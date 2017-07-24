Trắng mịn bất ngờ khi tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu

Chăm sóc da 24/07/2017 15:42

Cách tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu là phương pháp tuy lạ nhưng lại được nhiều người ưa chuộng bởi nó cho hiệu quả cao. Bạn sẽ bất ngờ nếu như áp dụng nó ngay hôm nay.

Đã bao giờ chị em thử qua phương pháp tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu? Nghe công thức có vẻ lạ nhưng đây là cách dưỡng trắng da vô cùng công hiệu mà bất kỳ ai cũng không nên bỏ qua. Làn da đen sạm, mụn nhọt, thâm nám sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ đẹp trắng hồng, mịn màng không tỳ vết. Ngại chi khi không trải nghiệm ngay biện pháp chăm sóc da đẹp hoàn hảo chỉ với những loại cây nhà lá vườn rẻ tiền. Chắc chắn tác dụng của nó sẽ khiến bạn hài lòng.

Làm đẹp da với lá tía tô và ngải cứu

Lá tía tô và ngải cứu đều là một trong nhiều loại rau phổ biến tại nước ta, nó giúp tạo nên hương vị thơm ngon cho nhiều món ăn, đây cũng là công dụng chính của những loại rau này. Ngoài ra, trong y học cổ truyền, nó còn là vị thuốc đặc trị cảm sốt, trị thấp khớp rất hiệu quả.
Nhưng không đơn giản như vậy, chúng còn có một lợi ích khác mà chị em phụ nữ rất mng chờ, đó là dưỡng trắng da hoàn hảo.

Bất ngờ khi dùng cách tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu
Bất ngờ khi dùng cách tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu (Ảnh: Internet)

Lá tía tô chứa vitamin A, C cùng khoáng chất như magie, sắt, photpho, canxi... giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm, trẻ hóa làn da, trị mụn thâm, dưỡng da trắng hồng. Ngải cứu cũng vậy, nó giúp lưu thông máu đều đặn hơn, các tế bào da được tiếp ứng dưỡng chất nhanh hơn, nhờ đó là làn da trở nên căng mịn, trắng hồng đầy sức sống.

Kết hợp tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu ngoại hình đẹp với làn da trắng mịn như ý. Bạn hãy thử áp dụng ngay sau khi đọc bài viết này nhé.

Cách tắm trắng bằng lá tía tô với ngải cứu

Nếu chỉ thích một loại rau, bạn có thể tách chúng ta và áp dụng cách dưỡng trắng da riêng biệt. Với công thức rất đơn giản như dưới đây.

-    Chọn một trong hai loại lá tía tô hoặc ngải cứu đem rửa sạch rồi giã nhuyễn.

-    Đun lên với nước sôi để các dưỡng chất hòa tan vào nước và dễ dàng phát huy công dụng.  Đun khoảng 15 phút thì tắt bếp.

-    Lọc lấy nước.

-    Dùng nước này tắm như bình thường, bạn có thể vắt thêm chút nước chanh để tăng khả năng tẩy rửa là làm trắng da

Ngoài cách trên, bạn có thêm nhiều cách khác mà vẫn đảm bảo được hiệu quả. Bằng việc giã nhuyễn rau rồi trộn thêm vào đó chút mật ong hoặc sữa chua. Áp dụng hỗn hợp này lên da khi vừa mới tắm xong và lau khô người. Giữ trên da đến khoàng 30 phút thì tắm sạch lại với nước ấm.

Nấu nước ngải cứu hoặc tía tô để tắm trắng da
Nấu nước ngải cứu hoặc tía tô để tắm trắng da (Ảnh: Internet)

Kết hợp ngải cứu và lá tía tô tắm trắng da

Khi bạn muốn áp dụng sử dụng cả hai vào cùng một công thức dưỡng trắng thì cũng rất đơn giản và bạn sẽ dễ dàng thực hiện.

Cách 1: Rau sau khi chắc chắn đã làm sạch thì vò nát rồi đem nấu với nước và dùng thứ nước này để tắm mỗi ngày.

Cách 2: Giã nát hỗn hợp lá ngải cứu và tía tô, trộn thêm vào chút mật ong và chanh tươi. Khi thành hỗn hợp sánh mịn thì áp dụng nó lên da  sau khi tắm, giữ trong khoảng  20 – 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Cách 3: Cũng giống như cách vừa nêu trên, bạn chỉ cần thay thế mật ong và chanh bằng sữa chua không đường và áp dụng tương tự là được.

Với những công thức tắm trắng bằng lá tía tô và ngải cứu như trên đây. Bạn nên duy trì thực hiện mỗi tuần  2 – 3 lần và ít nhất 1 tháng. Sau thời gian này, làn da chắc chắn sẽ có những sự thay đổi tích cực đến bất ngờ, không chỉ trắng hồng mà còn mịn màng, không tỳ vết. Hy vọng bạn sẽ thành công khi chọn công thức này.

Cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô

Cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô

Sẽ không mất nhiều thời gian và công sức khi bạn chọn cách tắm trắng da tại nhà bằng lá tía tô. Làn da trở nên trắng mịn còn hơn sự mong đợi của bạn.

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