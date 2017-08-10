Cách làm đẹp tóc bằng nha đam suôn mềm và óng ả đến không ngờ

Bên cạnh đó, gel nha đam cũng kích thích mạnh mẽ sự tổng hợp collagen và sợi elastin để nuôi dưỡng tóc bồng bềnh, mềm mượt. Tùy theo mức độ hư tổn mà bạn sử dụng các cách làm đẹp tóc bằng nha đam khác nhau.

Hàng ngày, bạn chỉ cần dành ra 30 phút trong ngày để thực hiện cách làm đẹp tóc bằng nha đam, các vitamin A, E, C và các khoáng chất như natri, kali, magie… sẽ thấm sâu để nuôi dưỡng tóc đẹp tự nhiên, cung cấp độ ẩm dồi dào tăng độ đàn hồi cho tóc, giảm thiểu nguy cơ rụng tóc.

Trứng gà giàu protein và độ ẩm, khi kết hợp với nha đam sẽ giúp nuôi dưỡng da đầu và chân tóc khỏe mạnh từ sâu bên trong, ngăn chặn tình trạng nấm da đầu, khô tóc, gãy rụng.

Nguyên liệu:

1 quả trứng gà.

1 thìa gel nha đam.

Cách thực hiện:

Bạn tách đôi quả trứng gà chỉ lấy lòng trắng và cho vào cái bát. Sau đó, cho thêm 1 thìa gel nha đam vào và đánh bông lên. Tiếp theo, làm ướt tóc và thoa hỗn hợp này lên, ủ khoảng 15 phút trong mũ nilon, cuối cùng làm sạch tóc bằng nước ấm. Ngoài ra, bạn có thể trộn nha đam với sữa tươi thoa lên tóc và ủ trong 30 phút, rồi làm sạch bằng nước mát, sau 2 tuần bạn sẽ bất ngờ về hiệu quả nhận được.

Cách làm đẹp tóc bằng nha đam kết hợp với dầu xả chống nắng cho tóc hiệu quả

Tóc dễ bị cháy nắng và khô nếu bạn không có biện pháp bảo vệ. Vì vậy, thay vì phải mua kem dưỡng tóc đắt tiền bạn nên sử dụng 2 muỗng gel lô hội trộn với 30ml dầu xả thường dùng thành hỗn hợp đồng nhất, tạo thành loại “kem chống nắng tự nhiên” cho tóc. Mỗi lần bạn gội đầu, lấy một lượng hỗn hợp vừa đủ thoa lên tóc, ủ trong khoảng 20 phút, sau đó xả sạch bằng nước ấm. Tiếp tục massage đầu trong khoảng 5 phút nữa rồi gội sạch thêm một lần nữa.

Trị rụng tóc hiệu quả từ cách làm đẹp tóc bằng nha đam với mật ong

Sau khi sinh, phần lớn các chị em đều bị rụng tóc, để khắc phục tình trạng này một cách nhanh nhất đó là sử dụng hỗn hợp nha đam kết hợp mật ong làm sạch da đầu bổ sung dưỡng chất để nuôi dưỡng tóc chắc khỏe.

Bạn chỉ cần lấy phần thịt của 3 lá nha đam, nghiền nhuyễn và thêm vào 2 muỗng mật mong. Sau khi làm ướt tóc thì thoa hỗn hợp này lên và ủ trong khoảng 15-20 phút. Cuối cùng gội sạch bằng nước ấm và gội lại một lần nữa bằng nước lạnh.

Chất kháng khuẩn tự nhiên chứa trong mật ong, nha đam có tác dụng ngăn ngừa tóc rụng, loại bỏ hết các tế bào chết trên da đầu, đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, làm lành các tổn thương nối liền các sợi collagen và elastin giúp tóc luôn suôn mượt, chắc khỏe từ gốc đến ngọn.

Vì có nhiều công dụng hiệu quả nên nha đam luôn là thành phần không thể thiếu có trong các loại dầu gội đầu và dầu xả để nuôi dưỡng tóc bóng mượt và mềm mại.