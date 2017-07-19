Trắng bật lên 2 tone khi tắm trắng tại nhà bằng cám gạo

Chăm sóc da 19/07/2017 11:08

Cách tắm trắng tại nhà bằng cám gạo được xem là biện pháp hữu hiệu trong việc chăm sóc sắc đẹp làn da. Sau một thời gian, da đen sạm sẽ lột xác trở nên trắng mịn hơn.

Muốn làn da nhanh chóng trở nên trắng đẹp, bạn cần chọn cho mình một phương pháp thích hợp và an toàn nhất. Một công thức mà bạn có thể tham khảo đó là cách tắm trắng tại nhà bằng cám gạo. Biện pháp này đã được nhiều người áp dụng và cho thấy hiệu quả cao và đảm bảo tính an toàn tuyệt đối. Nếu bạn muốn biến làn da đen sạm trở nên trắng hồng, mịn màng thì đừng bỏ qua công thức này.

Hiệu quả dưỡng da từ bột cám gạo

Trong cám gạo có chứa nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, B6, E, B... cùng nhiều khoáng chất thiết yếu như lipit, kẽm, sắt, kali, canxi,... protein, biotin, niacin... Đây là những thành phần cần thiết cho sự phát triển của cơ thể đồng thời giúp làm đẹp hiệu quả.

Hiệu quả vượt trội khi dùng cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tam-trang-bang-cam-gao.topic'>tắm trắng bằng cám gạo</a> tại nhà
Hiệu quả vượt trội khi dùng cách tắm trắng bằng cám gạo tại nhà (Ảnh: Internet)

Đặc biệt, trong cám gạo có chứa chất gamma dryzanol có khả năng ngăn ngừa lão hóa da rất tốt, giúp chống lại các tác nhân có hại như tia cực tím, bụi bẩn, vi khuẩn... Đồng thời, sự góp mặt của vitamin sẽ giúp cải thiện làn da trở nên trắng hồng hơn, mịn màng hơn, cho bạn cảm giác như trẻ đi đến 10 tuổi.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này mà nhiều chị em đã ưu tiên sử dụng cách tắm trắng bằng bột cám gạo tại nhà để nhanh chóng sở hữu ngoại hình đẹp hoàn hảo.

Cách tắm trắng tại nhà bằng cám gạo

Cám gạo được xay nhuyễn từ hạt gạo nên vẫn còn giữ lại được đầy đủ chất dinh dưỡng giúp ích cho việc làm trắng da Nếu bạn chưa biết công thức sử dụng nó như thế nào thì hãy thử qua vài cách dưới đây.

Bột cám gạo và sữa tươi

Sữa tươi là sản phẩm được chiết xuất từ sữa bò với nhiều thành phần bổ dưỡng, thơm ngon được dùng trong mọi gia đình. Ngoài khả năng chăm sóc sức khỏe, sữa tươi còn là sự lựa chọn hoàn hảo trong việc dưỡng trắng da.

Dùng sữa tươi với bột cám gạo tắm trắng hiệu quả nhất
Dùng sữa tươi với bột cám gạo tắm trắng hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Sữa tươi không đường, bột cám gạo.

Thực hiện:

-    Hòa từ từ sữa tươi không đường vào 1 chén bột cám gạo. Vừa đổ vừa kết hợp khuấy đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt thì không cần đổ sữa nữa.

-    Thoa đều hỗn hợp này lên da, có thể áp dụng cho cả da mặt.

-    Giữ như vậy trên da cho đến khoảng 30 phút khi lớp này đã khô đi.

-    Tắm sạch lại với nước ấm. Lưu ý, vừa tắm vừa massage da nhẹ nhàng.

Bột cám gạo, bột đậu đỏ và tinh dầu thiên nhiên

Nếu phối hợp bột đậu đỏ và tinh dầu thiên nhiên vào công thức làm trắng da với cám gạo thì sẽ giúp cho kết quả diễn ra nhanh chóng hơn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Sự kết hợp của bột đậu đỏ giúp làm trắng da với cám gạo thêm hiệu quả
Sự kết hợp của bột đậu đỏ giúp làm trắng da với cám gạo thêm hiệu quả (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Bột cám gạo, bột đậu đỏ, tinh dầu thiên nhiên (dầu dừa, dầu oilu, dầu hạnh nhân).

Thực hiện:

-    Trộn 3 phần bột cám gạo với 1 phần bột đậu đỏ và 2 phần tinh dầu thiên nhiên. Trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp hơi sánh là được. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ sao cho phù hợp nhất.

-    Sau khi tắm rửa sạch sẽ bạn mới được đắp hỗn hợp này đều lên da.

-    Giữ nguyên như vậy khoảng 30 phút mới rửa sạch với nước ấm.

Bột cám gạo, mật ong và trứng gà

Mật ong và trứng gà cũng là một trong nhiều sản phẩm từ thiên nhiên có khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Tắm trắng bằng bột cám gạo sẽ trở nên nhanh chóng và hiệu nghiệm hơn khi có sự góp mặt của hai sản phẩm này.

Công thức tắm trắng bằng cam thảo và mật ong
Công thức tắm trắng bằng cam thảo và mật ong (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Bột cám gạo, mật ong, trứng gà.

Thực hiện: 

-    Trứng gà đập bỏ vỏ, cho thêm vào nửa chén bột cám gạo và 3 muỗng mật ong. Trộn đều lại với nhau để thành hỗn hợp tốt hơn.

-    Cũng giống như 2 cách đã nêu trên, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da và giữ trong khoảng 30 phút.

-    Tắm sạch lại bằng nước ấm.

Với các công thức tắm trắng tại nhà bằng bột cám gạo thì bạn nên áp dụng thường xuyên mỗi tuần 2 – 3 lần. Chỉ với một thời gian ngắn duy trì, từ làn da đen sạm, thâm nám sẽ trở nên đẹp trắng mịn, hồng hào như da em bé.

Bật mí công thức tắm trắng bằng mật ong đơn giản nhất

Bật mí công thức tắm trắng bằng mật ong đơn giản nhất

Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức làm trắng da hiệu quả thì hãy chọn ngay cách tắm trắng bằng mật ong. Đây là biện pháp an toàn, công hiệu nhất mà bạn nên trải nghiệm.

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