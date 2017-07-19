Làn da trắng mịn như da em bé khi tắm trắng tại nhà bằng bia

Bia là một loại đồ uống có cồn, được cánh mày râu ưa chuộng và dùng thường xuyên cũng như phổ biến trên toàn thế giới. Bia chứa nồng độ cồn cao làm thay đổi nội tiết tố, uống vào sẽ bị đỏ mặt hay buồn nôn...

Là phái đẹp ai cũng muốn mình là số 1 trong mắt đàn ông, để có thể làm được điều đó, chị em cần chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài để đảm bảo rằng có vẻ ngoài tuyệt hảo nhất. Làm trắng da cũng là một phần của kế hoạch làm đẹp . Và công thức tắm trắng tại nhà bằng bia nhận được sự ưa chuộng của nhiều người bởi công hiệu cao và an toàn nhất.

Bia ngoài chứa cồn còn có lượng lớn vitamin B, silicon có lợi cho sự phát triển của tóc. Nhiều người từ xưa đã biết sử dụng bia để gội đầu nhằm hỗ trợ phục hồi tóc hư tổn, gãy rụng, nhanh chóng trả lại mái tóc chắc khỏe, mượt mà đầy sức sống.

Nhưng, không phải bia hoàn toàn gây hại đến sức khỏe của con người. Nếu biết sử dụng bia đúng cách thì nó là sản phẩm rất tốt cho cơ thể cũng như chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo, đặc biệt là làm trắng da

Cùng với đó, thành phần hoa bia và sự trợ giúp của vitamin B giúp bảo vệ da trước tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Nhờ vào các axit amin lên men tự nhiên khi thoa bia lên da sẽ giúp loại bỏ được những chất cặn bã, bụi bẩn và tế bào chết còn bám lại trên da. Nhờ vậy mà làn da của bạn sẽ trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn nhiều. Nếu sử dụng đều đặn mỗi ngày thì lỗ chân lông còn được se khít lại.

Bia còn chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất khác, đặc biệt là sự có mặt của hợp chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da, cho bạn duy trì nét đẹp thanh xuân lâu dài hơn. Ngoài ra, bia còn có cơ chế phục hồi những vùng da bị tổn thương, giúp da căng mịn và làm mờ các vết thâm nám, mụn trên da.

Do vậy, áp dụng cách tắm trắng tại nhà bằng bia là sự lựa chọn hoàn hảo dễ thực hiện mà chi phí thấp. Bạn sẽ sớm sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng không tỳ vết.

Cách tắm trắng bằng bia

Bia là sản phẩm dễ dàng tim kiếm trên thị trường, bạn có thể mua với số lượng nhiều về sử dụng dần. Mỗi lần tắm trắng với bia bạn chỉ cần khoảng 1 – 2 lon là đủ. Dưới đây là một vài sự kết hợp cho bạn tham khảo.

Bia và cam tươi

Cam chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, nổi bật là hàm lượng cao vitamin C, giúp ngăn ngừa lão hóa và dưỡng trắng da rất công hiệu. Dùng bia kết hợp với cam tươi là công thức tuyệt vời cho bạn làn da như mong muốn.

Chuẩn bị: Bia, cam tươi.

Thực hiện:

- Cam vắt lấy nước cốt.

- Hòa 1 lon bia vào 1 chén nước cam vắt nguyên chất. Nên đổ từ từ để cho bia không bị nổi nhiều bọt.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da, có thể hình dung như bạn đang tắm bình thường. Massage nhẹ nhàng để dưỡng chất được da hấp thu hiệu quả.

- 30 phút sau đó hãy tắm sạch lại với nước ấm.

Bia và trứng gà

Trứng gà là món ăn thơm ngon bổ dưỡng có lợi ích to lớn cho sức khỏe của con người. Nếu dùng trứng gà chung với công thức tắm trắng bằng bia tại nhà thì quả là tuyệt hảo.

Chuẩn bị: Trứng gà (trứng gà ta thì càng tốt vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn), bia tươi.

Thực hiện:

- Trứng gà đập bỏ vỏ, để vào trong chén.

- Đổ bia vào chén trứng rồi khuấy cho trứng tan đều.

- Thoa đều hỗn hợp này lên toàn thân sau khi tắm.

- Giữ trong khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Cách này bạn có thể cho thêm vào chút nước cốt chanh tươi và muối để tăng thêm hiệu quả làm trắng.

Bia với mật ong

Mật ong cũng là sản phẩm tuyệt vời trong việc làm đẹp da chăm sóc tóc và vóc dáng hiệu quả. Nó có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau và trong đó có bia.

Cũng giống như các công thức trên, bạn chỉ cần hòa 1 lon bia với khoảng 3 – 4 muỗng nhỏ mật ong và thêm chút tinh dầu thiên nhiên. Áp dụng đều lên da sau khi tắm sạch sẽ, lưu giữ lại khoảng 30 phút rồi mới tắm sạch lại với nước ấm.

Bạn hãy áp dụng cách tắm trắng tại nhà bằng bia mỗi tuần 2 – 3 lần và duy trì thường xuyên. Chỉ sau thời gian ngắn thì làn da sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và căng tràn sức sống.