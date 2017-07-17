Đẹp rạng ngời với bí kíp tắm trắng bằng cam thảo

Nghe tên gọi thì ta đã không còn cảm thấy xa lạ vì cam thảo là một loại dược liệu dùng trong việc chữa trị bệnh cho con người. Trong y học cổ truyền đây là vị thuốc có khả năng trị ho, mụn nhọt, viêm loét dạ dày, điều hòa các vị thuốc...

Đã là chị em phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình trở thành người đẹp nhất và có sức cuốn hút nhất với cánh đàn ông, đặc biệt là với người chồng yêu dấu. Làn da trắng hồng mịn màng là một điểm quan trọng tạo nên nét đẹp hình thể của bạn. Dù đã biết đến khá nhiều các biện pháp tắm trắng khác nhau nhưng bất kỳ ai cũng muốn trải nghiệm qua cách tắm trắng bằng cam thảo . Bạn sẽ ngạc nhiên nếu như sử dụng công thúc làm trắng này.

Ngoài khả năng chữa bệnh, cam thảo còn được nghiên cứu và biết đến với công dụng chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo mà ít có sản phẩm nào có khả năng như vậy.

Cam thảo có chứa các chất như đường glucozo, glycyrrhizin, tinh dầu, vitamin C cùng nhiều hợp chất khác. Đây là những thành phần rất tốt cho da, giúp loại bỏ tế bào chết, kháng viêm, chống khuẩn, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da trắng mịn... Chính vì công dụng này mà nhiều chị em đã ưu tiên sử dụng cam thảo để tắm trắng với mong muốn đạt kết quả cao như mong muốn.

Công thức tắm trắng với bột cam thảo

Chúng ta hãy cùng nhau xem có những cách kết hợp nào có thể giúp dưỡng trắng da hiệu quả với cam thảo không và áp dụng nó như thế nào là hợp lý nhé.

Cam thảo và sữa tươi

Như ta đã biết, sữa tươi không chỉ là loại nước uống bổ dưỡng mà còn là sản phẩm hỗ trợ làm đẹp da rất tốt. Nó có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó phải kể đến bột cam thảo.

- Dùng bột cam thảo hòa lẫn với sữa tươi không đường theo tỷ lệ 1:1. Nếu bạn muốn có thể cho thêm chút mật ong vào để cho công hiệu cao hơn.

- Tắm rửa sạch sẽ với nước ấm để loại bỏ những cặn bẩn bám trên da và giúp lỗ chân lông dãn nở đảm bảo dưỡng chất dễ dàng hấp thu hơn.

- Lau khô người, xoa nhẹ nhàng rồi thoa đều hỗn hợp vừa chế ra toàn thân, kết hợp massage đều tay.

- Giữ trong khoảng 20 – 30 phút rồi mới tắm sạch lại với nước ấm.

Cam thảo và cà chua

Cà chua là loại thực phẩm được dùng trong việc chế biến món ăn được người Việt ưa chuộng. Cà chua chứa vitamin B, C, A cùng nhiều khoáng chất như canxi, kali, kẽm, magie, sắt... Những thành phần này là rất cần thiết cho sức khỏe cũng như chăm sóc da đẹp hoàn hảo với khả năng ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da mịn màng không tì vết.

- Cà chua đem xay nhuyễn trộn chung với bột cam thảo, bạn có thể cho thêm chút nước hoặc sữa tươi để hỗn hợp vừa đủ đặc sánh là có thể sử dụng.

- Sau khi tắm hãy thoa đều lên da như cách trên.

- 30 phút sau đó hãy tắm sạch lại với nước ấm.

Cam thảo, mật ong và chanh

Chanh và mật ong cũng được xem là những loại thực phẩm có khả năng làm đẹp da, chăm sóc vóc dáng hoàn hảo.

- Trộn cam thảo với mật ong và nước cốt chanh tươi theo tỷ lệ đều nhau miễn sao cho hỗn hợp trở nên đặc sánh mịn là được.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ cũng thoa đều hỗn hợp này lên da như bình thường theo cách bạn sử dụng kem dưỡng.

- Chỉ cần giữ trong khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Với 3 công thức tắm trắng bằng cam thảo trên đây, bạn hãy kiên trì áp dụng mỗi tuần ít nhất 3 lần để đảm bảo quá trình dưỡng da đạt hiệu quả cao nhất. Chỉ sau khoảng 1 tháng áp dụng, làn da đen sạm sẽ nhanh chóng trở nên hồng hào như ý.