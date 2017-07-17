Tắm trắng thái lan là gì và công thức áp dụng như thế nào?

Có lẽ nhiều người đã mường tượng ra được khái niệm của cái tên gọi này là gì rồi. Cách nghĩ đơn giản đó là sử dụng các biện pháp theo công thức của người Thái áp dụng lên da. Ở mỗi nơi sẽ có điều kiện khác nhau và do đó cũng nảy sinh ra các cách làm không giống nhau. Nhưng chung quy tất cả đều có chung mục đích, và ngay cả các cách tắm trắng kiểu Thái Lan cũng vậy.

Tuy đã nắm trong tay rất nhiều công thức tắm trắng nhưng cách tắm trắng thái lan lại quá xa lạ với chị em người Việt. Vậy đây là phương pháp như thế nào và cách áp dụng ra sao. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây để xem nó có công hiệu như các biện pháp khác không nhé.

Tại Việt Nam hay đất nước Thái láng giềng đều tự tạo cho mình những công thức dưỡng trắng da riêng biệt. Cùng là người Á Đông nên khi sử dụng các biện pháp này sẽ không gây những tổn thương cho da mà đảm bảo được hiệu quả cao như mong muốn.

Các biện pháp tắm trắng thái lan

Thái Lan cũng sản xuất ra các sản phẩm kem dưỡng da muối tắm trắng và hiện nay đang du nhập vào nước ta. Nó đang càng trở nên đáng tin và nhận được sự ưa chuộng của nhiều người Việt.

Với các công thức bí truyền, vận dụng biện pháp truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại tạo ra sản phẩm dưỡng và tắm trắng da hiệu quả nhanh chóng. Nếu chị em sử dụng các biện pháp này thì làn da đen sạm sẽ sớm thay đổi trở nên trắng hồng và mịn màng hơn.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm giúp tắm trắng da từ Thái Lan. Nó kết hợp các thành phần thiên nhiên với nhiều vitamin, khoáng chất thiết yếu giúp bảo vệ da trước tác động của các yếu tố bên ngoài, đồng thời chăm sóc da trắng đẹp hơn.

Không chỉ là kem dưỡng, sữa tắm trắng, muối tắm trắng da được sản xuất trên tiêu chuẩn của Thái phù hợp với phụ nữ Á Đông. Chị em còn được lựa chọn nhiều hơn với các dòng sản phẩm khác nhau và chất lượng như ý.

Cách tắm trắng kiểu Thái

Sử dụng muối tắm trắng

Bạn dễ dàng mua được sản phẩm này tại các chợ người Thái hoặc tại các siêu thị liên quốc gia.

Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần hòa một lượng muối nhất định vào nước rồi dùng loại nước này tắm trắng da mỗi ngày là được. Nên pha loãng để da được bảo vệ tốt nhất có thể. Bạn nên massage nhẹ nhàng để các tinh chất có trong muối dễ dàng thấm sâu vào các lớp biểu bì da.

Với công thức này, chỉ sau khoảng 1 tháng áp dụng là bạn sẽ thấy ngay sự thay đổi tuyệt vời của làn da. Không những trắng sáng mà còn sạch mụn, mịn màng hơn.

Các cách khác

Ngoài việc dùng muối Thái Lan tắm trắng, bạn có thể sử dụng kem dưỡng, sữa tắm trắng nhãn hiệu Thái. Những sản phẩm này nổi tiếng là đạt công hiệu cao.

Ngoài ra sử dụng nguồn thiên nhiên như sữa tươi không đường, mật ong, bã cà phê cũng là biện pháp phổ biến tại Thái cũng như Việt Nam bạn nên trải nghiệm thử.

Nếu bạn đã có những hiểu biết nhất định về cách tắm trắng Thái Lan thì đừng ngần ngại mà chọn cho mình một phương pháp làm trắng da phù hợp nhất. Hãy biến làn da đen sạm trở nên trắng hồng rạng ngời chỉ sau một thời gian ngắn. Chúc bạn thành công!