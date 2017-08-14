Trị mụn bằng nha đam và mật ong – Bí quyết “dọn sạch ổ mụn” trong thời gian ngắn

Làm đẹp 14/08/2017 16:35

Trị mụn bằng nha đam và mật ong vừa an toàn, khá tiết kiệm. Chứa các thành phần diệt khuẩn cùng chất chống oxy hóa cao nên nha đam và mật ong được xem là một loại “kem trị mụn” thiên nhiên vô cùng hiệu quả.

Trong nha đam có chứa hàm lượng lớn các vitamin nhóm B, axit folic, nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, mangan… còn mật ong cũng chứa axit molic, vinic, xitric, lactic có tác dụng sát khuẩn, làm dịu mát da và mau lành các t​​ổn thương do mụn gây ra, trị thâm nám hiệu quả. Đặc biệt, dùng mặt nạ trị mụn bằng nha đam và mật ong còn có tác dụng làm đẹp da trắng sáng mịn màng, trẻ hóa làn da và ngăn ngừa thâm nám.

Để có thể trị mụn nhanh chóng và an toàn nhất bạn nên áp dụng cách trị mụn bằng mật ong và nha đam theo hướng dẫn sau nhé!

Hướng dẫn thực hiện cách trị mụn bằng nha đam và mật ong hiệu quả cao

Cách trị mụn bằng nha đam và mật ong hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà và thời gian phù hợp nhất để đắp loại mặt nạ này là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc này da được thư giãn, tránh ánh nắng mặt trời.

Nha đam và mật ong - 2 nguyên liệu trị mụn hiệu quả.
Nha đam và mật ong - 2 nguyên liệu trị mụn hiệu quả. Ảnh internet

Các nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Nha đam: 1 lá.
  • Mật ong: 2 thìa cà phê.
  • Nghệ: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch nha đam, sau đó gọt bỏ phần gai và lá xanh, chỉ lấy phần thịt. Mang phần thịt này xay nhuyễn và lọc lấy phần nước.

Bước 2: Lấy 2 thìa nha đam trộn với 2 thìa mật ong và 1 thìa bột nghệ thành hỗn hợp sền sệt.

Bước 3: Rửa mặt thật sạch, lau khô, sau đó thoa đều hỗn hợp lên vùng da mụn. Để khoảng 15 phút các dưỡng chất thấm vào da rồi rửa sạch bằng nước mát.

Cách này bạn nên thực hiện từ 2-3 lần/tuần để nhanh chóng “diệt trừ” mụn hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng ngày bạn cũng nên ăn chè nha đam để mát gan, đào thải chất độc bên trong cơ thể ra ngoài để kết quả trị mụn tốt hơn.

Da sạch mụn, trắng hồng sau khi sử dụng nha đam và mật ong trị mụn.
Da sạch mụn, trắng hồng sau khi sử dụng nha đam và mật ong trị mụn. Ảnh internet

Trị mụn bằng nha đam và mật ong da có bị bắt nắng không?

Theo các chuyên gia, trị mụn bằng nha đam và mật ong không những làm sạch mụn mà còn dưỡng da trắng hồng, khỏe mạnh hơn. Các dưỡng chất có trong mật ong và nha đam nuôi dưỡng, kích thích sản sinh collagen và sợi elastin tự nhiên giúp da luôn căng mịn, đồng thời đẩy nhanh chóng quá làm đầy sẹo rỗ do tổn thương mụn gây ra.

Tuy nhiên, vì trong nha đam và mật ong có thành phần tẩy tế bào chết, nhanh chóng lấy đi lớp sừng cứng trên da nên khiến da dễ bắt nắng. Chính vì vậy, bạn nên đắp loại mặt nạ trị mụn này vào buổi tối. Và trước đi ra ngoài nên thoa kem chống nắng, mặc quần áo dài, đeo khẩu trang để da không bị các tia UVB, UVA của ánh nắng mặt trời xâm hại.

Trị mụn bằng nha đam và mật ong da có thể bị bắt nắng nên bạn cần <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cham-soc-da-56'>chăm sóc da</a> cẩn thận.
Trị mụn bằng nha đam và mật ong da có thể bị bắt nắng nên bạn cần chăm sóc da cẩn thận. Ảnh internet

Hơn nữa, khi ở trong nhà bạn cũng nên thoa kem chống nắng để bảo vệ da toàn diện hơn. Bạn cũng cần chú ý đến khẩu phần ăn hàng ngày, không ăn đồ cay, thức ăn nhanh gây ra tình trạng nóng trong người dễ nổi mụn. Nên uống nhiều nước để thanh lọc cơ thể, da có độ đàn hồi tốt, nhanh chóng chữa lành sẹo rỗ do mụn gây ra.

Trị mụn bằng nha đam và mật ong phù hợp với nhiều loại da như: da thường, da dầu, da hỗn hợp... Tuy nhiên đối với da nhạy cảm, bạn cần thử trước ra tay, nếu không có dấu hiệu dị ứng thì mới nên dùng cho da mặt.

Với những thông tin mà bài viết cung cấp, hy vọng bạn đã hiểu hơn về cách trị mụn bằng nha đam và mật ong để thực hiện cho đúng, có được kết quả chữa trị tốt nhất mà không cần phải đi đến thẩm mỹ viện hay spa vừa tốn kém lại mất nhiều thời gian chờ đợi.

Cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn – Tuyệt chiêu “tiêu diệt” mụn cấp tốc

Cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn – Tuyệt chiêu “tiêu diệt” mụn cấp tốc

Mụn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của phái đẹp, chúng khiến cho khuôn mặt nhợt nhạt, bề mặt da sần sùi, thiếu tính thẩm mỹ trầm trọng. Để triệt tiêu mụn cấp tốc, hiệu quả và đảm bảo an toàn cao, các chị em hãy áp dụng ngay cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn nhé!

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