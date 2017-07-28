Cách làm thức uống giảm cân trong 1 tuần hiệu nghiệm nhất

Tuy nghe thì bạn sẽ cảm thấy không đáng tin, nhưng nước lọc được đánh giá là sản phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Cơ thể chúng ta đến 80% là nước, do vậy mà mỗi ngày ta cần bổ sung ít nhất 2 lít nước mới đảm bảo sức khỏe và duy trì mọi hoạt động thường ngày.

Đang đang cảm thấy tự ti vì thân hình quá khổ, bạn đang muốn cải thiện vòng eo nhưng thời gian không cho phép bạn làm điều đó. Nhưng đừng lo lắng khi đã có thức uống giảm cân trong 1 tuần sẽ giúp bạn lấy lại vóc dáng thon gọn, gợi cảm mà không mất nhiều thời gian và công sức. Chỉ sau khoảng 1 tuần, cân nặng của bạn sẽ sự thay đổi tích cực đến bất ngờ.

Uống nước cho ta cảm giác no nhanh nên nếu siêng uống 1 ly nước lọc trước bữa ăn tầm 20 phút thì chắc chắn khẩu phần ăn bữa đó của bạn sẽ giảm đi đáng kể. Lâu dần như vậy, dạ dày sẽ nhỏ lại và sẽ no khi thấy lượng thức ăn đủ và lượng mỡ thừa sẽ bị loại bỏ đi nhanh chóng. Nếu thường xuyên uống nhiều hơn 2 lít nước mỗi ngày, thì chỉ sau 1 tuần là bạn có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả.

Nước uống trái cây tươi giảm cân trong 1 tuần

Ngoài nước lọc ra, nước ép trái cây cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo hỗ trợ quá trình giảm cân nhanh và an toàn nhất.

Nước ép trái cây có chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, đặc biệt là thành phần chất xơ rất khó tiêu, nên khi vào cơ thể cần đến nguồn năng lượng dồi dào để có thể chuyển hóa thành dinh dưỡng. Nhưng nếu năng lượng mất đi nhiều hơn calo thu được thì chắc chắn bạn sẽ giảm cân được.

Đồng thời, nước ép uống vào dễ tạo cảm giác no, nếu uống trước các bữa ăn thì bạn sẽ không cần phải nạp thêm nhiều đồ ăn nữa. Nhờ vậy mà theo thời gian, cân nặng sẽ giảm đi đáng kể mà vẫn đảm bảo được sức khỏe tốt.

Dưới đây là một vài loại nước ép tốt cho sức khỏe, da và vóc dáng mà bạn nên tham khảo:

- Nước ép dưa hấu

- Nước ép cam tươi

- Nước ép bí đao.

- Nước ép dứa.

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Thức uống giảm cân trong 1 tuần với trà tươi

Các loại trà xanh cũng nằm trong danh sách nước uống giảm cân nhanh trong 1 tuần nhận được sự tín nhiệm của nhiều người.

Trà có nhiều vitamin, khoáng chất, axit amin giúp tăng cường tiêu hóa tốt, thanh lọc cơ thể và giảm cân hiệu quả. Trà làm ấm bụng, thỏa mãn cơn thèm ăn, giúp bạn ít phải ăn vặt hơn so với bình thường.

Bạn có thể chọn những loại trà như trà xanh, trà gừng, trà chanh, trà thảo mộc... Nên uống một ly trà ấm trước mỗi bữa ăn, đặc biệt là vào buổi sáng sớm. Trà sẽ tạo cảm giác thoải mái, cho bạn năng lượng với ngày dài làm việc cũng như đốt cháy lượng mỡ dư thừa trong cơ thể.

Sử dụng thức uống detox giảm cân 1 tuần hiệu quả

Trong thời gian gần đây, loại nước uống detox giảm cân đã trở thành phương pháp nhận được sự tín nhiệm của nhiều người. Với cách làm đơn giản mà lại rẻ tiền, chị em dễ dàng lựa chọn cho mình 1 công thức ưa thích và áp dụng uống mỗi ngày.

Nước uống detox có thể kết hợp nhiều loại trái cây khác nhau, tạo nên hương vị riêng biệt, mới lạ mà vẫn đảm bảo được khả năng giảm cân của nó. Dưới đây là một vài công thức cho bạn tham khảo:

Công thức 1: Cam vàng, chanh, dưa chuột và bạc hà.

- Sau khi đã rửa sạch thì bạn chỉ cần cắt lát mỏng tất cả nguyên liệu ra, mỗi thứ 1 trái.

- Cho tất cả hoa quả vào trong một cái bình thủy tinh.

- Đổ đầy nước cho ngập hoàn toàn trái cây trong nước.

- Giữ trong tủ lạnh khoảng 4 – 5 tiếng đồng hồ là có thể sử dụng.

- Dùng nước này uống mỗi ngày để hỗ trợ giảm cân cấp tốc.

Công thức 2: Dưa hấu, chanh, bạc hà.

- Cũng giống như cách trên, chanh cắt lát mỏng, dưa hấu gọt vỏ cắt thành miếng nhỏ mỏng.

- Cho toàn bộ vào trong bình thủy tinh và đổ đầy nước.

- Ngâm khoảng vài tiếng là bạn có thể sử dụng nó là thức uống giảm cân trong 1 tuần công hiệu.

Công thức 3: Táo, dưa leo, quế.

- Táo, dưa leo cắt lát mỏng.

- Quế bẻ thành miếng nhỏ.

- Cho tất cả vào bình nước.

- Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và có thể sử dụng sau khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ.

Với những loại thức uống detox giảm cân này, bạn hãy dùng nó vào trước mỗi bữa ăn. Hương vị lạ miệng sẽ giúp bạn không còn muốn ăn uống gì thêm nhiều, nhờ thế mà cân nặng sẽ giảm đi.

Hy vọng với chia sẻ trên đây, bạn sẽ chọn cho mình được loại thức uống giảm cân trong 1 tuần phù hợp nhất và an toàn nhất.