Cách làm đẹp từ cây nha đam “thuốc tiên” tái sinh làn da của bạn

Gel nha đam còn có một công dụng đặc biệt nữa là kích thích sự tổng hợp collagen và sợi elastine, ngăn chặn sự phá hủy cấu trúc da khi bị lão hóa và môi trường tác động. Sử dụng gel nha đam thường xuyên để chăm sóc da sẽ nhanh chóng thu nhỏ lỗ chân lông và giảm mụn hiệu quả.

Bạn cũng có thể đến các spa hoặc thẩm mỹ viện để chăm sóc da , tuy nhiên sẽ khá tốn kém, mất nhiều thời gian nhưng hiệu quả cải thiện chưa chắc đã được bảo đảm. Thay vào đó, chị em nên sử dụng cây nha đam để làm đẹp cho mình. Phần gel của nha đam có độ ẩm dồi dào, tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời nhanh chóng xóa mờ các nếp nhăn.

Sau đây là gợi ý về cách làm đẹp từ cây nha đam theo từng công dụng để bạn có thể lựa chọn được phương pháp làm đẹp phù hợp cho bản thân.

Bước vào mùa đông, da thường khô, nứt nẻ bởi thời tiết hanh khô, đặc biệt là làn da môi có thể bị tổn thương nặng, nứt và chảy máu, làm giảm đi vẻ gợi cảm, nét đẹp thanh tú trên khuôn mặt bạn. Để giúp làn da đẹp hơn, đôi môi căng mọng, bạn hãy dùng gel nha đam thoa đều lên da.

Đối với da toàn thân bạn có thể thực hiện 2 – 3 lần/tuần. Với làn da môi bạn nên thoa nhiều lần trong ngày để có kết quả cải thiện nhanh nhất.

Cách làm đẹp từ cây nha đam chống lại nếp nhăn, trị nám da, trị thâm mụn hiệu quả

Theo các nghiên cứu, khi bước vào tuổi 30, làn da của các chị sẽ diễn ra quá trình lão mạnh, dễ dàng nhìn thấy những nếp nhăn, vết chân chim, đồi mồi… Nhưng quá trình lão hóa hoàn toàn có thể làm chậm bằng cách làm đẹp từ cây nha đam.

Nguyên liệu cần có:

100g lá nha đam.

1 lít nước.

Cách thực hiện:

Bước 1: Bạn sử dụng 100g lá nha đam cắt bỏ phần lớp vỏ bên ngoài, chỉ lấy phần thịt và cắt thành những miếng nhỏ.

Bước 2: Cho những miếng nha đam vừa mới cắt nhỏ cùng 1 lít nước vào nồi và đun sôi khoảng 5 phút.

Bước 3: Tắt bếp để nguội, sau đó đổ nước nha đam vào một cái hũ, cho vào tủ lạnh bảo quản để dùng dần.

Bước 4: Sau khi vệ sinh sạch sẽ làn da, bạn lấy một lượng dung dịch vừa đủ thoa lên mặt, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Ngoài ra, để tăng công dụng làm đẹp, trong quá trình thực hiện cách này bạn nên kết hợp uống nước ép nha đam hàng ngày để làm mát gan, nhuận tràng, thanh nhiệt và giải độc đẩy lùi quá trình lão hóa nhanh chóng.

Cách làm đẹp từ lá nha đam trị mụn và làm trắng da nhanh trong 1 tháng

Trà xanh kết hợp với gel nha đam sẽ tạo ra một loại “kem trị mụn và dưỡng trắng tự nhiên” vô cùng an toàn, hiệu quả tốt. Bởi vì, trà xanh chứa các thành phần chống oxy hóa giúp tái tạo tế bào và chống lại sự xâm hại của các gốc tự do. Hơn nữa, trà xanh có tính kháng viêm, chống sưng tấy cực tốt thích hợp để loại trừ các nốt mụn mủ, mụn bọc, mụn đầu đen…. Vì vậy, 2 nguyên liệu trà xanh và nha đam thường xuất hiện trong thành phần của các loại kem dưỡng da, kem trị mụn, hay sữa rửa mặt hiện bán trên thị trường.

Nguyên liệu cần có:

2 thìa cà phê bột trà xanh.

10 g nha đam.

Cách thực hiện:

Lá nha đam bạn gọt sạch vỏ xanh bên ngoài, chỉ lấy phần thịt bên trong, nghiền nát và trộn đều với bột trà xanh. Sau khi rửa sạch da mặt, bạn thoa hỗn hợp lên, kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 2 phút và nằm thư giãn khoảng 10 phút. Cuối cùng bạn rửa sạch bằng nước ấm.

Trong quá trình thực hiện những cách làm đẹp từ cây nha đam để dưỡng trắng, trị mụn, nám, đẩy lùi quá trình lão hóa… bạn nên kết hợp với chế độ chăm sóc da bằng cách ăn uống hợp lý, thoa kem chống nắng bảo vệ da để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công!