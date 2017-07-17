Tắm trắng bằng sữa tươi không đường liệu có hiệu quả?

Chăm sóc da 17/07/2017 16:17

Nhiều người còn thắc mắc rằng, với cách tắm trắng bằng sữa tươi không đường thì liệu nó có hiệu quả như lời đồn hay không? Nếu muốn biết bạn hãy đọc bài viết dưới đây.

Không chỉ là loại thức uống thơm ngon bổ dưỡng, cách tắm trắng bằng sữa tươi không đường là một trong nhiều biện pháp dưỡng trắng đơn giản và hiệu quả nhất. Nhiều chị em do phải tiếp xúc nhiều dưới ánh nắng mặt trời mà làn da trở nên đen sạm, nám nhiều. Nhưng với bí quyết làm đẹp từ sữa tươi không được sẽ giúp bạn cải thiện vẻ đẹp làn da chỉ sau một thời gian sử dụng.

Làm đẹp bằng sữa tươi không đường

Sữa tươi được chiết xuất từ sữa của một loại bò có khả năng tạo sữa. Nó chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, protein có lợi cho sức khỏe con người. Hàng ngày chúng ta uống sữa để đảm bảo bổ sụng kịp thời năng lượng bị thiếu hụt, giúp cho cơ thể duy trì được hoạt động hàng ngày một cách tốt nhất.

Ngoài việc cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, sữa tươi được biết đến là sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện mà chị em phụ nữ ưa chuộng. Trong đó chúng ta phải kể đến cách tắm trắng da hiệu quả bất ngờ.

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường đơn giản và hiệu nghiệm
Tắm trắng bằng sữa tươi không đường đơn giản và hiệu nghiệm (Ảnh: Internet)

Sữa tươi có khả năng loại bỏ khuẩn mụn, làm sạch da, giúp da thông thoáng. Đồng thời các thành phần có trong sữa tươi hỗ trợ duy trì nét đẹp thanh xuân, ngăn ngừa lão hóa da, giúp da căng mịn hơn.  Cùng với đó, sữa tươi giúp loại bỏ hắc tố trên da, dưỡng da trắng hồng tự nhiên cho bạn vẻ đẹp rạng ngời không tỳ vết.

Do vậy, nếu bạn muốn sở hữu làn da đẹp lý tưởng thì đừng quên đem công thức tắm trắng bằng sữa tươi không đường vào danh sách làm đẹp của riêng bạn nhé.

Cách tắm trắng với sữa tươi không đường

Từ sữa tươi không đường chúng ta có thể kết hợp với nhiều loại sản phẩm khác nhau để tạo thành công thức tuyệt vời cho việc dưỡng trắng da. Dưới đây là vài sự lựa chọn cho bạn tham khảo.

Sữa tươi không đường và chanh

Chanh chứa hợp chất chống oxy hóa cực mạnh giúp bảo vệ và dưỡng da rất tốt. Nếu dùng chung nó với sữa tươi không đường thì đây là công thức tắm trắng mà bạn sẽ phải hài lòng.

Tắm trắng hiệu quả với sữa tươi và chanh
Tắm trắng hiệu quả với sữa tươi và chanh (Ảnh: Internet)

-    Hòa khoảng 500ml sữa tươi không đường với khoảng 3 – 4 muỗng nước cốt chanh.

-    Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên da đồng thời massage nhẹ nhàng cho da dễ dàng hấp thụ dưỡng chất.

-    Giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Sữa tươi không đường và bột cám gạo

Bột cám gạo có tác dụng dưỡng trắng, làm mịn da và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Khi tắm trắng với sữa tươi mà thêm bột cám gạo thì sẽ tuyệt vời hơn bao giờ hết.

-    Dùng 500ml sữa tươi hòa với khoảng 2 chén bột cám gạo. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ sao cho nó thành hỗn hợp hơi đặc là được.

-    Cũng giống cách trên, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da sau khi tắm sạch sẽ và lau khô ráo.

-    Giữ khoảng 30 phút rồi hãy tắm sạch lại với nước ấm.

Sữa tươi không đường và bã cà phê

Bã cà phê chứa thành phần cafein giúp loại bỏ được tế bào chết, se khít lỗ chân lông giúp dưỡng da trắng mịn hồng hào như da em bé. Kết hợp với sữa tươi không đường để tắm trắng thì sẽ là một trong các biện pháp hiệu quả nhất.

Dùng bã cà phê và sữa tươi không đường tắm trắng
Dùng bã cà phê và sữa tươi không đường tắm trắng (Ảnh: Internet)

-    Bã cà phê sau khi pha xong thì giữ lại rồi đem phơi cho khô để có thể sử dụng được lâu.

-    Lấy nửa chén bã cà phê hòa với khoảng nửa chén sữa tươi không đường.

-    Thoa đều hỗn hợp  này lên toàn thân sau khi đảm bảo làn da sạch sẽ và thông thoáng.

-    Giữ nguyên như vậy cho đến khi lớp mặt nạ này khô thì tắm sạch lại với nước.

Với những công thức tắm trắng bằng sữa tươi không đường này đảm bảo bạn sẽ có làn da trắng mịn hồng hào như ý muốn chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng. Hãy kiên trì mỗi tuần 3 lần và chờ đợi hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại nhé.

Tắm trắng thái lan là gì và công thức áp dụng như thế nào?

Tắm trắng thái lan là gì và công thức áp dụng như thế nào?

Tắm trắng thái lan là biện pháp sử dụng theo cách chế biến và công thức của người Thái. Đây là đất nước nổi tiếng với các sản phẩm làm đẹp và dưỡng trắng da hiệu quả.

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