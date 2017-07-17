Đẹp rạng ngời với bí kíp tắm trắng bằng cam thảo

Chăm sóc da 17/07/2017 16:20

Làn da đen sạm, thâm nám sẽ nhanh chóng trở nên trắng hồng rạng ngời với bí kíp tắm trắng bằng cam thảo. Hãy áp dụng ngày và chờ đợi sự kỳ diệu mà nó đem lại nhé.

Đã là chị em phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình trở thành người đẹp nhất và có sức cuốn hút nhất với cánh đàn ông, đặc biệt là với người chồng yêu dấu. Làn da trắng hồng mịn màng là một điểm quan trọng tạo nên nét đẹp hình thể của bạn. Dù đã biết đến khá nhiều các biện pháp tắm trắng khác nhau nhưng bất kỳ ai cũng muốn trải nghiệm qua cách tắm trắng bằng cam thảo. Bạn sẽ ngạc nhiên nếu như sử dụng công thúc làm trắng này.

Làm đẹp và dưỡng da bằng bột cam thảo

Nghe tên gọi thì ta đã không còn cảm thấy xa lạ vì cam thảo là một loại dược liệu dùng trong việc chữa trị bệnh cho con người. Trong y học cổ truyền đây là vị thuốc có khả năng trị ho, mụn nhọt, viêm loét dạ dày, điều hòa các vị thuốc...

Ngoài khả năng chữa bệnh, cam thảo còn được nghiên cứu và biết đến với công dụng chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo mà ít có sản phẩm nào có khả năng như vậy.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-trang.topic'>Tắm trắng</a> với bột cam thảo cho kết quả cao
Tắm trắng với bột cam thảo cho kết quả cao (Ảnh: Internet)

Cam thảo có chứa các chất như đường glucozo, glycyrrhizin, tinh dầu, vitamin C cùng nhiều hợp chất khác. Đây là những thành phần rất tốt cho da, giúp loại bỏ tế bào chết, kháng viêm, chống khuẩn, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da trắng mịn... Chính vì công dụng này mà nhiều chị em đã ưu tiên sử dụng cam thảo để tắm trắng với mong muốn đạt kết quả cao như mong muốn.

Công thức tắm trắng với bột cam thảo

Chúng ta hãy cùng nhau xem có những cách kết hợp nào có thể giúp dưỡng trắng da hiệu quả với cam thảo không và áp dụng nó như thế nào là hợp lý nhé.

Cam thảo và sữa tươi

Như ta đã biết, sữa tươi không chỉ là loại nước uống bổ dưỡng mà còn là sản phẩm hỗ trợ làm đẹp da rất tốt. Nó có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó phải kể đến bột cam thảo.

Tắm trắng hiệu quả với bột cam thảo và sữa tươi
Tắm trắng hiệu quả với bột cam thảo và sữa tươi (Ảnh: Internet)

-    Dùng bột cam thảo hòa lẫn với sữa tươi không đường theo tỷ lệ 1:1. Nếu bạn muốn có thể cho thêm chút mật ong vào để cho công hiệu cao hơn.

-    Tắm rửa sạch sẽ với nước ấm để loại bỏ những cặn bẩn bám trên da và giúp lỗ chân lông dãn nở đảm bảo dưỡng chất dễ dàng hấp thu hơn.

-    Lau khô người, xoa nhẹ nhàng rồi thoa đều hỗn hợp vừa chế ra toàn thân, kết hợp massage đều tay.

-    Giữ trong khoảng 20 – 30 phút rồi mới tắm sạch lại với nước ấm.

Cam thảo và cà chua

Cà chua là loại thực phẩm được dùng trong việc chế biến món ăn được người Việt ưa chuộng. Cà chua chứa vitamin B, C, A cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali, kẽm, magie, sắt... Những thành phần này là rất cần thiết cho sức khỏe cũng như chăm sóc da đẹp hoàn hảo với khả năng ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da mịn màng không tì vết.

Kết hợp cà chua và bột cam thảo tắm trắng da hiệu quả
Kết hợp cà chua và bột cam thảo tắm trắng da hiệu quả (Ảnh: Internet)

-    Cà chua đem xay nhuyễn trộn chung với bột cam thảo, bạn có thể cho thêm chút nước hoặc sữa tươi để hỗn hợp vừa đủ đặc sánh là có thể sử dụng.

-    Sau khi tắm hãy thoa đều lên da như cách trên.

-    30 phút sau đó hãy tắm sạch lại với nước ấm.

Cam thảo, mật ong và chanh

Chanh và mật ong cũng được xem là những loại thực phẩm có khả năng làm đẹp da, chăm sóc vóc dáng hoàn hảo. 

Hiệu quả bất ngờ với cách tắm trắng bằng cam thảo mật ong
Hiệu quả bất ngờ với cách tắm trắng bằng cam thảo mật ong (Ảnh: Internet)

-    Trộn cam thảo với mật ong và nước cốt chanh tươi theo tỷ lệ đều nhau miễn sao cho hỗn hợp trở nên đặc sánh mịn là được.

-    Sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng thoa đều hỗn hợp này lên da như bình thường theo cách bạn sử dụng kem dưỡng.

-    Chỉ cần giữ trong khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Với 3 công thức tắm trắng bằng cam thảo trên đây, bạn hãy kiên trì áp dụng mỗi tuần ít nhất 3 lần để đảm bảo quá trình dưỡng da đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ sau khoảng 1 tháng áp dụng, làn da đen sạm sẽ nhanh chóng trở nên hồng hào như ý.

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường liệu có hiệu quả?

Tắm trắng bằng sữa tươi không đường liệu có hiệu quả?

Nhiều người còn thắc mắc rằng, với cách tắm trắng bằng sữa tươi không đường thì liệu nó có hiệu quả như lời đồn hay không? Nếu muốn biết bạn hãy đọc bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tắm trắng với bột cam thảo tắm trắng tại nhà Tắm trắng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 10 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 10 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ