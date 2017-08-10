Cách làm đẹp từ nha đam tươi “thần dược” nuôi dưỡng làn da tươi trẻ

Làm đẹp 10/08/2017 10:55

Cách làm đẹp từ nha đam tươi là giải pháp giúp bạn sở hữu được làn đẹp trong thời nhanh nhất với chi phí vô cùng tiết kiệm. Nếp nhăn, sạm, nám, tàn nhang… sẽ nhanh chóng bị “đánh bật” hiệu quả. Vì vậy, không có lý do gì mà bạn lại bỏ qua cách làm đẹp này.

Các dưỡng chất có trong nha đam làm đẹp da hiệu quả. Nhanh chóng làm lành vết thương, tẩy sạch tế bào sừng trên da, kháng khuẩn, kháng nấm. Đặc biệt, gel nha đam là một thảo dược tự nhiên chứa nhiều axit cinnamic, vitamin B1, B2, B6 và axit folic… giúp tái tạo tế bào, tái sinh các mô mới, loại bỏ tế bào già. Do đó, các vết thương do bị bỏng, côn trùng cắn, phồng rộp và mẩn ngứa khi thoa một lớp gel nha đam mỏng lên sẽ nhanh chóng hồi phục... Ngoài ra nha đam còn trị mụn, trị môi khô, phục hồi tóc hư tổn…

Dưới đây là những cách làm đẹp từ nha đam tươi hiệu quả các chị em có thể yên tâm để áp dụng ngay nhé!

Cách làm đẹp từ nha đam tươi nguyên chất giúp da trắng hồng tự nhiên

 

Cách làm đẹp từ nha đam tươi nguyên chất giúp da trắng hồng tự nhiên
Cách làm đẹp từ nha đam tươi nguyên chất giúp da trắng hồng tự nhiên. Ảnh internet

Cách này khá dễ thực hiện, thích hợp với những chị em muốn làm trắng da tự nhiên và làm dịu nhẹ vùng da bị cháy nắng hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy gel nha đam thoa trực tiếp lên vùng da là được. Kiên trì thực hiện 3 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da trắng hồng, sáng mịn mà còn sạch mụn nữa. Ngoài ra, bạn có thể cắt thịt nha đam thành từng miếng mỏng và đắp lên da có tác dụng làm mát, mau lành vết thương, se khít lỗ chân lông và da thêm bóng mượt.

Thời gian tốt nhất để bạn thực hiện cách làm đẹp từ nha đam tươi nguyên chất là vào buổi tối, để da được thư giãn, phục hồi và hấp thu dưỡng chất tối đa.

Cách làm đẹp từ nha đam tươi và nước vo gạo tăng độ đàn hồi, làm sáng da nhanh chóng

Nước vo gạo chứa vitamin nhóm B, giúp da trắng mịn màng, căng tràn sức sống.

Nguyên liệu cần có:

  • Gạo.
  • Nha đam.

Cách làm đẹp từ nha đam tươi và nước vo gạo tăng độ đàn hồi, làm sáng da nhanh chóng
Cách làm đẹp từ nha đam tươi và nước vo gạo tăng độ đàn hồi, làm sáng da nhanh chóng. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Cho gạo vào nước sau đó vo và đổ đi. Đến khi vo với nước lần 2 thì giữ lại và đổ vào một chiếc bát. Để khoảng 4 giờ, phần tinh bột gạo sẽ lắng xuống. Sau đó, bạn lấy phần tinh bột gạo và đổ phần nước trong đi.

Bước 2: Nha đam rửa sạch, chỉ lấy phần gel.

Bước 3: Trộn đều gel nha với phần tinh bột gạo theo tỉ lệ 1:1.

Bước 4: Làm sạch da mặt, sau đó thoa hỗn hợp lên và đi ngủ.

Bước 5: Đến sáng mai tỉnh dậy, rửa sạch bằng nước ấm.

Thực hiện từ 3 – 4 lần/tuần, bạn sẽ thấy làn da đẹp hơn hẳn. Cách này phù hợp với nhiều làn da, da nhạy cảm cũng có thể áp dụng được nhé!

Cách làm đẹp từ nha đam tươi và cốt nước chanh giúp tái tạo làn da hiệu quả

Nha đam và nước cốt chanh cũng là hỗn hợp làm đẹp da hoàn hảo, làm trắng da mịn màng, đồng thời làm sạch mụn và xóa mờ các nếp nhăn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

  • Nha đam.
  • Nước cốt chanh.

Cách làm đẹp từ nha đam tươi và cốt nước chanh giúp tái tạo làn da hiệu quả
Cách làm đẹp từ nha đam tươi và cốt nước chanh giúp tái tạo làn da hiệu quả. Ảnh internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Nha đam bỏ phần vỏ chỉ lấy phần thịt bên trong và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Bước 2: Cho thêm vài giọt nước chanh và trộn đều với nha đam, thành hỗn hợp đồng nhất.

Bước 3: Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, sau đó thoa hỗn hợp lên.

Bước 4: Thư giãn khoảng 20 phút, sau khi hỗn hợp khô thì rửa sạch bằng nước mát.

Bạn thực hiện từ 2 – 3 lần/tuần là đủ. Sau 2 tuần kiên trì áp dụng bạn sẽ thấy sự thay đổi, sẽ ngạc nhiên về làn da của mình, trắng hồng và căng mịn hơn rất nhiều.

Lưu ý: Những cách làm đẹp từ nha đam, bạn chỉ sử dụng phần gel nha đam thôi nhé! Sau khi gọt vỏ nên ngâm phần thịt nha đam vào nước khoảng 15 phút để nhựa ra hết không gây ngứa, kích ứng với những làn da nhạy cảm.

Những cách làm đẹp da từ nha đam – Bí quyết giữ chặt tuổi thanh xuân

Những cách làm đẹp da từ nha đam – Bí quyết giữ chặt tuổi thanh xuân

Bước vào độ tuổi “băm”, làn da của chị em sẽ xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Để ngăn ngừa và đẩy lùi những dấu hiệu này thì chị em nên sử dụng ngay những cách làm đẹp da từ nha đam. Đây được xem là bí quyết để giữ chặt tuổi thanh xuân cho phái đẹp một cách hiệu quả.

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