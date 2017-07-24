Làm sữa tắm trắng tại nhà hiệu quả với công thức đơn giản

Sữa tươi chứa nhiều protein, vitamin A, B, C, cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như canxi, natri, kali, sắt, magie... Đây là nhưng thành phần rất tốt cho sức khỏe con người, giúp duy trì mọi hoạt động thường ngày của cơ thể. Đồng thời đây cúng chính là sản phẩm dưỡng trắng da rất công hiệu mà bạn không nên bỏ qua.

Bạn đang muốn dưỡng da trở nên trắng sáng hơn mà chưa nghĩ ra phương pháp nào phù hợp. Vậy hãy thử tự mình làm sữa tắm trắng tại nhà với các công thức đơn giản như dưới đây nhé. Đảm bảo tác dụng của nó sẽ không làm bạn phải thất vọng. Chỉ với những nguyên liệu dễ kiếm, bạn sẽ tiết kiệm được một lượng không nhỏ chi phí vào việc làm đẹp mà vẫn chắc chắn mang lại hiệu quả cao.

Đu đủ là một loại trái cây chứa nhiều chất dinh dưỡng , nó có tác dụng ngăn ngừa và điều trị mụn, chống lão hóa, giúp da căng mịn, trắng hồng. Kết hợp đu đủ và sữa tươi vào công thức tắm trắng da thì còn gì so sánh bằng.

Chuẩn bị: Đu đủ chín, sữa tươi không đường, mật ong.

Thực hiện:

- Đu đủ gọt bỏ vỏ, lấy phần thịt đem xay nhuyễn.

- Trộn 1 chén sữa tươi với nửa chén đu đủ xay và 2 – 3 muỗng mật ong.

- Sau khi tạo thành hỗn hợp đặc sệt thì hãy dùng nó thoa đều lên da sau khi tắm.

- Massage nhẹ nhàng và giữ khoảng 30 phút trên da rồi mới tắm sạch lại với nước ấm.

Công thức làm sữa tắm trắng da bằng cà rốt

Cà rốt được biết đến là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng vitamin A cao. Nó hỗ trợ nuôi dưỡng làn da trở nên mịn màng, trắng hồng chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng. Nếu bạn biết chế biến cà rốt làm sữa tắm trắng tại nhà thì đó là biện pháp hữu hiệu cho việc chăm sóc da.

Chuẩn bị: Cà rốt, sữa chua không đường.

Thực hiện:

- Cà rốt gọt bỏ vỏ, cho vào cối xay nhuyễn với chút nước lọc.

- Trộn sữa chua không đường với cà rốt vừa xay, khuấy đều sao cho nó tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Sau khi tắm sạch sẽ và lau khô người, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da và massage nhẹ nhàng cho dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Đợi khoảng 30 phút sau thì tắm lại với nước sạch.

Làm sữa tắm trắng tại nhà với dầu dừa

Dầu dừa là sản phẩm chiết xuất 100% từ thiên nhiên, có chứa hàm lượng dưỡng chất cao. Không chỉ tốt cho sức khỏe tế bào mà nó còn hỗ trợ làm đẹp da chăm sóc tóc và vóc dáng hoàn hảo. Khi làm sữa tắm trắng da tại nhà với dầu dừa, bạn sẽ hài lòng về kết quả mà nó đem lại.

Chuẩn bị: Dầu dừa, mật ong, vitamin E, bánh xà phòng.

Thực hiện:

- Bánh xà phòng đem đun lên cho tan chảy.

- Trộn xà phòng tan chảy với dầu dừa, mật ong, vitamin E với tỷ lệ tương đương nhau.

- Sau khi tắm, hãy thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Massage tầm 15 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Với những cách làm sữa tắm trắng tại nhà như trên đây, bạn chỉ nên sử dụng chúng ngay sau khi thực hiện mà không nên bảo quản quá lâu. Như vậy sẽ khiến cho chất lượng sản phẩm bị giảm xuống.

Trong quá trình tắm trắng, bạn cần kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp và dưỡng da tốt nhất, không nên tiếp xúc lâu dưới nắng mặt trời và không nên lạm dụng mỹ phẩm quá nhiều.

Đồng thời, mỗi biện pháp nên kiên trì thực hiện mỗi tuần ít nhất 2 – 3 lần để phát huy công dụng dưỡng trắng da hiệu quả nhất. Chỉ sau 1 tháng áp dụng, làn da của bạn sẽ trở nên căng mịn, trắng hồng rạng rỡ hơn cả sự mong đợi.

Nếu bạn còn phân vân không biết phải làm sao để dưỡng da, vậy hãy thử ngay cách làm sữa tắm trắng tại nhà trên đây để có thể chăm sóc cơ thể tốt nhất.