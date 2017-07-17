Bật mí công thức tắm trắng bằng mật ong đơn giản nhất

Mật ong là sản phẩm quý báu mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Từ lây ông cha ta đã biết đến những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe và làm đẹp mà cho đến ngày nay vẫn chưa có một sản phẩm nào có thể thay thế được.

Sử dụng mật ong mỗi ngày không chỉ giúp ngăn ngừa và điều trị một số loại bệnh mà còn giúp sức khỏe tốt hơn và chăm sóc sắc đẹp hiệu quả hơn. Nếu trong nhà bạn đang có mật ong thì đừng ngần ngại áp dụng ngay công thức tắm trắng bằng mật ong nếu muốn làn da được thay đổi tích cực nhé.Từ nước da đen sạm, sẫm màu với tàn nhang vết thâm sẽ nhanh chóng trở nên trắng mịn ngọc ngà như ý.

Mật ong ngoài thành phần chính là đường còn có chứa nhiều loại vitamin B, C, E cũng như các khoáng chất có lợi gồm magie, canxi, photpho, sắt... Đây đều là những chất tốt và cần thiết cho sự phát triển toàn diện của cơ thể. Nó có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn, tăng cường hệ miễn dịch, chữa một số bệnh cảm, ho, sốt, bệnh đường ruột, cân bằng lượng đường trong máu, ngăn ngừa lão hóa và phòng chống ung thư.

Ngoài những lợi ích tuyệt vời trên, mật ong còn là thần dược cho việc chăm sóc da, dưỡng tóc và duy trì vóc dáng chuẩn đẹp. Một trong những cách mà chị em sử dụng phổ biến đó là tắm trắng bằng mật ong. Hãy thử trải nghiệm ngay để sở hữu làn da trắng hồng, mịn màng nhé.

Cách tắm trắng với mật ong

Mật ong như chúng ta đã biết có khả năng kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau để tạo nên hỗn hợp dưỡng trắng da hiệu quả. Nếu nói ra thì sẽ rất mất thời gian, vì vậy chúng tôi sẽ chỉ cho bạn vài công thức sử dụng phổ biến và công hiệu cao nhất.

Mật ong và trứng gà

Trứng gà chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin cùng khoáng chất thiết yếu. Nó vừa là món ăn bổ dưỡng mà vừa là loại thực phẩm chăm sóc da khá tốt.

Cách thực hiện như sau:

- Trứng gà lấy lòng trắng.

- Trộn lòng trắng trứng với mật ong theo tỷ lệ tương đương nhau căn sao cho bạn đủ để thoa toàn thân là được.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên da và giữ trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn đến khi lớp mật ong khô.

- Tắm sạch lại với nước ấm.

Mật ong và sữa chua không đường

Sữa chua không đường cũng là thực phẩm được nhiều người ưa thích. Nó chứa phần lớn chất chống oxy hóa, axit amin giúp bảo vệ và dưỡng da đẹp tuyệt vời. Nếu kết hợp vưới cách tắm trắng bằng mật ong thì sẽ tăng gấp nhiều lần công dụng làm trắng da.

- Lấy một hộp sữa chua trộn chung với 2 – 3 muỗng mật ong.

- Thoa đều hỗn hợp lên toàn thân khi mới tắm rửa sạch sẽ và lau khô.

- Giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Mật ong, cà chua và chanh

Cũng giống như nhiều sự kết hợp khác, chanh và cà chua là sản phẩm hoàn hảo khi phối trộn với mật ong tạo thành công thức tắm trắng da an toàn và công hiệu nhất.

- Cà chua rửa sạch, đem xay nhuyễn.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn đều khoảng nửa chén cà chua với 3 muỗng mật ong và 2 muỗng nước cốt chanh.

- Sau khi tắm hãy thoa đều hỗn hợp vừa tạo lên da và massage nhẹ nhàng.

- Giữ trong khoảng 30 phút rồi mới tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài những cách tắm trắng bằng mật ong trên đây, bạn còn nhiều sự kết hợp khác mà hiệu quả cũng không hề thấp. Chúng ta có thể kể đến nha đam, tinh dầu thiên nhiên, bột yến mạch, bột cám gạo... Tùy vào sở thích mà bạn hãy chọn cho mình một biện pháp phù hợp nhất nhé.

Hãy áp dụng cách tắm trắng này thường xuyên mỗi tuần 2 – 3 lần mà chờ đợi sự thay đổi tuyệt vời của làn da. Sau lần đầu tiên áp dụng, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên ngay lập tức.