. Đặc biệt, mặt nạ mật ong rất phù hợp với những chị em chuẩn bị bước sang tuổi 30. Cung cấp các dưỡng chất giúp tái tạo tế bào, da mịn màng căng bóng. Đồng thời còn đẩy lùi các bệnh về da phổ biến như: mụn, chàm, nám, vảy nến.. Cân bằng các sắc tố tồn tại trong các tế bào da giúp da trắng sáng hơn. Nhờ đó các chị em luôn rạng rỡ, trẻ hơn so với tuổi thật.

Mật ong chứa 80% là đường tự nhiên dễ tiêu là glucose và fructose. Fructozơ (chiếm 38,2 %) và glucozơ (chiếm 31%). Ngoài ra còn có các thành phần khác như mantozo, saccarozo và các hỗn hợp carbohydrate. 20% còn lại là nước và các chất dinh dưỡng khác như vitamin B (B6, B1), vitamin C, khoáng chất (natri, kẽm, phốt pho, canxi, mangan…), protein, các chất amino acid, một ít chất đạm…

Mặt nạ mật ong giúp chị em dưỡng da, giữ mãi vẻ đẹp tuổi xuân thì

Bên cạnh đó, mật ong cũng tăng tốc độ phục hồi các tế bào bị tổn thương giúp hạn chế tối đa nguy cơ mắc ung thư da. Các dưỡng chất trong mật ong kích thích da sản xuất collagen tạo độ đàn hồi cho da. Cùng với đó trung hòa các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế sự xuất hiện các nếp nhăn.

Ngoài ra, mật ong cũng có đặc tính diệt khuẩn tốt giúp bảo vệ vết thương trước sự tấn công của vi khuẩn, bụi và các chất hóa học. Cung cấp độ ẩm, làm mềm giữ ẩm da tự nhiên. Kết hợp với đặc tính dịu nhẹ cho da khiến mật ong trở thành phương pháp điều trị lý tưởng cho da nhạy cảm.

Tuy nhiên, trên thực tế, không phải chị em nào cũng có thể sử dụng mật ong để dưỡng da. Chính vì vậy, bạn cần cân nhắc thật kỹ những mặt hạn chế và lợi ích của mật ong với da để sử dụng cho phù.Với những đối tượng bị dị ứng với mật ong hoặc các thành phần của nó thì không nên sử dụng.

Do đó, để đảm bảo mật ong an toàn với làn của mình, bạn nên thoa thử một ít lên trên da trước khi sử dụng trên mặt. Chờ 24 giờ, nếu không có các dấu hiệu mẩn đỏ, kích ứng, sưng tấy hoặc ngứa thì bạn có thể sử dụng mật ong thoa lên trên mặt.

Top những mặt nạ mật ong tốt cho da

Mật ong là “cực phẩm” của thiên nhiên, giúp các tế bào da tươi trẻ, chống lão hóa, dưỡng trắng da, rất tốt cho các chị em. Đặc biệt là những chị em tuổi 30 khi da bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Để ngăn cản những dấu hiệu này, bạn hãy sử dụng một số loại mặt nạ mật ong sau đây:

Mặt nạ mật ong và trứng gà

Mật ong và trứng gà đều là các thành phần lành tính. Trứng gà thân thiện với làn da, giàu vitamin giúp dưỡng da và tăng sức đề kháng cho da không làm da bị ăn nắng. Chính vì vậy, mật ong và trứng gà kết hợp sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng da, nhanh chóng loại bỏ dầu thừa và se khít lỗ chân lông.

Mặt nạ mật ong và trứng cấp ẩm tuyệt vời cho da

Nguyên liệu cần có:

½ thìa mật ong nguyên chất

1 thìa nước cốt chanh

1 lòng trắng trứng

Bạn hãy lấy lòng đỏ trứng gà khuấy đều lên rồi trộn với 1 thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh. Khuấy thật đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, bạn hãy đi rửa mặt, dùng sữa rửa mặt để rửa mặt thật sạch, dùng khăn mềm lau khô. Tiếp theo,thoa đều hỗn hợp lên mặt rồi massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 15 phút thì rửa mặt sạch với nước mát. Thực hiện đều đặn mỗi tuần 2-3 lần để có hiệu quả dưỡng da tốt nhất.

Mặt nạ mật ong và chuối

Nếu bạn đang bước vào độ tuổi 30, xuất hiện các nếp nhăn sớm trên da thì mặt nạ chuối mật ong sẽ hứa hẹn trả lại cho bạn làn da tươi tắn, trẻ trung đó. Mặt nạ chuối mật ong còn làm cho quá trình hình thành nếp nhăn chậm lại, xóa tan đi nỗi lo sợ già của các chị em đó.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

½ quả chuối chín.

2 muỗng cafe mật ong

Mặt nạ mật ong và chuối giúp da mịn màng và khỏe hơn

Cách làm mặt nạ chuối mật ong:

Lấy một cái bát nhỏ trộn đều mật ong và chuối lại với nhau. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ thì hãy thoa hỗn hợp lên mặt và để khoảng 15-20 phút cho dưỡng chất thấm vào da. Tiếp theo rửa lại với nước ấm rồi massage nhẹ nhàng để loại bỏ mụn và nếp nhăn. Rửa lại một lần nữa với nước lạnh sẽ làm se khít các lỗ chân lông giúp da căng mịn hơn.

Mặt nạ mật ong và bơ

Bơ là loại quả giàu dinh dưỡng, hàm lượng vitamin A, E và C có trong bơ rất dồi dào, giúp giữ ẩm cho da. Đồng thời, axit béo và biotin trong bơ cũng giúp ngăn chặn hình thành các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. Khi bơ kết hợp với mật ong sẽ làm tăng hiệu quả dưỡng da, sử dụng thường xuyên sẽ giúp chị em có được làn da căng bóng, tràn đầy sức sống.

Mặt nạ mật ong và bơ giúp làn da căng bóng và mịn màng

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa mật ong

½ quả bơ chín

Đầu tiên, bạn lấy nửa trái bơ chín đem đi nghiền thật nhuyễn rồi trộn đều với 2 thìa mật ong nguyên chất thành hỗn hợp mịn. Buổi tối trước khi đi ngủ, đắp mặt nạ này lên da trong 15 phút, rồi rửa sạch với nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần làn da sẽ trở nên mềm mại, láng mịn, đồng thời duy trì lượng collagen dưới da, tăng độ đàn hồi cho da, làm da săn chắc hơn.

Mặt nạ mật ong và sữa chua

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

2 thìa mật ong

½ hộp sữa chua không đường

Sữa chua ướp lạnh, sau đó lấy ra và trộn đều cùng 2 thìa mật ong. Khi da mặt đã được vệ sinh sạch sẽ thì hãy thoa đều hỗn hợp lên. Nằm thư giãn khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Sữa chua chứa nhiều vitamin B, C, khoáng chất như sắt, kẽm, magie, canxi, axit lactic giúp chăm sóc da khỏe đẹp và mịn màng hơn. Cùng với đó, nó cũng giúp tẩy tế bào chết, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn gây hại trên da, hỗ trợ dưỡng ẩm, giảm thâm nám và điều trị các loại mụn hiệu quả. Còn mật ong là một dưỡng chất giữ ẩm tự nhiên, có chứa chất kháng khuẩn, chống nấm và sát trùng rất tốt. Vì vậy, mụn sẽ nhanh chóng tan biến khi bạn thường xuyên đắp mặt nạ mật ong sữa chua. Các vết sẹo và đốm đen trên da cũng dần dần mờ đi. Đây quả là một bộ đôi trị mụn và dưỡng da trắng hồng hoàn hảo. Vì vậy, nếu da nhiều mụn thì bạn hãy thường xuyên sử dụng loại mặt nạ này nhé!

Mặt nạ mật ong và sữa chua phù hợp cho mọi loại da

Trên đây là những cách làm đẹp da hiệu quả từ mặt nạ mật ong. Những cách này khá đơn giản và không tốn nhiều chi phí cũng như thời gian thực hiện. Hơn nữa chúng còn rất dịu nhẹ nên dùng được cho tất cả các loại da kể cả da nhạy cảm. Tuy nhiên, để có kết quả được như ý muốn, duy trì được làn da đẹp, không xuất hiện mụn bạn thì bên cạnh sử dụng mặt nạ mật ong, bạn cần kết hợp chế độ nghỉ ngơi phù hợp, ít ăn đồ cay nóng và vệ sinh da mặt đúng cách hàng ngày.