Trắng hồng mịn màng với cách làm đẹp da bằng nha đam

Chăm sóc da 28/07/2017 10:32

Cách làm đẹp da bằng nha đam đã và đang nhận được sự tin tưởng của nhiều chị em phụ nữ. Dù làn da có xấu, mụn đến mức nào thì sau khi áp dụng phương pháp này sẽ có cải thiện tốt nhất.

Chăm sóc và làm đẹp da là một trong những điều được chị em phụ nữ lưu tâm nhất. Từ cách chống nắng đến chọn sản phẩm dưỡng da chất lượng và hiệu quả cũng làm chị em phải một phen đau đầu. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da, nhưng hiệu quả thì không chắc chắn và độ an toàn cũng nằm ở một giới hạn nhất định. Nhưng với các sản phẩm từ thiên nhiên như cách làm đẹp da bằng nha đam lại đảm bảo an toàn cho da mà hiệu quả lại không hề thua kém các mỹ phẩm đắt tiền.

Công dụng làm đẹp của nha đam

Nha đam hay còn gọi là lô hội, sống chủ yếu ở vùng nhiệt đới ẩm, có nguồn gốc từ Bắc Phi và hiện tại đang được trồng nhiều ở nước ta.

Nha đam được biết đến là loại giải nhiệt cơ thể rất tốt, nó dùng trong chế biến các món chè, sữa chua với hương vị thơm ngon khó cưỡng. Đồng thời nha đam là “thần dược” giúp chăm sóc da hiệu quả, những vết bỏng, phồng rộp, vết bị côn trùng cắn cũng nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn làn da trắng sáng, mịn màng không tỳ vết.

Làm đẹp da với nha đam là biện pháp hiệu quả và an toàn
Làm đẹp da với nha đam là biện pháp hiệu quả và an toàn (Ảnh: Internet)

Trong nha đam có chứa axit cinnamic, vitamin B1, B2, B6 cùng axit folic và nhiều khoáng chất cần thiết khác. Những thành phần này giúp phục hồi các tế bào da bị tổn thương, loại bỏ tế bào da đã chết còn lưu lại và kích thích mô mới phát triển, cho bạn làn da mịn màng, căng tràn nhựa sống.

Nếu da bạn đang bị thâm nám, đem sạm hay bị mụn thì hãy áp dụng ngay cách làm đẹp da với nha đam. Đảm bảo sau một thời gian ngắn kiên trì, làn da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Cách làm đẹp da bằng nha đam

Dưỡng trắng da với nha đam

Một trong những công dụng tuyệt vời mà nha đam làm được đó là dưỡng da trở nên trắng hồng hơn.

Thực hiện:

-    Nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ bên ngoài.

-    Dùng dao hay muỗng nhỏ cạo lấy phần gel nha đam.

-    Bạn có thể đắp trực tiếp nha đam lên mặt và giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

Cạo lấy gel nha đam <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-dep-da-mat' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-dep-da-mat'><i>làm đẹp da mặt</i></a> hiệu quả
Cạo lấy gel nha đam làm đẹp da mặt hiệu quả (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, để gia tăng hiệu quả dưỡng trắng, bạn cũng có thể kết hợp với nước vo gạo, mật ong hoặc tinh dầu thiên nhiên.

Da hết mụn với nha đam

Không chỉ dưỡng trắng, nha đam còn phát huy công dụng điều trị mụn, thâm hiệu quả. Chỉ sao một thời gian ngắn áp dụng, làn da của bạn sẽ sạch mụn, hết thâm và mịn màng hơn.

Chuẩn bị: Nhánh cây nha đam, chanh tươi.

Thực hiện:

-    Nha đam gọt bỏ vỏ, dùng muỗng cạo lấy lớp gel nha đam.

-    Chanh vắt lấy nước cốt.

-    Trộn nửa chén gel nha đam với 3 muỗng nước cốt chanh.

-    Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và có thể áp dụng trên toàn thân.

-    Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Dưỡng da mịn màng, hết khô ráp với nha đam

Vào những lúc giao mùa, thời tiết hanh khô dễ làm da bị bong tróc và khô ráp. Nhưng với cách làm đẹp da bằng nha đam, tình trạng này sẽ được cải thiện nhanh chóng và không khiến bạn phải lo lắng.

Công thức làm đẹp da bằng nha đam và vitamin E
Công thức làm đẹp da bằng nha đam và vitamin E (Ảnh: Internet)

-    Nha đam tươi cạo lấy lớp gel nha đam.

-    Trộn nửa chén gel nha đam với khoảng 4 viên vitamin E đã bóp lấy nước.

-    Thoa đều hỗn hợp lên da khi đã rửa sạch sẽ và massage nhẹ nhàng.

-    Sau khoảng 20 phút thì rửa lại với nước ấm.

Như vậy, với những công thức làm đẹp da bằng nha đam trên đây, nếu bạn kiên trì áp dụng thường xuyên thì chỉ trong khoảng 1 tuần là thấy ngay kết quả tuyệt vời. Đồng thời, sau lần đâu tiên sử dụng, làn da của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn rất nhiều. Nếu không tin bạn hãy tự mình kiểm chứng.

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