Các loại vitamin đều rất cân thiết cho sức khỏe cũng như sự phát triển của con người. Vitain giúp cung cấp dưỡng chất cho các tế bào hoạt động bình thường và liên kết được với nhau. Đồng thời nó còn hỗ trợ cân bằng các lượng chất có trong cơ thể. Ngoài ra, vitamin cũng là một trong những chất có tác dụng chăm sóc da và dưỡng trắng tuyệt vời. Trong đó ta phải kể đến đó là vitamin b1 - một trong những loại vitamin hữu ích và được nhiều người ưa chuộng bởi các công dụng tuyệt vời của nó.

Hiện nay có khá nhiều cách dưỡng da tắm trắng hiệu quả từ thiên nhiên cũng như công nghệ tiên tiến. Mỗi phương pháp lại cho công hiệu không giống nhau, nhưng nhìn chung nó đều đáp ứng được mong muốn của chúng ta. Da đẹp thay đổi bất ngờ nhờ công thức tắm trắng bằng b1 . Làn da của bạn sẽ trắng bóc như trứng gà, mịn màng như da em bé nếu như thường xuyên áp dụng cách này hàng ngày.

Thiếu vitamin khiến cho cơ thể bị suy kiệt, tinh thần bất ổn, trí nhớ kém, hệ miễn dịch lỏng lẻo, vi khuẩn bệnh dễ dàng xâm nhập... Do vậy, bạn cần bổ sung đầy đủ các loại vitamin để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hiệu quả, giảm khả năng bị ung thư và ngăn ngừa lão hóa tốt nhất giúp làn da trở nên trắng sáng, mịn màng.

Hướng dẫn cách tắm trắng bằng vitamin b1

Có khá nhiều cách kết hợp dùng vitamin b1 tắm trắng hiệu quả. Sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo nhất, đóng góp không nhỏ vào quá trình dưỡng trắng da của bạn. Dưới đây là vài công thức để bạn tham khảo.

Tắm trắng với vitamin b1 và mật ong

Đã quá quen thuộc với chúng ta, mật ong là thành phần được đánh già là hoàn hảo nhất và có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau để tạo thành hợp chất làm đẹp hiệu quả. Mật ong có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất. Khi sử dụng chung với vitamin b1 là sự lựa chọn tuyệt vời nhất giúp tắm trắng da an toàn.

Chuẩn bị: Mật ong, vitamin b1, có thể thêm sữa chua hoặc tinh dầu thiên nhiên.

Thực hiện:

- Nghiền khoảng 15 – 20 viên vitamin b1 thành bột mịn.

- Trộn bột vitamin b1 với một lượng mật ong vừa phải sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

Nếu bạn muốn thì có thể cho thêm chút sữa chua không đường và tinh dầu thiên nhiên vào.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ và để cho da khô ráo, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da. Kết hợp massage nhẹ nhàng và giữ trong khoảng 30 phút để đảm bảo dưỡng chất thấm sâu vào da.

- Tắm sạch lại với ấm.

Tắm trắng bằng vitamin b1, trứng gà và chanh

Trứng gà chứa nhiều loại dưỡng chất như vitamin, protein, khoáng chất... có lợi cho sức khỏe con người và cũng là sản phẩm chăm sóc da hoàn hảo. Cùng với chanh với thành phần chống oxy hóa giúp bảo vệ da và ngăn ngừa lão hóa da sớm. Nếu sử dụng chúng với vitamin b1 tắm trắng thì còn gì tuyệt vời hơn.

Chuẩn bị: Vitamin b1, chanh, trứng gà.

Thực hiện:

- Nghiền nhuyễn 20 viên vitamin b1.

- Trứng gà đánh tan.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau thành hỗn hợp hơi đặc sánh là được.

- Sau khi tắm hãy thoa đều hỗn hợp này lên da, bạn có thể sử dụng với da mặt cũng được.

- Giữ trong khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Tắm trắng với vitamin b1, bơ và dầu dừa

Bơ trái và dầu dừa đều là sản phẩm thiên nhiên có nhiều công dụng với sức khỏe và làm đẹp rất hiệu nghiệm. Nó hỗ trợ loại bỏ hắc tố trên da, giúp giảm nám, tàn nhang, vết thâm và đặc biệt giúp dưỡng da mịn màng và trắng hồng như ý. Tắm trắng bằng b1 kết hợp với 2 nguyên liệu này sẽ dưỡng da tốt nhất.

Chuẩn bị: Vitamin b1, trái bơ chín, dầu dừa.

Thực hiện:

- Lấy 20 viên vitamin b1 đi nghiền nát.

- Bơ bỏ vỏ và hạt, lấy phần thịt đem nghiền nhuyễn.

- Trộn tất cả nguyên liệu với nhau theo tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt, mịn.

- Thoa hỗn hợp này lên da sau khi tắm rửa sạch sẽ.

- Massage nhẹ nhàng và giữ trong khoảng 30 phút.

- Tắm sạch lại với nước ấm.

Với cách tắm trắng bằng vitamin b1 này, bạn cần áp dụng kiên trì mỗi tuần khoảng 2 – 3 lần để mang lại hiệu quả dưỡng trắng tốt nhất. Hãy trải nghiệm ngay nếu bạn muốn thay đổi làn da trở nên trắng hồng, mịn màng hơn.