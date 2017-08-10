Những cách làm đẹp da từ nha đam – Bí quyết giữ chặt tuổi thanh xuân

Nha đam chứa nhiều vitamin B1, B5, B6, B12, C, A, E và giàu các khoáng chất vi lượng như: lignin, enzyme, đường, khoáng chất, Anthraquinones complex, sapomis, natri, kali, kẽm, magie… Vì chứa các thành phần này nên nha đam có rất nhiều công dụng làm đẹp da như sau:

Nha đam còn có tên gọi khác là lô hội, chứa những thành phần dưỡng chất tốt cho da nên từ lâu đã trở thành một loại “kem dưỡng da” từ thiên nhiên được phần lớn chị em tin dùng. Đối với làn da khô, gel nha đam giống như một loại “thần dược” dưỡng ẩm tự nhiên, cải thiện hầu hết các điểm bong tróc và sần sùi trên mặt, đồng thời cung cấp dưỡng chất cần thiết để nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, đẹp mịn màng từ sâu bên trong.

Những cách làm đẹp da từ nha đam vô cùng an toàn, hiệu quả và hoàn toàn không gây kích ứng da. Vì vậy, từ hôm nay, bạn hãy sử dụng nha đam để làm đẹp da cho mình, loại “thần dược” này không thua kém bất kì các sản phẩm dưỡng da tiền triệu nào trên thị trường đâu nhé!

Tiết lộ những cách làm đẹp da từ nha đam giúp bạn “níu kéo” tuổi xuân

Theo các chuyên gia, có nhiều cách làm đẹp từ nha đam. Bạn có thể sử dụng nha đam nguyên chất hoặc kết hợp với một số nguyên liệu khác như: mật ong, chanh… để làm tăng hiệu quả dưỡng da, giúp bạn sở hữu làn da đẹp trong thời gian nhanh nhất.

Cách làm đẹp da từ nha đam nguyên chất

Cách này khá dễ thực hiện, chỉ cần ép lấy phần thịt bên trong của lá nha đam tươi rồi dùng một miếng gạc sạch lọc lấy phần nước.

Sau đó, pha nước nha đam với nước lọc theo tỉ lệ 3:5 tạo thành hỗn hợp đồng nhất rồi thoa lên mặt. Khoảng 15 phút sau, bạn rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện cách này mỗi ngày, bạn sẽ thấy làn da trắng hồng, mịn màng rõ rệt.

Cách làm đẹp da bằng nha đam và mật ong

Nằm trong chuỗi những cách làm đẹp da từ nha đam hiệu quả, nên khi mật ong kết hợp với nha đam được nhiều chị em lựa chọn hơn cả. Cách này không những giúp da trắng hồng rạng rỡ, mà còn nhanh chóng tiêu diệt các nốt mụn, xóa mờ nếp nhăn và đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

100g nha đam.

10g mật ong.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn rửa sạch 100g nha đam, gọt vỏ, thái nhỏ.

Bước 2: Cho nha đam vào nồi và đổ thêm 500ml nước, đun sôi.

Bước 3: Đun sôi trong khoảng 15 phút. Sau đó lấy phần nước đặc lại hòa với 10 g mật ong.

Bước 4: Để nguội rồi uống đồng thời kết hợp cách này với đắp mặt nạ nha đam và mật ong sẽ có kết quả làm đẹp tốt nhất.

Chỉ với những cách làm đẹp da bằng nha đam đơn giản như trên sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu được làn da đẹp như mong muốn. Chúc các chị em sớm thành công nhé!