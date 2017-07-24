Cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô

Chăm sóc da 24/07/2017 15:37

Sẽ không mất nhiều thời gian và công sức khi bạn chọn cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô. Làn da trở nên trắng mịn còn hơn sự mong đợi của bạn.

Tiết kiệm chi phí, không mất nhiều thời gian, cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô chắc chắn đem lại cho bạn hiệu quả như mong muốn. Nếu như bạn chưa tìm thấy phương pháp nào tốt hơn thì hãy thử trải nghiệm công thức này. Sau một thời gian áp dụng, những gì thay đổi trên làn da của bạn sẽ khiến bạn phải gật đầu hài lòng.

Dưỡng trắng da bằng lá tía tô hiệu quả

Lá tía tô được chúng ta biết đến là một trong những loại rau thơm ăn kèm phổ biến. Nó có mùi thơm hắc, với nhiều thành  phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Không chỉ vậy, lá tía tô còn là sản phẩm làm đẹp rất hiệu nghiệm mà không ai có thể phụ nhận.

Công hiệu tuyệt vời khi tắm trắng bằng lá tía tô
Công hiệu tuyệt vời khi tắm trắng bằng lá tía tô (Ảnh: Internet)

Lá tía tô có chứa nhiều vitamin A, C, và hàm lượng khoáng chất cao như canxi, sắt, magie, photpho... Những thành phần này cần thiết cho các tế bào hoạt động và phát triển. Đồng thời, khi sử dụng tía tô đúng cách sẽ hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, tẩy tết bào chết còn bám trên da, giúp da thông thoáng, sạch sẽ, giảm vết thâm nám, trị mụn, giúp da trở nên căng mịn, trắng hồng.

Nếu da bạn đang bị khô ráp, sần sùi, tuy đã sử dụng nhiều loại mỹ phẩm khác nhau nhưng nó chỉ có tác dụng trong thời gian tức thì. Vậy, bạn hãy thử chăm sóc da với lá tía tô để da trở nên mịn màng hơn nhé.

Sau một ngày làm việc vất vả, về nhà và thả mình vào bồn nước và tắm trắng da bằng lá tía tô thì còn gì tuyệt vời hơn. Bạn nếu là người phụ nữ ưa chuộng cái đẹp thì hãy dặn lòng mình áp dụng phương pháp này để dưỡng trắng da nhé.

Cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô

Cách sử dụng lá tía tô rất đơn giản mà bất kỳ ai khi bắt đầu đều có thể làm được. Nguyên liệu dễ kiếm mà không mất nhiều thời gian. Dưới đây là thao tác để tắm trắng da cho bạn tham khảo.

Bạn có thể áp dụng với lá tía tô tươi hoặc khô tùy ý.

-    Lá tía tô rửa sạch, đem đun sôi với nước.

-    Sau khi nước sôi thì bật nhỏ riu riu khoảng 20 phút nữa để các dưỡng chất trong tía tô được hòa tan vào nước.

-    Lọc bỏ bã và giữ lại phần nước.

-    Mỗi tuần bạn hãy tắm với loại nước tía tô đã pha loãng này khoảng 4 lần, như vậy sẽ phát huy công dụng làm trắng nhanh chóng hơn.

Nấu nước tía tô tắm trắng da hiệu quả nhất
Nấu nước tía tô tắm trắng da hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)

Nếu bạn có nhiều thời gian hơn và muốn đẩy nhanh quá trình dưỡng da thì hãy thử vận dụng kết hợp tía tô với các sản phẩm có tác dụng làm trắng tương tự.

Lá tía tô, mật ong và chanh

-    Dùng lá tía tô tươi, rửa sạch, đem giã nhuyễn.

-    Trộn vào đó khoảng 2 – 3 muỗng mật ong và 1 muỗng nước cốt chanh.

-    Sau khi tắm sạch sẽ, hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên toàn thân.

-    Giữ trong khoảng 30 phút rồi mới tắm sạch lại với nước ấm.

Dùng lá tía tô dưỡng trắng da đơn giản
Dùng lá tía tô dưỡng trắng da đơn giản (Ảnh: Internet)

Lá tía tô và ngải cứu

Lá ngải cứu cũng  có tác dụng dưỡng da rất tốt, do vậy bạn có thể kết hợp nó với lá tía tô để tắm trắng rất hiệu quả.

-    Lá ngải cứu và tía tô rửa thật sạch, giã nhuyễn.

-    Đem tất cả đun sôi với nước cho đến khi nước cô đặc lại.

-    Lọc bỏ phần bã, giữ lại nước sử dụng.

-    Khi tắm, bạn hãy hòa nước cốt này với nước thường rồi dùng để tắm mỗi ngày. Có thể vắt thêm chút nước chanh tươi để tăng khả năng tẩy tế bào chết và dưỡng da tốt hơn.

Như vậy, với cách tắm trắng tại nhà bằng lá tía tô, nếu bạn kiên trì áp dụng thì sau một thời gian ngắn làn da của ban sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào như mong đợi.

Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Mách bạn những cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất từ thiên nhiên. Bạn sẽ sớm sở hữu làn da đẹp mịn màng, trắng hồng không tỳ vết.

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