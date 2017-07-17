Tắm trắng bằng bột trà xanh công hiệu bất ngờ

Bột trà xanh được chế biến bằng cách phơi khô lá trà và đem xay nhuyễn thành bột. Bởi là sản phẩm nguyên chất 100% từ thiên nhiên mà nó chắc chắn không gây ra những tác dung xấu mà giúp hỗ trợ rất tốt trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tuyệt vời.

Tắm trắng bằng bột trà xanh là cách mà nhiều người đã áp dụng với mong muốn sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ. Cũng chính nhờ sử dụng phổ biến mà nó đã được chứng minh là hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Nếu bạn còn phân vân chưa biết chọn cho mình phương pháp nào thì hãy thử ngay với bột trà xanh nhé.

Bột trà xanh có chứa polyphenol, chất chống oxy hóa, epigallocatechin gallate... có khả năng kháng khuẩn, chống viêm, đảo thải độc tố ra ngoài cơ thể. Đồng thời, bột trà xanh còn giúp dưỡng da trắng hồng, sạch mụn, nám, se khít lỗ chân lông rất tốt.

Nếu bạn muốn sử dụng một phương pháp chăm sóc da an toàn và kết quả như mong đợi thì hãy thử ngay cách tắm trắng bằng bột trà xanh nhé.

Các công thức tắm trắng bằng bột trà xanh

Trước khi tiến hành các biện pháp dưỡng trắng da bằng bột trà xanh, bạn cần tắm rửa sạch sẽ với nước ấm, nên massage toàn thân để những cặn bã được loại bỏ hoàn toàn, lỗ chân lông thông thoáng giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Tắm trắng với bột trà xanh và tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu dừa hay dầu oliu, dầu hạnh nhân... đều là các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên với nhiều dưỡng chất tốt cho làn da của bạn. Nếu biết kết hợp nó với bột trà xanh thì sẽ trở thành công thức giúp tẩy sạch tế bào chết và chăm sóc da trở nên trắng hồng.

Bạn chỉ cần hòa bột trà xanh với một loại tinh dầu sao cho bột hòa vào tinh dầu thành hỗn hợp đặc sánh.

Chỉ cần thoa đều hỗn hợp này lên toàn thân, massage nhẹ nhàng để hỗ trợ loại bỏ tế bào chết và dưỡng da tốt nhất. bạn có thể quấn khăn ấm trùm lại hoặc giữ nguyên như vậy cho đến khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước.

Tắm trắng bằng bột trà xanh và mật ong

Mật ong được biết đến là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện với khả năng kết hợp với nhiều loại có tác dụng làm đẹp tương tự. Thêm mật ong vào công thức tắm trắng da với bột trà xanh sẽ giúp tăng thêm hiệu quả làm trắng gấp nhiều.

Hòa nửa chén bột trà xanh với khoảng 3 – 4 muỗng mật ong sao cho nó tạo thành hỗn hợp đặc sệt giống như mật ong nguyên chất vậy. Nếu thấy đặc quá bạn có thể thêm chút nước lọc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ hãy thoa đều hỗn hợp này lên toàn cơ thể, hãy dùng sự trợ giúp của bạn bè nếu như vị trí đó bạn không thể chạm tới. Sau khoảng 30 phút thì tắm sạch lại với nước ấm.

Cách kết hợp tắm trắng bằng bột trà xanh khác

Ngoài 2 cách thông dụng trên đây, bạn cũng có thể sử dụng công thức tương tự khi kết hợp với sữa tươi không đường, trứng gà, bột cám gạo, nước vo gạo, sữa chua... Đây đều là những cách có tác dụng cao và nhanh chóng nhất mà bạn có thể áp dụng.

Chỉ cần bạn duy trì mỗi tuần và thường xuyên ít nhất 2 tháng thì làn da sẽ trở nên trắng hồng rạng rỡ còn hơn sự mong đợi của bạn.

Nhưng khi bạn đang muốn dưỡng trắng da thì hãy bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời, hạn chế ăn uống các loại nhiều dầu mỡ và cay nóng. Đồng thời cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo quá trình chăm sóc da được thuận lợi.