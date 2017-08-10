Cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong – Bí quyết trẻ hóa làn da đến kinh ngạc

Làm đẹp 10/08/2017 11:03

So với các công nghệ làm đẹp ở thẩm mỹ viện hay spa thì cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong vẫn được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn hơn cả. Cách này vừa an toàn, siêu tiết kiệm mà hiệu quả thì miễn chê.

Mật ong chứa nhiều vitamin A, E, C… cùng đặc tính kháng khuẩn giúp da mềm mại, trắng da và diệt vi khuẩn không cho mụn có cơ hội xâm hại. Còn nha đam với đặc tính thanh mát tạo độ ẩm, tăng độ đàn hồi cho da. Vì vậy, sự kết hợp giữa nha đam và mật ong là phương pháp làm đẹp da tuyệt vời.

Đi sâu vào công dụng của từng dưỡng chất, bạn sẽ thấy nha đam và mật ong đều chứa hàm lượng chất oxy hóa nhất định để bảo vệ da tránh khỏi các tác động của môi trường, giữ gìn “tuổi xuân” của phái đẹp. Những người có làn da trắng mịn, điểm chút son phấn trông luôn tươi tắn và trẻ hơn tuổi thật.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, những chị em thường xuyên dưỡng da bằng các phương pháp thiên nhiên, nhất là sử dụng cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong, khi đo độ tuổi của da thường trẻ hơn tuổi thực hiện tại. Chính vì vậy, làm đẹp từ thiên nhiên hiện đang là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn và tin tưởng áp dụng.

Cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong thực hiện như thế nào?

Nhan đam và mật ong - 2 nguyên liệu làm đẹp da hoàn hảo.
Nhan đam và mật ong - 2 nguyên liệu làm đẹp da hoàn hảo. Ảnh internet

Cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong dễ dàng thực hiện tại nhà, rất thích hợp với làn da mụn, làm lành các thương tổn, bổ sung dưỡng chất tái tạo cấu trúc da, làm trẻ hóa làn da.

Nguyên liệu cần có:

  • 1 lá nha đam.
  • 2 muỗng mật ong.

Cách thực hiện:

Bước 1: Nha đam rửa sạch, sau đó gọt sạch vỏ, chỉ lấy phần thịt đem xay nhuyễn.

Bước 2: Trộn đều 2 muỗng mật ong với phần nha đam vừa xay nhuyễn thành hỗn hợp đồng nhất.

Trộn đều 2 muỗng mật ong với phần nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.
Trộn đều 2 muỗng mật ong với phần nha đam  thành hỗn hợp đồng nhất. Ảnh internet

Bước 3: Làm sạch da mặt và thoa đều hỗn hợp kết hợp với massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu nhanh vào da.

Bước 4: Nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Cách này thực hiện rất nhanh chóng và đơn giản, kiên trì sử dụng liên tục trong khoảng 1 tháng da sẽ mịn màng, trắng và hết sạch mụn.

Lưu ý thực hiện cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong để đạt được kết quả cao

Để đạt được kết quả làm đẹp tốt nhất, bạn cần thực hiện cách làm đẹp bằng nha đam và mật ong theo đúng quy trình và nên lưu ý một số điều sau đây:

  • Sử dụng nha đam tươi và mật ong nguyên chất để có nguồn dinh dưỡng dồi dào cung cấp cho làn da.

Sử dụng nha đam tươi để có nhiều dưỡng chất bổ sung cho da.
Sử dụng nha đam tươi để có nhiều dưỡng chất bổ sung cho da. Ảnh internet

  • Bạn chỉ nên lấy phần thịt nha đam ở bên trong để làm đẹp cho da cần loại bỏ sạch lớp lá xanh bên ngoài và rửa sạch lớp nhựa để tránh kích ứng da.
  • Sau khi làm đẹp bằng nha đam và mật ong cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, để da không bị sạm đen, nám và tàn nhang. Bởi vì nha đam có các hoạt tính tẩy sạch và bong tróc tế bào chết, tái tạo tế bào mới, nên khi đi ra ngoài da dễ bị ảnh hưởng bởi các tia UVB, UVA của ánh nắng.
  • Thời gian đắp mặt nạ nha đam và mật ong tốt nhất là vào buổi tối trước khi ngủ,  đây thời gian da nghỉ ngơi, đặc biệt không tiếp xúc với ánh nắng và bụi bẩn.
  • Chỉ nên thực hiện cách làm đẹp bằng nha đam từ 2-3 lần/tuần, mỗi lần đắp phải cách nhau và không đắp quá 30 phút/lần để tránh làm bít tắc lỗ chân lông sinh ra mụn.

Hy vọng với những thông tin trên, các chị em đã hiểu hơn về công dụng và quy trình thực hiện cách làm đẹp bằng nha đam và mật để có kết quả dưỡng da tốt nhất, “níu kéo” tuổi thanh xuân ở lại. Chúc các chị em thành công!

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