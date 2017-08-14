Cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn khá đơn giản, điều quan trọng nhất bạn cần chọn được nguyên liệu tốt để bảo đảm an toàn cho da.

Cách này là một công thức làm đẹp từ thiên nhiên của người Nhật. Ngâm rượu nha đam được xem như một loại “nước thần” dùng để trị mụn và làm se khít lỗ chân lông giúp da trắng hồng, loại bỏ tàn nhang, nám đồng thời đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

So với các cách trị mụn từ thiên nhiên khác, nha đam ngâm rượu trị mụn đòi hỏi khâu chọn lọc nguyên liệu thật kĩ càng.

Các nguyên liệu cần có:

Nha đam tươi.

Rượu 30 – 40 độ.

Chanh tươi.

Bình thủy tinh.

Bạn nên chọn nha đam tươi, nhiều dưỡng chất. Rượu cần phải chọn trong khoảng 30 – 40 độ, đây là độ rượu phù hợp với làn da nhất, nếu độ nặng quá có thể gây nóng rát cho da. Đặc biệt, bạn cần phải cẩn thận trong việc chọn bình để ngâm nha đam. Tuyệt đối không chọn bình nhựa mà nên dùng bình thủy tinh. Bởi vì thủy tinh là chất liệu lành tính, khó biến đổi màu sắc, chịu được nhiệt độ cao và áp lực thay đổi trong quá trình ngâm. Hơn nữa, dùng bình thủy tinh không đổi màu nước ngâm, quan sát vật ngâm trong bình rõ nét. Ngoài ra, bình thủy tinh có thể để trưng bày trong một không gian sang trọng như phòng khách.

Nếu bạn chọn bình nhựa, trong quá trình ngâm nha đam với rượu sẽ sản sinh ra các chất độc hại, không chịu được nhiệt độ và dễ dàng bị bóp méo.

Hướng dẫn thực hiện cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn

Muốn đạt được kết quả trị mun tốt nhất, bạn cần thực hiện cách làm nha đam ngâm rượu trị mụn đúng phương pháp.

Bước 1: Rửa sạch nha đam để ráo nước và gọt bỏ đường gai 2 bên rồi cắt nhánh nha đam từng đoạn khoảng 2-3 cm. Sau đó, cho vào bình thủy tinh.

Bước 2: Đổ rượu ngập bình, tiếp theo cắt vài lát chanh bỏ vào ngâm chung để tăng cường vitamin C. Đối với bình ngâm 1 lít dùng 1 trái chanh là đủ.

Bước 3: Đậy kín bình và đem ra nắng phơi trong 2 tháng hoặc bạn có thể phơi nắng khoảng 10 ngày rồi đem vào trong mát bảo quản, không nhất thiết phải để ngoài nắng liên tục trong 2 tháng.

Sử dụng nha đam ngâm rượu như thế nào để trị mụn tốt nhất?

Sau khi ngâm được khoảng sau 2 tuần bình nha đam ngâm rượu sẽ chuyển dần sang màu vàng. Sau 2 tháng, bạn có thể chiết rượu nha đam vào chai nhỏ có vòi xịt để tiện sử dụng và đảm bảo vệ sinh hơn.

Ngoài ra, mỗi lần sử dụng bạn cũng có thể lấy 1 ít ra chén, dùng bông tẩy trang thấm rượu nha đam thoa lên khắp mặt.

Loại rượu nha đam này có thể dùng cho cả da toàn thân sau khi tắm và trước khi thoa thêm kem dưỡng nếu bạn muốn đẹp toàn diện.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa dung dịch rượu nha đam lên mặt, đảm bảo chỉ trong một thời gian ngắn da bạn sẽ hết mụn đồng thời sáng và căng mịn hơn rất nhiều.

Tuy nhiên nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm nên thử dung dịch này lên tay trước, nếu thấy không có phản ứng gì xảy ra bạn hãy dùng để thoa lên mặt trị mụn. Chúc các bạn sớm thành công nhé!