Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất

Chăm sóc da 19/07/2017 11:20

Mách bạn những cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất từ thiên nhiên. Bạn sẽ sớm sở hữu làn da đẹp mịn màng, trắng hồng không tỳ vết.

Hiện nay có khá nhiều cách tắm trắng khác nhau với hiệu quả không giống nhau. Nhằm giúp cho chị em phụ nữ dễ dàng tìm ra công thức phù hợp và an toàn nhất, chúng tôi sẽ liệt kê các cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất sau đây. Bạn hãy tham khảo và tìm là phương pháp mình thích nhất mà áp dụng nhé. Chỉ cần kiên trì sau một thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng rạng rỡ và mịn màng ngoài cả sự mong đợi.

Tắm trắng tại nhà hiệu quả với bột đậu đỏ

Đậu đỏ là một trong những loại ngũ cốc được trồng nhiều tại vùng nhiệt đới ẩm, có thể sử dụng thay cho cơm. Nó có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo nhất.

Cách tắm trắng hiệu quả tại nhà với bột đậu đỏ
Cách tắm trắng hiệu quả tại nhà với bột đậu đỏ (Ảnh: Internet)

Với thành phần vitamin B, C, D, E cùng khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm và protein, chất xơ giúp dưỡng trắng da, chăm sóc tóc và giảm cân rất hiệu quả. Sử dụng bột đậu đỏ tắm trắng sẽ mang lại kết quả hơn cả mong muốn. Sau 1 tháng bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tuyệt vời của làn da.

Chỉ cần trộn bột đậu đỏ với sữa tươi không đường hoặc mật ong, tinh dầu thiên nhiên… tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa đều lên toàn thân khi vừa mới tắm xong. Giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Tắm trắng hiệu quả tại nhà với sữa tươi không đường

Sữa tươi là sản phẩm được đánh giá là có thành phần dinh dưỡng cao và có khả năng lấy lại sinh lực nhanh chóng cho bạn hoạt động tốt nhất. Ngoài giúp ích cho sức khỏe, sữa tươi còn hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa da, loại bỏ vi khuẩn gây mụn, dưỡng da trắng mịn, hồng hào.

Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất với sữa tươi
Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất với sữa tươi (Ảnh: Internet)

Tắm trắng tại nhà hiệu quả nhất khi dùng sữa tươi không đường. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da chỉ sau lần đầu tiên áp dụng.

Cách tắm trắng tại nhà hiệu quả với nước vo gạo

Sau khi vo gạo, bạn đừng đổ bỏ nước này đi mà hãy giữ lại vì nó tác dụng dưỡng trắng da vô cùng công hiệu đấy. Vitamin B, E cùng nhiều khoáng chất kết hợp lại sẽ phục hồi làn da, dưỡng trắng da, trị mụn, giảm vết thâm, tàn nhang hiệu quả.

Hòa nước vo gạo với nước ấm rồi tắm như bình thường hoặc sau khi tắm lấy nước cốt nước vo gạo thoa đều lên da. Nhớ hãy massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất trong nước vo gạo thấm sâu vào da và phát huy công dụng làm trắng.

Tắm trắng hiệu quả với bã cà phê

Bã cà phê chứa thành phần chính là cafein, có khả năng ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ tế bào chết, diệt khuẩn, làm trắng da nhanh chóng. Nếu bạn tận dụng được sản phẩm này trong việc tắm trắng da thì đảm bảo công hiệu của nó sẽ khiến bạn hài lòng.

Dùng bã cà phê tắm trắng tại nhà đơn giản nhất
Dùng bã cà phê tắm trắng tại nhà đơn giản nhất  (Ảnh: Internet)

Dùng bã cà phê trộn chung với sữa tươi không đường hoặc tinh dầu thiên nhiên, mật ong rồi thoa đều lên da. Massage nhẹ nhàng để loại bỏ lớp tế bào chết và dưỡng da tốt nhất. Giữ lại trên da khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm là được.

Vài lưu ý khi tắm trắng tại nhà sao cho hiệu quả nhất

Để đảm bảo cho quá trình tắm trắng hiệu quả nhất, chị em cần chú ý những điểm sau đây.

-    Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

-    Chế độ nghỉ ngơi hợp lý để da được bảo vệ tốt nhất.

-    Trước khi thực hiện các biện pháp tắm trắng cần tắm rửa sạch sẽ.

-    Kết hợp sử dụng với kem dưỡng da để hỗ trợ đạt hiệu quả làm trắng tốt nhất.

-    Duy trì thường xuyên mỗi tuần ít nhất 2 – 3 lần.

-    Không sử dụng các chất kích thích như rượu bia, ăn đồ nóng để chăm sóc da hiệu quả nhất.

Trên đây là một vài cách tắm trắng tại nhà hiệu quả nhanh nhất, bạn hãy thử tự mình trải nghiệm và tìm ra công thức thích hợp nhất nhé. Chúc bạn sớm lấy lại làn da trắng đẹp, căng bóng như ngày nào.

Làn da trắng mịn như da em bé khi tắm trắng tại nhà bằng bia

Làn da trắng mịn như da em bé khi tắm trắng tại nhà bằng bia

Một trong nhiều phương pháp dưỡng trắng da hiệu quả đó là cách tắm trắng tại nhà bằng bia. Vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc lại đảm bảo công hiệu như ý muốn của bạn.

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