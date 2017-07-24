Như chúng ta đã biết, lá tía tô là một loại rau thơm thân thuộc dùng ăn kèm với nhiều món ăn khác nhau. Nó có mùi thơm hắc và thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Thời xưa, ông bà ta đã biết vận dụng lá tía tô vào việc chữa một số bệnh vặt như cảm, sốt, mẩn ngứa,... Còn ngày nay, không chỉ là đồ ăn, thuốc chữa bệnh, lá tía tô còn được áp dụng nhiều hơn vào lĩnh vực làm đẹp .

Bạn đã từng nghe rằng dùng lá tía tô tắm trắng da sẽ mang lại cho bạn làn da trắng đẹp. Nhưng liệu rằng tắm trắng bằng lá tía tô có hiệu quả không? Để giúp chị em có thể tin vào cách chăm sóc sắc đẹp này, chúng tôi sẽ thay bạn đi tìm lời giải đáp ngay sau đây.

Với nhiều loại vitamin như A, B, C cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, natri, photpho, sắt... lá tía tô có tác dụng ngăn ngừa quá trình lão hóa, phục hồi tế bào da bị tổn thương, đồng thời cải thiện tình trạng da đen sạm, khô ráp, mụn thâm cực công hiệu. Nếu bạn biết cách áp dụng thì lá tía tô chính là sản phẩm làm đẹp da hoàn hảo mà bạn nên đưa nó vào danh sách chăm sóc sắc đẹp của riêng mình.

Như vậy, chúng ta đã có lời giải đáp cho câu hỏi tắm trắng bằng lá tía tô có hiệu quả không? Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ thì chi bằng hãy tự mình trải nghiệm xem sao. Chỉ mất khoảng 2 – 3 tuần là mọi thắc mắc của bạn sẽ được lý giải bằng thực tế. Hãy yên tâm vì phương pháp này đảm bảo độ an toàn tuyệt đối.

Tắm trắng bằng lá tía tô thế nào để hiệu quả?

Cách tắm trắng da bằng lá tía tô rất đơn giản, bạn sẽ thành công ngay lần đầu tiên thực hiện. Dưới đây là một vài công thức hỗ trợ để bạn tham khảo.

Kết hợp lá tía tô và lá ngải cứu

Lá ngải cứu cũng được biết đến là loại rau thơm ngon, bổ dưỡng và cũng là vị thuốc tốt trị bệnh và chăm sóc da công hiệu.

- Lá tía tô và ngải cứu nhặt bỏ những lá bị hư, già. Đem rửa sạch rồi giã sơ.

- Đun một nồi nước cho sôi.

- Khi nước vừa sôi thì cho lá đã giã vào đun tiếp, để lửa nhỏ cho các chất trong lá được hòa tan hoàn toàn vào nước. Khi nước cạn còn một nửa thì tắt bếp.

- Lọc bỏ phần bã, chỉ dùng phần nước.

- Dùng nước này tắm như thông thường. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

Lá tía tô và sữa chua

Sữa chua chứa nhiều axit amin và nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe làn da. Nó vừa chống lão hóa mà còn dưỡng da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. Tắm trắng da với tía tô và sữa chua là sự lựa chọn thông minh dành cho bạn.

- Lá tía tô nhặt sạch, rửa kỹ với nước.

- Cho lá tía tô vào cối giã nhuyễn.

- Trộn 1 hũ sữa chua không đường với lá tía tô tỷ lệ sao cho thành hỗn hợp sền sệt.

- Sau khi tắm và lau khô người, bạn hãy dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Giữ nó trên da khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Lá tía tô và mật ong

Mật ong được biết đến là sản phẩm của sức khỏe và sắc đẹp. Nó có thể kết hợp với nhiều loại khác và làm tăng thêm công dụng dưỡng da. Do đó, sự lựa chọn hoàn hảo của bạn đó là tắm trắng với mật ong kết hợp lá tía tô.

- Cũng giống như những công thức trên, bạn cần sơ chế lá tía tô và giã nhuyễn để có thể tạo ra nước cốt.

- Dùng 2 – 3 muỗng mật ong cho vào phần tía tô đã giã.

- Thêm vào chút nước cốt chanh.

- Thoa đều hỗn hợp lên da sau khi tắm và giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại.

Sau khi áp dụng một trong những công thức và chờ đợi sau khoảng 2 – 3 tuần là bạn đã tự trả lời cho mình câu hỏi tắm trắng bằng bằng lá tía tô có hiệu quả hay không? Tin chắc rằng kết quả sẽ khiến bạn hài lòng.